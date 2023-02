Una niña vegana y el disfraz de pescador Los que adoctrinan son los que disfrazan a los niños de pescadores sin decirles la oscura realidad que se esconde detrás de ese personaje que representan Diego Nevado Martínez

lunes, 13 de febrero de 2023, 08:43 h (CET)

Voy a opinar sobre el famoso vídeo de una madre vegana quejándose por el disfraz de pescadora en la clase de su hija.



@veganaynormal hizo un vídeo en sus diferentes redes sociales tras enterarse de que en los carnavales del colegio de su hija de 8 años, los niñ@s tenían que vestirse de pescadores y encima, obligar a su hija a asistir contra su voluntad: "Qué hartazgo de sistema y de adoctrinamiento", escribe la madre como descripción del vídeo. En el inicio del clip, asegura estar "absolutamente desbastada" y con "ganas de llorar y quemarlo todo" indica cuyas palabras se traducen y se entienden perfectamente desde un momento de rabia e indignación.

Mi opinión al respecto es que los únicos que adoctrinan son para empezar el colegio desde los libros hasta el disfraz de pescadores sin decirles que los animales marinos mueren con una tremenda angustia por asfixia y el 46% de plástico en el mar proviene de las redes de pesca.

Más allá de que en los colegios está el especismo y es ridículo que adoctrinen así a la infancia, nada más falta que a la que es educada en la verdad y sabe lo que hay, también se le obligue a hacer actividades contra su voluntad.

Respecto a la pesca, existen hoy las no gambas, salmón, calamares, no merluza, atún vegano y absolutamente de todo con el mismo sabor, pero libre de sufrimiento e impacto medioambiental.

ADOCTRINAMIENTO

El adoctrinamiento no viene de las familias que quieren que sus hijos crezcan veganos puesto que supone una filosofía de vida ética y de paso, saludable, nada privativa y sostenible. El adoctrinamiento viene de la parte contraria puesto que les adoctrinan con vaquitas felices, peces para pintar o Peppa pig sin decirles lo que hay detrás de su alimentación.

Ya que la gente dice que los niños tienen que elegir ser veganos, pues estoy de acuerdo con ello por lo que vamos a llevarles a una granja, matadero, peletería y laboratorio para que vean desde el principio hasta el final enseñandoles todas las alternativas que tenemos y que de verdad elijan siendo conscientes de la oscura mafia que hay detrás de cualquier producto de origen animal. Por lo tanto, el único adoctrinamiento es de quien engaña a los niños evitando decir de dónde vienen sus productos.

REPERCUSIÓN NACIONAL

Gracias a hacerse viral el vídeo, se ha hablado de veganismo en todas las televisiones y prensa nacional. Lo triste es que los medios busquen la polémica para entrevistarte por un tema que debería estar en debate hoy en día para evitar el angustioso sufrimiento de millones de animales, salvar el planeta, evitar el hambre en el mundo por todos los recursos destinados y mejorar la propia salud de las personas.

En lo que tardas en leer el artículo de opinión, millones de animales están sufriendo un infierno a manos de los infernales humanos. En el activismo que hago a pie de calle mostrando la realidad, es la infancia quien más sensibilidad tiene hacia las imágenes crueles con los animales y que por supuesto, desconocen.

INFANCIA VEGANA

Precisamente, estoy preparando para más adelante un artículo específico sobre la infancia vegana en todos los aspectos puesto que mucha acaba sufriendo bullying por la ignorancia de la gente ya que basta ver brevemente las redes sociales o comentarios en periódicos, para saber las barbaridades que dice la gente desde la ignorancia y el acoso que vierten contra las familias veganas sin tener ni idea tan siquiera de lo que es el veganismo y eso supone que atenten contra la propia niñez que hacen como que defienden cuando tienen derecho a una vida acorde a sus principios éticos y morales.

La infancia de vegana es feliz y sana por lo que espero que la gente deje su maldad atrás y lean por una vez en su vida información veraz despertando de una vez ya que más ignorancia no pueden tener.



Millones de animales sufren en granjas, laboratorios, espectáculos, zoos, acuarios, peletería, mataderos, pesca y un largo etcétera de maldad humana a pesar de que tenemos alternativas deliciosas para todo e incluso los mismos sabores en su versión ética por lo que no nos privamos de nada más que de hacer daño por todos lados.

Luego los veganos estamos locos por buscar información real y dejar de pertenecer a una mafia que te programa con la publicidad e información falsa de su clandestina actividad subvencionada a puñados.

El veganismo es lo mínimo que puede hacer cualquier persona que tenga un tanto por ciento de sensibilidad con el sufrimiento animal y de paso, con el medio ambiente o infancia del tercer mundo mejorando su propia salud y en los más pequeños, es totalmente viable y nada privativo como confirman los profesionales en el tema y no una persona de redes sociales que ni te conoce ni ha leído en su vida nada de veganismo ni mucho menos de ética o respeto.

Lo dicho, los que adoctrinan son los que disfrazan a los niños de pescadores sin decirles la oscura realidad que se esconde detrás de ese personaje que representan y los que adoctrinan son los que dan productos de origen animal a sus hijos sin decirles de dónde vienen para dejarles desarrollar su empatía por lo que actúa según tus principios morales, ética, coherencia, sentimientos y humanidad informándote del veganismo si sientes compasión con las injusticias.

