3 tips de Juan Antonio Corbacho para seguridad en criptomonedas Comunicae

viernes, 17 de febrero de 2023, 10:31 h (CET) Muchos inversores sin nociones de seguridad en criptomonedas han perdido sus tokens custodiados en exchanges que han quebrado Hoy el BTC está haciendo nuevos máximos del año y eso desata de nuevo el furor en los inversores comprando distintas criptomonedas en distintos exchanges. Esa parte de comprar y vender muchos inversores la tienen clara, pero... ¿y la seguridad?

Igual que cuando alguien tiene dinero lo guarda en el banco o en un lugar seguro, con las criptomonedas se debe hacer lo mismo. Por eso hay 3 tips fundamentales para invertir con seguridad en criptomonedas.

Comprar y vender siempre en exchanges verificados. Acudir a las páginas oficiales de los exchanges, hay muchas estafas de phishing en ese aspecto, portales web que parecen los originales pero no lo son. Para comprobarlo hay que comprobar la dirección url en el navegador y verificar si es la oficial o bien descargar la aplicación oficial de las tiendas de las plataformas para móviles, Android o IOS. Tener en el exchange las monedas necesarias para operar únicamente. Últimamente hemos visto quebrar exchanges como FTX, y esto pone en riesgo las criptomonedas que tienen los clientes en sus billeteras en los exchanges. Si el exchange quiebra se pueden perder todas las inversiones allí custodiadas. "Not your keys not your tokens" o lo que es lo mismo, "si no son tus claves no son tus monedas", esta frase es una máxima en inversión en criptomonedas. Por eso el tercer tip es el más importante en cuanto a seguridad. Los tokens de las criptomonedas que se holdean, deberían enviarse a una billetera externa. Hay muchas billeteras como Metamask, Exodus, Trust Wallet, etc. teniendo las criptomonedas en estas billeteras se tiene la custodia de las mismas y por lo tanto pase lo que pase en un exchange nunca se perderán dichas monedas. Cuando se quiere vender simplemente hay que conectarse con un exchange o mandar las criptomonedas a la billetera de ese exchange y se podrán vender. Para un plus más de seguridad se puede conectar a las billeteras una hardware wallet, un dispositivo físico que impedirá a los hackers en caso de acceder al ordenador o teléfono móvil, realizar cualquier transacción ya que todas las transacciones que hagas se deberán validar a través de este dispositivo físico.

