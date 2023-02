​Más del 40% de los españoles utilizan internet para autodiagnosticarse Según el V Estudio de Salud y Vida de AEGON Francisco Acedo

@Acedotor

martes, 14 de febrero de 2023, 10:57 h (CET) Más del 40% de los españoles realizan búsquedas de información sobre su estado de salud en Internet de acuerdo al V Estudio de Salud y Vida elaborado por la aseguradora AEGON. El informe analiza la evolución de las tendencias en materia de estilo de vida y salud evaluando, asimismo, el rol adquirido por las nuevas tecnologías en este campo.



A día de hoy, son cada vez más los españoles que optan por recurrir a un buscador para encontrar información acerca de los síntomas que están teniendo frente a aquellos que consideran las revistas especializadas como canal de información y autodiagnóstico (4,9%).



Otro de los aspectos examinados en el estudio es la credibilidad que los españoles otorgan a la información médica que obtienen a través de sus propios medios. En este sentido, en torno al 40% de los encuestados que buscan información por Internet da credibilidad a aquello que encuentra. Por otro lado, la proporción de población que se considera escéptica antes los resultados obtenidos no llegaría al 60%.

Baleares y Murcia, las regiones que más buscan enfermedades por Internet

La comunidad, con un 63%, continúa a la cabeza como la región que reúne a un mayor número de hipocondríacos digitales que buscan a través de buscadores, redes sociales o revistas especializadas en internet, seguido de cerca por Murcia 56,5% y Castilla La Mancha 52,9%.

Por otro lado, Madrid se sitúa a la cola de España en el uso de Internet para autodiagnosticarse, representado un 36, 5% de los encuestados, junto con Castilla y León que representaría el 39%. En el estudio que presenta AEGON se puede observar que, en el último año, las cifras de hipocondría digital han ido en aumento, si bien muchas categorías no han tenido un incremento significativo entre el 2021 y el 2022, este comportamiento sigue al alza de manera continua.

Hipocondría digital: mujeres y jóvenes como perfiles más destacados

Como años precedentes, de la quinta edición del informe se desprende que son las mujeres las que acuden a Internet a través de sus tres canales (buscador, redes sociales y revistas especializadas) para autodiagnosticarse representando un 50,7% de los encuestados. En paralelo, más del 42,3% de los hombres también afirman buscar información en Internet para consultar sobre sus síntomas.

De manera adicional resaltar como son los jóvenes, comprendidos en edades de entre 15 – 20 y 26 – 40 años, quienes hacen un uso más frecuente de Internet como fuente de diagnóstico (con más del 50% en cada uno de los intervalos) frente a aquellos perfiles ya más senior de mayores de 65 años que recurren a Internet para clarificar este tipo de inquietudes médicas. Un hecho que radica en la propia brecha generacional existente dentro de la sociedad española en cuanto al uso de las nuevas tecnologías se refiere.



Asimismo, los datos difieren ligeramente según la propia situación familiar del encuestado y sus hábitos de manera que, aquellas personas que no tienen hijos, recurren en mayor medida al autodiagnóstico 50,4%; así como las personas que se automedican (55,9%) y las que utilizan Apps para el bienestar (48,6%).

Sin analizamos las dolencias o problemas más buscados en Internet, las mujeres tienden a informarse más por Internet de enfermedades leves o puntuales, registrando casi diez puntos más que los hombres (49,2% Vs 40, 4%) que se centrarían más en síntomas y/o dolores ocasionales.

En este sentido, un dato llamativo es que las personas sin hijos (53,6%) buscan más en Internet sobre enfermedades leves o puntuales que las que tienen hijos (37,4%), teniendo en cuenta que estas primeras también son las que más usan Internet para el autodiagnóstico.

Finalmente, en 2022 se produjo un incremento en la búsqueda de síntomas psicológicos del 29,7% frente a 23,3% observado en 2021. NORMAS DE USO

