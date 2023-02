Atende, filial andaluza de Clece, contará con la Fundación Adecco para fomentar el empleo de personas en riesgo de exclusión social Comunicae

jueves, 16 de febrero de 2023, 15:27 h (CET) La compañía involucrará a la Fundación Adecco en el proceso de selección de personas en riesgo o situación de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad en sus delegaciones de Andalucía. Además, ofrecerá prácticas laborales no formativas con el objetivo de desarrollar su carrera profesional en empresas ordinarias Atende, filial andaluza de Clece, y la Fundación Adecco suman esfuerzos para impulsar el acceso al empleo de las personas que más difícil lo tienen. Ambas entidades han firmado dos acuerdos de colaboración mediante los cuales, Clece y su filial Atende se incorporan como colaboradores del proyecto #EmpleoParaTodas las personas de la Fundación Adecco. El objetivo es promover acciones que aceleren la inclusión laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.

Bajo este propósito, profesionales de la Fundación Adecco colaborarán junto al equipo de recursos humanos de Atende en los procesos de selección, y la compañía ofrecerá prácticas formativas no laborales dirigidas a las personas beneficiarias del proyecto para dotarlas de las herramientas y conocimientos necesarios, mejorar su empleabilidad y favorecer su inclusión en el mercado laboral.

Por otro lado, la firma de estos acuerdos también implica la difusión de campañas y el desarrollo de acciones de sensibilización, así como la colaboración en eventos de contenido social y la comunicación y difusión de los mismos.

Al acto han asistido Ángel Fernández, delegado de Clece en Sur Occidental, y José Antonio Payán, director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Occidental.

Para Ángel Fernández, la importancia de estos acuerdos radica "en la estrecha y necesaria colaboración entre las dos partes para dar una oportunidad laboral a quienes más lo necesitan". En este sentido, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social son "quienes pueden tener mayor dificultad para acceder a un puesto de trabajo, pero también quienes más lo necesitan". Recuerda Fernández que la filosofía de Atende, así como la del resto de filiales de Clece, es contribuir a una sociedad más igualitaria "que favorezca la inclusión laboral de estas personas".

Por su parte, José Antonio Payán ha subrayado la importancia que tiene la suma de Atende al propósito por el que trabaja cada día la Fundación Adecco: "El apoyo de entidades de referencia como Clece y su filial Atende es indispensable para cumplir con el objetivo de no dejar a nadie atrás y que las personas que más difícil lo tienen en Andalucía puedan contar con personas expertas en selección e inclusión laboral para incrementar su empleabilidad. Debemos implicar al tejido empresarial en su camino hacia el empleo, mediante acciones formativas, prelaborales y laborales como las que les brindan Clece y sus filiales".

Desde su creación en 1999, la Fundación Adecco trabaja por el empleo de las personas que lo tienen más difícil. A lo largo de sus más de dos décadas de historia, la entidad se ha consolidado como un ‘partner’ de referencia para desarrollar estrategias de diversidad, equidad e inclusión que, por un lado, impacten en la competitividad empresarial, mejoren los estándares de cultura inclusiva, y, por otro, contribuyan a reducir la desigualdad y exclusión social en España. Esta labor ha convertido a la Fundación Adecco en la primera institución en recibir el Sello de Inclusión Social (SIS), un distintivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que distingue a las entidades que lleven a cabo acciones destinadas a mejorar la situación delas personas beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV). Una medida desarrollada para favorecer el tránsito desde una situación de riesgo de exclusión, es decir, que reconoce la labor de proyectos que contribuyen a conseguir la plena inclusión.

