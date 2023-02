El galardonado Jaguar I-Pace vuelve con un aspecto aún más característico y atractivo

Desde su salida al mercado, el Jaguar I-PACE ha obtenido más de 90 premios internacionales, incluido un triplete inédito en los World Car of the Year Awards 2019 (World Car Design of the Year, World Green Car y World Car of the Year), que lo consolidan como uno de los referentes en el sector de los SUV eléctricos.

El perfil de habitáculo adelantado del I-PACE, sus voladizos recortados y su parte trasera firme y robusta lo distinguen. Este galardonado diseño ha evolucionado con sutiles mejoras, que logran que su presencia sea destacada. La parrilla frontal tiene ahora un diseño liso, en un tono Atlas Grey, que también se aplica a los detalles de las tomas laterales del paragolpes delantero. Todas las llantas que se ofrecen de serie con el I-PACE cuentan con pulido a espejo, mientras que la versión «Style 5069», de 22 pulgadas, ofrece ahora un acabado en Satin Grey, que realza los insertos de fibra de carbono. Las llantas de 22 pulgadas pueden equiparse con neumáticos autosellantes “All seasons” (para todas las estaciones).

También se ofrece la opción de techo panorámico en contraste, que los clientes pueden configurar con un acabado en negro, en la sección trasera del techo, para complementar el gran panel de vidrio. Los motores eléctricos, que se integran en los ejes delantero y trasero, permiten al I-PACE pasar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos, y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h. La avanzada configuración de doble triángulo en la parte delantera, y la suspensión trasera Integral Link del I-PACE, la ligera a la par que rígida estructura de la carrocería de aluminio, y la suspensión neumática con amortiguación con control electrónico Adaptive Dynamics, optimizan la conducción y la maniobrabilidad.



La batería de iones de litio de 90 kWh del I-PACE ofrece una autonomía de hasta 470 km (WLTP)3. En la red de cargadores públicos, un cargador de CC de 100 kW aumenta hasta 127 km la autonomía (WLTP) en solo 15 minutos. Es posible aprovechar al máximo las ventajas de las tarifas eléctricas reducidas en el hogar, con la función "Únicamente en horas de bajo coste": se establecen las horas de inicio y finalización de la tarifa en cuestión (normalmente por la noche), y el vehículo solo se cargará durante esa franja horaria. Los clientes también pueden configurar la detención de la carga cuando la batería alcance un nivel concreto, como el 80 %. Esto resulta especialmente útil en los cargadores públicos, ya que permite cargar sólo la autonomía necesaria para llegar a tu destino.

Ahora, cuando está enchufado, el vehículo calienta o enfría la batería automáticamente a la temperatura ideal, y hace lo propio con el habitáculo. Al tomar la energía de la red para acondicionar la temperatura del interior del coche, en vez utilizar la batería, se aumenta al máximo la eficiencia y la autonomía. Al igual que la carga programada, el preacondicionamiento puede configurarse desde la pantalla táctil del vehículo o la aplicación Jaguar Remote.

Todos los modelos de la gama cuentan con el sistema de infoentretenimiento Pivi Pro, que se conecta fácilmente con Apple CarPlay® inalámbrico, Android Auto™ inalámbrico, el control de voz de Alexa integrado, Spotify, y la navegación de what3words. Pivi Pro, así como otros sistemas del vehículo, siempre están al día gracias a las actualizaciones por software inalámbrico.