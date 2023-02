Los mejores abogados penalistas: grandes bufetes o despachos boutique, ¿en quién confiar? Análisis de las debilidades y fortalezas de los dos modelos más extendidos en la abogacía Redacción

viernes, 17 de febrero de 2023, 09:06 h (CET) Analizamos las debilidades y fortalezas de los dos modelos más extendidos en la abogacía, donde el precio se enfrenta al trato personalizado, y la especialización marca la diferencia.



La competitividad ha llegado para quedarse en el sector de la abogacía, y aquellos despachos que no sean capaces de realizar a tiempo un necesario anclaje con sus clientes podrían quedarse atrás respecto a sus competidores, principalmente basado en cuatro factores: la globalización, la adaptación al sector legal (legaltech), compartir trabajo con las nuevas generaciones de abogados que se incorporan como juniors, y por último definir un proyecto de despacho capaz de “rivalizar” con los más de 154.000 abogados ejercientes solo en España, arrojando uno de los porcentajes por volumen de población más alto del mundo.

No existe una fórmula general para gestionar las diferentes firmas, sino que cada una de ellas tiene unmodelo de gestión adecuado a su filosofía empresarial. Desde aquí podría decirse que hay tantas formas de gestionar un despacho como firmas legales existentes en nuestro país, aunque podemos clasificarlas en dos clases:

Los grandes bufetes, muchos de ellos multinacionales, tienden a caracterizarse por tener una estructura vertical, remplazando la cercanía personal, con experiencia, currículo y herramientas tecnológicas para abarcar el máximo público posible para soportar los costos de estas estructuras pesadas.

Entre ellos destacan, con 27 oficinas y 1700 empleados Cuatrecasas; pero también Allen &Overy, Clifford Chance, Garrigues, Gómez-Acebo & Pombo, Latham & Watkins, Linklaters, Pérez-Llorca, PwC Tax& Legal y Uría Menéndez… una terna de potentes firmas con importantes facturaciones que caminan desde los 60 millones de euros de Linklaters a los más de 300 millones anuales de Garrigues.

Por otro lado, han nacido los definidos boutique de abogados, que podemos calificar como empresas pequeñas del sector legal basadas en la especialización en un área del derecho lo cual les permite ofrecer un trato más cercano y humano. Así las boutiques de servicios legales llegan a trabajar con casos complejos, atípicos, o mediáticos que requieren un alto grado de investigación e implicación por parte de los profesionales que los toman.

Buen ejemplo de lo anterior es la elección del futbolista Dani Alves, acusado de violar a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona en la noche del 30 de diciembre, decantándose por un nombre reconocido entre los mejores abogados penalistas como es Cristóbal Martell.

Martell, que es uno de los abogados más reputados de Barcelona, ha representado al futbolista Leo Messi en su litigio por fraude fiscal, además de otros muchos casos vinculados con delitos económicos, como al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su familia.

PERO, ¿QUÉ SISTEMA LEGAL ES MEJOR?

Tras analizar decenas de firmas nos queda claro que no existe una fórmula que prevalezca sobre otra, y mientras las multinacionales apuestan por atraer la clientela en base a ofertas, las pequeñas firmas hacen bandera de su mayor porcentaje de casos de éxito y trato cercano, recayendo sobre cada usuario valorar que es más adecuado si gestionar diez casos en veinte horas, o abordar un caso en veinte horas, lo cual, cierto es, repercute normalmente en una mayor minuta.

Mirando con perspectiva las opciones, algunas firmas pueden presumir de tener lo mejor de un gran bufete y la cercanía deun despacho pequeño, como nos demuestra el despacho puramente penalista situado en Madrid,Ospina Abogados, quienes tras 10 años desde su fundación se han hiperespecializado en violencia de género y delitos sexuales, gestionado por la directora del área de procesal penal Beatriz Uriarte, y en penal económico y extradiciones, con el abogado penalista y fundador del despacho Juan Gonzalo Ospina al frente.

Los abogados penalistas Beatriz Uriarte y Juan Gonzalo Ospina

Con movilidad nacional e internacional Ospina Abogados han mantenido el trato personal con sus representados, algo que se deduce simplemente leyendo los comentarios de sus clientes en Internet, atesorando ser uno de los despachos penalistas con mejores valoraciones reales en Google, trabajando en el reto de mantener unos estándares elevados en ética y deontología profesional que ambos socios exponen como docentes en diferentes centros de prestigio como la Universidad Complutense, la Universidad Nebrija, ISDE, la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras, y que tiene una traslación a los medios de comunicación, siendo caras habituales en programas de actualidad para darle soporte jurídico a los casos más mediáticos del momento.

OTROS MODELOS DENTRO DEL SECTOR QUE TAMBIÉN GANAN ENTEROS

Entre los modelos anteriormente destacados ya son populares otros como el despacho híbrido o que ofrece –aparte de los servicios legales- otros servicios relacionados con la actividad legal, como pueden ser de consultoría financiera, banca de inversión, estratégica o de gestoría, una opción orientada a profesionales que busquen ofrecer multiservicios a sus clientes.

LA IMPORTACIA DE LA EXPERIENCIA Y EL POSICIONAMIENTO

Sin duda a la hora de elegir un despacho nunca podemos subestimar las ventajas de la especialización y la buena sensación de que el abogado tiene amplios conocimientos, algo que se adquiere evidentemente con formación y experiencia, pero también el peso de sus casos de éxito como mejor exponente de lo que predican, siendo fundamental en un mercado con mucha competencia de mercado.



