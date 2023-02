¿El pago del seguro de moto puede fraccionarse?

En el actual contexto económico, a muchos motoristas les preocupa cómo pagar el precio de su seguro de moto.

De cara a dar respuesta a las necesidades de todo tipo de motoristas, las entidades aseguradoras ofrecen seguros de moto con diferentes niveles de protección. De esta forma, se puede contratar desde un Seguro a Terceros básico que cubra la responsabilidad civil del asegurado hasta un Seguro a Todo Riesgo con la cobertura de Daños Propios.

Pero llegado el momento de pagar el importe de la póliza ¿sucede lo mismo? ¿Las aseguradoras son flexibles y facilitan que sus clientes puedan pagar el seguro contratado en varias cuotas?

¿Es posible fraccionar el pago de los seguros de moto?

Por normal general los contratos de seguro tienen una duración o periodicidad de un año. Por lo tanto, quienes los contratan están obligados a pagar una prima anual, en cuyo importe influyen factores como el modelo y antigüedad del vehículo, el lugar por donde se circule habitualmente, la experiencia y el historial de siniestralidad del conductor, entre otros factores.

No obstante, el hecho de que la prima sea anual no significa que la misma tenga que liquidarse de una vez. Aunque muchos usuarios optan por realizar un solo abono a la hora de contratar o renovar un seguro, las aseguradoras facilitan fraccionar el pago en varios plazos.

De esta manera, en función de la entidad, es posible pagar un seguro en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales. Independientemente de la fórmula elegida, la cantidad del primer pago siempre suele ser mayor que el resto de plazos. Ello es así porque contempla la parte proporcional destinada al Consorcio de Compensación de Seguros, encargado de cubrir los denominados riesgos extraordinarios: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, tumultos populares, etc.

¿Qué consecuencias tiene no pagar una cuota?

En cualquier caso, conviene recordar que, pese a existir la posibilidad de fraccionar el pago en varias cuotas, la prima anual de los seguros de moto es considerada un conjunto indivisible. Y no abonar el importe de un plazo tiene consecuencias en el aseguramiento.

De este modo, cuando no se paga una cuota existe un mes, conocido como periodo de gracia, para hacerlo. Transcurrido ese tiempo, el cliente dejará de estar protegido por el seguro. Aun así, tendrá cinco meses para abonar la deuda. Pero si no realiza el pago, además de perder la protección, su contrato acabará siendo rescindido por la compañía.

¿Merece la pena contratar un seguro de moto fraccionado?

En comparación con una cuota anual, el precio de un seguro de moto fraccionado es ligeramente superior. Pero es una alternativa interesante para los motoristas que no desean o no pueden pagar la prima de una sola vez. Pensando en este tipo de usuarios, los expertos del sector asegurador recomiendan elegir entidades especializadas en seguros de moto que ofrezcan varias posibilidades de fraccionamiento.



Asimismo, advierten que un seguro fraccionado no puede anularse si no se satisfacen todos los plazos. Por ejemplo, si un cliente sufre un siniestro total o decide vender el vehículo, cambiarlo por otro o darlo de baja en Tráfico antes de la finalización del contrato, deberá pagar las cuotas pendientes aunque ya no disfrute de la moto asegurada. No obstante, es recomendable consultar las condiciones de cada compañía para conocer la manera de proceder en función de cada caso.