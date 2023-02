Lodos en Osakidetza (I) Iulen Lizaso, Hernani Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de febrero de 2023, 08:38 h (CET) Las movilizaciones del personal sanitario y jefes médicos por una parte y las actitudes del Gobierno vasco en la otra orilla, impiden ver a las claras, que las partes quieran ir al encuentro una de la otra. ¿Será misión imposible porque no hay ningún puente de razón que lo posibilite… y nos saque de este lodazal de la sanidad vasca?

Así vamos perdiendo la accesibilidad a una asistencia sanitaria de calidad, relajada y atenta como la que hemos conocido siempre en esta tierra, pero como dice Juan Manuel de Prada: “La intemperie más cruel es la de quienes no pueden comprender el tiempo presente porque lo han vaciado de tiempo pasado que lo explica”.

Si Osakidetza dejó de ser el oasis en la asistencia sanitaria nacional se debe a que sus cargos políticos siguen como un islote en medio, entre sus trabajadores-clientes-pacientes a un lado con los puentes en ruinas, y al otro lado con puentes bien consolidados, por su afán a derivar servicios sanitarios y otros con ánimo sospechoso y para nada de interés para la comunidad gobernada. Buscar favores personales y a su vez entregarse con moralidad suficiente a lo público, es como tratar de tapar dos cabezas con una misma boina.

Especialmente clarificador lo dicho por el Presidente nacional del Sindicato Médico (CESM) Tomás Toranzo: “La necesaria reforma sanitaria nunca se hará sin la unión de todos y si la ciudadanía no la entiende”. La ciudadanía global no se enterará de lo que los menos informan y escuchan en asambleas; se enteran en exceso de lo que de diferente a la realidad, vocea EITB y emborrona y censura el Diario Vasco. Este es el triste relato del día a día de este choque intelectual con causas incívicas por la influencia mediática y su consecuencia de mediocridad democrática e impunidad política.

¿De qué barros vienen estos lodos en la sanidad vasca, con un conflicto entre profesionales del mayor nivel médico con la casta política gestora, hasta la falta de gasas en la sala de curas de cualquier centro de Atención Primaria, y la espera de 6 meses para una ecografía? Es la radiografía de que nuestro buque insignia está en zozobra y sin timón, ni dimisión en la torre de mando no se espera por falta de higiene democrática.

En el tiempo político del territorio, el plan “Osasuna Zainduz” del consejero Azkuna con el sistema de concertación de servicios desde 1993 siguiendo la estela neoliberal de Margaret Tatcher, comienza con derivaciones a lo privado. Con el consejero Rafael Bengoa y las irregularidades en la OPA del Sr. Darpón, también se sortearon mecanismos de control que el Derecho Público establece en baremos de transparencia, introduciendo un componente empresarial-sanitario desde lo público ligado a lo privado, a diferencia de lo que hasta entonces era gestión pública de vocación sanitaria ligado a lo humano y comunitario.

No se daba ese mix relacional tan cercano y mezclado que se da hoy con lo privado y mercantil; tampoco el choque de intereses, ni puertas giratorias, ni fraudes en OPA de selección de personal, ni venganzas, acoso y despido de personas incómodas. Y esto no se soluciona con propósitos de enmienda ni declaración de buenas intenciones como dice hoy, sino con un lehendakari rodeado de frescura intelectual, inteligencia relacional….y altura de miras para bien comunitario.

En el espacio de la galaxia política, a Osakidetza se ubica entre el ultraliberalismo contemporáneo de Isabel Díaz Ayuso que no se sabe quien sigue a quien, y el neoliberalismo a ultranza de Margaret Tatcher. a la que siguieron su huella privatizadora, los responsables de Osakidetza Rafael Bengoa e Iñaki Azkuna.

Circunvalan la ley al externalizar, contratar servicios sanitarios, informáticos, de asesoría, hostelería y limpieza, cuando se podía hacer con personal de plantilla como siempre fue.

La dificultad es que, con los de casa no hay contrataciones arbitrarias que posibiliten desviaciones de lo público. Lo penoso es que encubren los casos descubiertos, con ceses maquillados y traspaso a empresas privadas como grupo Quirón y Keralti empresa sanitaria dirigida por Jon Azua. Pero pese a la opacidad en que se mueve el PNV y lentitud judicial, ya salen a la luz casos los casos más desbordantes de corrupción como “Alonsótegi” “De Miguel” ”Margüello” “Osatek”……..……..¿y?

Contrataciones opacas que generan enormes sobrecostes de dinero público, como los paralizados este año por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC) por impugnación de LAB, ante el intento de externalizar 120 millones para servicios informáticos..que pueden llevarse a cabo por personal interno……y el resto para salud mental.

Que tanto el Lehendakari como la consejera de Sanidad digan que no hay desmantelamiento ni privatización en Osakidetza, lo desmiente el hecho más reciente que denuncia LAB por reducción de personal en razón a eliminar un 24% de camas en el hospital psiquiatrico de Gasteiz, único en Araba, tres en Bizkaia y ninguno en Gipuzkoa. “Los estudios demuestran que cada vez es mayor el número de personas que necesitan atención sanitaria mental, por lo que no se entiende este recorte brutal sino es en un contexto de privatización y desmantelamiento de la Sanidad pública por parte del Gobierno vasco”..asegura LAB.

Hoy que se remueven los lodos en las OSI vascas por aparentes reivindicaciones de solo mejoras y relaciones laborales, también se denuncia ese gran tiro a favor de lo privado y conflicto de intereses personales y sectarios en la gestión de Osakidetza, como legado encadenado de consejero a consejero………..desde hace 30 años.

Si aún hoy es el modus operandi encubierto con publicidad por quienes gobiernan nuestro buque insignia, con los impuestos recaudados a todos su “remeros”, ¿qué hacer los ciudadanos, o quién rema en sentido contrario, para que estas prácticas de embarramiento histórico maquillado con propaganda, dejen de provocar estos lodos relacionales para con un personal profesional que conoce bien la sala y bodegas de ese buque? Lo conoce tanto como lo ignoran los ciudadanos sobre la gestión de Osakidetza.

Algo de esto se dio desde la ley sanitaria de 2012 en Reino Unido, pero en tan solo 10 años ya reparan hasta reconocer en la revista “The Lancet” que el aumento de muertes evitables, son provocadas por causas tratables tras la externalización de la Sanidad pública.

Desde su afinidad, la última encuesta del Deustobarómetro destaca que, la preocupación por la sanidad se había duplicado en tan solo el segundo semestre de 2022; bajó la puntuación en cuanto a estima hacia Osakidetza de 6,1 a 5 puntos.

Coinciden con otros indicadores que señalan como causa la falta de inversión a implementar recursos materiales y humanos, como la denegación en enero, al rechazar por parte de la consejera Sagardui. la solicitud del ayuntamiento de Durango para construir un hospital comarcal en Durangaldea.

No por falta de dinero. Por falta de previsión o exceso de cálculo a la hora de programar el desmantelamiento, han descuidado quizás de manera premeditada, la disponibilidad de especialistas, que ante la falta de motivación de los actuales y su futuro, escapan de la incultura democrática en un país permanentemente en rebajas….buscando la normalidad en la Europa real. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El dilema JD Mez Madrid, Gerona Ya no vivimos en una sociedad de todos y para todos Jesús Antonio Fernández Olmedo La fascinación por las nalgas Venancio Rodríguez Sanz Lodos en Osakidetza (I) Iulen Lizaso, Hernani La Divina Misericordia Jaime Fomperosa Aparicio, Santander