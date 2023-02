El ayuntamiento de Picassent no condena la violencia mientras grababa la explotación animal Debería dejar de autorizar y subvencionar espectáculos crueles con los animales Diego Nevado Martínez

sábado, 18 de febrero de 2023, 11:50 h (CET)

A pesar de que se le ha pedido constantemente en todas las redes sociales e incluso en el formulario oficial del ayuntamiento, el consistorio no ha tenido la valentía de pronunciarse en contra de la violencia ejercida contra mi persona por grabar precisamente los espectáculos crueles con animales para intentar hacer llegar esa situación a la sociedad.



Estuve sufriendo hechos que podían ser constitutivos presuntamente de calumnias, coacciones o amenazas que no he puesto en conocimiento del juzgado a día de hoy puesto que están haciendo difamaciones en las redes sociales y voy a esperar para ver cómo acaba esto.

El ayuntamiento de Picassent debería dejar de autorizar y subvencionar espectáculos crueles con los animales como son equinos encadenados unos animales con otros tirando de troncos o carros al igual que se hacía en la edad media y haciendo partícipes a la infancia de espectáculos lamentables y con nulo respeto hacia los animales como confirman fuentes veterinarias y el sentido común. Ya bastante mal está despilfarrar el dinero público en utilizar equinos o en reventar toros, pero el colmo es que la prensa esté recogiendo una situación de violencia y no sean capaces de pronunciarse.



La prensa tampoco es que saliera en mucha ya que la mayoría está vendida a intereses de los maltratadores o los partidos de izquierdas mencionados en mi nota de prensa como responsables de lo sucedido.

El PSOE tiene responsabilidad como dirigente de la corporación municipal de Picassent y del gobierno de España.

Podemos tiene también absoluta responsabilidad por sacar una ley al servicio de todo tipo de explotadores y maltratadores de animales por lo que ambos partidos, son culpables del sufrimiento de millones de animales por mucho que digan que la izquierda es progresista y diferente.

Durante este fin de semana, están volviendo a hacer lo mismo con total impunidad y haciendo partícipes a la infancia pese a la muerte evitable de una niña de 16 meses hace años en el pueblo. Nada nuevo puesto que en los festejos taurinos de este verano, se liaron a palos unos taurinos con otros delante de menores y dejando herido a un policía local.

Esta es toda la violenta situación que acarrea explotar a los animales y dar total impunidad a la gente violenta sin que tan siquiera las instituciones públicas hagan una mínima condena a la extrema violencia que quedó grabada y que te animo a comprobar en mi facebook público "Diego Nevado Martínez".



