Filmin estrena el próximo viernes 24 de febrero, en exclusiva en España, "Hilma", la nueva película del cineasta sueco Lasse Hallström, nominado tres veces al Óscar y conocido por "Chocolat" y "Las normas de la casa de la sidra". En la película, Lena Olin, también nominada al Óscar y esposa del director, y su hija en común, Tora Hallström, encarnan a la protagonista en diferentes etapas de su vida.



Se trata del primer biopic que profundiza en la vida y obra de Hilma af Klint (1862-1944), la pionera del arte abstracto cuyas creaciones permanecieron escondidas, por su propia elección, hasta 20 años después de su muerte. La artista siempre pensó que el público no estaba preparado para comprender esa forma de arte. Su obra vio la luz por primera vez en el Museo de Arte de Los Ángeles en 1986, pero no fue hasta 2018 cuando, gracias a la exposición monográfica que le dedicó el Guggenheim de Nueva York, su nombre sacudió el mundo del arte y se reveló como una de las primeras artistas abstractas de la historia, anticipándose incluso a Kandinsky, Malevich o Mondrian.

"He pasado varios años tratando de entender el enigma de Hilma af Klint", explica Hallström: "Esta es una historia sobre una búsqueda incansable de la verdad sobre la humanidad y el universo, en una época en la que los hombres establecían todas las reglas." Hilma af Klint, mediante técnicas experimentales, creó un lenguaje geométrico único que captura la fuerza y el misterio de la filosofía espiritual, corriente imprescindible en la trayectoria de la artista. Asimismo, la pionera desafió la hegemonía masculina del mundo del arte. "A pesar de los obstáculos, Hilma creó un arte que, hoy en día, sigue influyendo en nuestras vidas. Espero que el público experimente estas luchas con todos sus sentidos".

La película también nos descubre su participación en "Las cinco", un grupo de mujeres artistas que combinaban el espiritismo con el arte automático o semiinconsciente, adelantándose a las posteriores corrientes surrealistas. Según los diarios de Hilma, ellas recibían órdenes de "seres superiores" para crear de manera pura e instintiva, sin interferencia del pensamiento. "Eran mujeres muy oprimidas por la sociedad", comenta Olin. "Se reunían para pasar la noche pintando juntas, ya que esa era su única forma de experimentar la libertad. En aquella época había muchas mujeres científicas y artistas que hoy en día la historia ha borrado. Eran fuertes y valientes. Todas debemos sacar a relucir nuestra Hilma interior."

Hilma País y año de producción: Suecia, 2022. Duración: 120 minutos. Dirección y Guion: Lasse Hallström. Fotografía: Ragna Jorming. Música: Jon Ekstrand. Intèrpretes: Lena Olin, Tora Hallström, Catherine Chalk, Lily Cole, Rebecca Calder, Maeve Dermody.

Lasse Hallström DIRECTOR Y GUIONISTA Estocolmo, 1946. Es uno de los directores suecos más reconocidos a nivel internacional. Fue nominado como Mejor Director y Mejor Guion Adaptado en los Óscar por "Mi vida como un perro". Recibió una segunda nominación como Mejor Director doce años más tarde por "Las normas de la casa de la sidra". Su carrera internacional fue consolidada al dirigir "¿A quien ama Gilbery Grape?", protagonizada por Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. Más tarde, Hallström vivio otro éxito con "Chocolat", película con la que recibió numerosos premios, incluyendo 4 nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los Óscar. NORMAS DE USO

