Carros de fuego en la izquierda madrileña Próximas las elecciones municipales, la izquierda política madrileña no arde. Pero el Palacio de Cibeles, con ella, sugiere el título de una película inglesa José Luis Heras Celemín

martes, 14 de febrero de 2023, 10:11 h (CET) ‘Carros de fuego’ es una película inglesa que cuenta la preparación de unos atletas que van a los Juegos Olímpicos de Paris del año 1924. Óscar a mejor guión y película, el título nace de un verso del poema Jerusalem, de Willian Blake: Traedme mis carros de fuego... Hasta llegar a Jerusalén, camina conmigo. Como argumento: A uno de los atletas, en liza con otros y judio acomplejado por su condición social, el entrenador lo adiestra y anima para adecuar su zancada a sus facultades, habilitar su autestima social y conseguir la medalla de oro.



En gresca PSOE-Podemos por la Ley ‘Sí es sí’, violadores consentidos y agresores sexuales puestos en la calle, con Tamames deshojando la margarita de una moción de censura al Gobierno, en la tribuna Fórum Europa aparecía Roberto Sotomayor, candidato de Podemos e Izquierda Unida a la alcaldía de Madrid presentado por Ione Bellarra, secretaria General de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Belarra, Irene Montero, Lilith Verstryinge, Echenique, Luis Cueto, José Mauel Calvo, y más. Están los que deben, sin Pablo Iglesias, Roures ni la cuota PSOE, apuntó alguien. Presentaba Belarra: A todos y a todas, Sotomayor superó un accidente. Las propuestas IU en la coalición PSOE-UP son útiles: Tope al gas, control precios de alquileres, desahucios. Y la biografía de un deportista de élite, del que escondió su experiencia como empleado de El Corte Inglés. Sotomayor, agradecimiento, saludos y lo preparado: Barrios maltratados. Madrid de dos o tres velocidades. Esperanza de vida según barrio. La ciudad de Europa con más desigualdad. Mirada PP ideológica. Bravo Murillo es la calle europea con más locales de apuestas. El PP rompe Madrid. El 38% de los madrileños pagan seguridad privada. Los viejos buscan hospicio para morir. Cuatro años perdidos con Martínez-Almeida. Si trabajamos, un futuro con color ¿Y si regulamos la vivienda? Parque de 10.000 viviendas a 400 €/mes. Salud mental atendida por la Sanidad Pública. Madrid ciudad más rica de España. Contratará a 1.200 psicólogos. Transporte público gratuito a empadronados en barrios. Imposible que vuelvan los que se fueron. 500.000 puestos de trabajo para la FP. Madrid tiene 250.000 viviendas vacías.

Tras lo general, carro con fuego contra afines y aliados: En la Operación Chamartín se perdió una oportunidad. Tendría que haber un PSOE que no bloquee la vivienda social ¿Que han hecho los político en Madrid en los últimos treinta años (Cueto y Calvo oían). El PSOE prefiere el Código Penal anterior. Consentimiento en relaciones sexuales y prueba. La ley ha pasado muchos filtros. Era una ley del Gobierno Sánchez, se ha quedado como ley de Montero.

Al citar a la ministra de Igualdad, una oferta de micro que la ministra rechazó con ‘tengo otros foros’ ¿Miedo, evitar roces, algo más, o todo a la vez?

Con la ministra de Igualdad a resguardo, acobardada o casi, Sotomayor volvió al rol candidato: Los carril-bus son un desastre en Madrid. El alcalde ha hecho un video muy cuqui. Almeida dice que tenemos mejor aire. Amazón y tasa patriótica. Tres uves: valencia, voluntad y victoria. Madrid debe a Carmena. Ayuso terrorista sanitaria.

Puesto por el moderador ante dos hechos: Carmena a favor de cual de las izquierdas que van a las elecciones. Y cómo hacer frente al tándem PSOE Maroto-Lobato. En la primera salió por peteneras: “Madrid no es de derechas”. En la segunda no entró.

Después trató de seguir: Almeida ha perdido apoyos, no le quieren en los barrios. Más Madrid nos ha dicho no en dos ocasiones. Bla, bla, blá.

Como con sus consignas usaba y agotaba el tiempo, con parte de la audiencia ida y otra decepcionada, el moderador moderó y sacó el capote de quites geniales: “Espere, que le voy dar después un turno para conclusiones finales”.

Fue el momento en el que el candidato de Podemos e Izquierda Unida a la alcaldía de Madrid llegó al cenit: “Vuelvo a ponerme poético”. Se puso y calló.

Por respeto a los deportistas y afecto a los que en la élite compiten con nuestra bandera, me acerqué, le recordé la película Carros de Fuego, que dijo haber visto. Por si le servía, le recomendé que, ya candidato, volviera a verla. “La película me gusta, la volveré a ver”, dijo. “Que sea para bien. Suerte en lo que hagas” contesté.

Después, José Manuel Calvo, oriundo del Aliste zamorano. Pude evitarlo, pero no lo hice y deslicé la pregunta: “¿Por qué Sotomayor dice hoy sobre vosotros lo que ha dicho?”. Su respuesta, mezcla de bilis y acíbar sin almíbar, es noticia: “No tiene nada más que decir”.

Contagiado el afán poético de Sotomayor, que si no florece a veces se pega, el resumen del acto: Willian Blake, con su poema Jerusalén y Carros de Fuego en la izquierda madrileña. NORMAS DE USO

