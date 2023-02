Repara tu Deuda cancela 104.681 euros en Mutxamel (Alicante) con la Ley de la Segunda Oportunidad Comunicae

lunes, 20 de febrero de 2023, 16:04 h (CET) El exonerado había adquirido una vivienda y había avalado con ella el negocio de un tercero El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante (Comunidad Valenciana) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre, vecino de Mutxamel (Alicante), que ha quedado así exonerado de una deuda de 104.681 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

"El deudor -explican los abogados- solicitó un préstamo hipotecario junto a varios familiares. Con la propiedad, se avaló la apertura de un negocio de un tercero. El préstamo destinado a este uso no se pudo devolver. Por esta razón, la vivienda fue embargada por el banco. Aún así, quedó deuda a la que no se le pudo hacer frente con los ingresos que tenía y con los gastos que había". Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado ha quedado libre de todas sus deudas.

La Ley de Segunda Oportunidadentró en vigor en España en 2015. Todavía hoy muchos desconocen la existencia de esta herramienta que, sin embargo, está pensada para todas aquellas personas en estado de insolvencia, independientemente de su situación personal, que necesiten cancelar las deudas contraídas pero que se han visto abocadas a no poder pagarla.

Una de las claves para triunfar en el proceso es contar con un despacho de abogados profesional y especializado que tenga en su haber numerosos casos de éxito. Por esta razón, para ofrecer confianza a sus clientes, pone a disposición de todas las personas interesadas las sentencias dictadas por los juzgados españoles en las que ellos han participado.

Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados,colabora con el despacho para que las personas con deudas puedan tener acceso a esa segunda oportunidad. "Nuestro objetivo -explican los abogados del despacho de abogados- es que esta legislación sea conocida por todos los particulares que puedan beneficiarse de ella y que todos sean conscientes de que existe una salida a sus problemas de sobreendeudamiento".

Repara tu Deuda Abogadoscuenta con un 100% de éxito en los casos tramitados. Sobre el mecanismo de segunda oportunidad, hay que decir que se trata de una legislación nacida Estados Unidos, donde lleva vigente más de 100 años. A ella han acudido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. Su espíritu es el de ofrecer una segunda oportunidad a quienes se encuentran en situación de sobreendeudamiento para que no tengan que vivir ahogados por pagos que no podrán asumir y eliminar el estigma que sufren quienes han vivido reveses económicos.

