“Yo vengo”, canción dedicada a Costa Rica

El arte es ese lugar en donde se hermanan y estrechan lazos y emociones y que mejor que la combinación perfecta de música, voz y poesía. Este es el caso de la canción “Yo vengo”, basada en un poema de la prolífica artista y poeta costarricense Ligia Calderón Valerín y la música de John Adam Mascarenhas y Teresa Mascarenhas, una canción que logra unir a los corazones de aquellos que la escuchan.



Es un canto íntimo y emocional que canta a la libertad, a la apertura y a la búsqueda de algo mejor. Los versos de Ligia Calderón “yo vengo de donde el solo besa a las montañas, donde huele a libertad, de donde canta el viento” junto a los sonidos y voces exuberantes de John Adam y Teresa Mascarnehas dan vida a estas palabras, creando una melodía llena de esperanza y optimismo.

Es un mensaje para todos aquellos que buscamos un lugar mejor en el mundo. La letra nos recuerda que siempre hay algo mejor por alcanzar, que hay algo mejor por lo que luchar. Esta canción nos hace conscientes de que la libertad no solo viene del espíritu, sino también de nuestros actos. Estamos llamados a ser libres, a romper barreras y fronteras para abrazar nuevas experiencias.

Es una invitación a abrir nuestros corazones y mentes para encontrar la libertad. Esta canción nos recuerda que siempre hay algo mejor por alcanzar. Es el llamado a ser libres, a romper barreras y fronteras para encontrar nuevas experiencias y crecer como seres humanos.

El tema principal de esta canción aborda el sentimiento de libertad que surge del descubrimiento de la propia identidad con una música llena de energía y vitalidad y un ritmo contagioso que nos invita a bailar.

Este domingo 12 de febrero a las 12:00 p.m., (hora de Centroamérica) y 7:00 p.m., (hora de España), será el estreno mundial, a través de la plataforma de YouTube, la canción “Yo vengo” . En el siguiente enlace podrá escuchar esta hermosa canción: https://youtu.be/a-f-3ePmezY

—Estimada Ligia Calderón:¿Qué representa para usted que estos artistas europeos interpreten la canción que ha escrito inspirada en su hermoso país de Costa Rica? Ligia Calderón: —Estimado José Luis Ortiz es un honor contestarte, a una persona que vive y abraza la cultura y el arte en todas sus expresiones, gracias por su apoyo.

Imagínate, estas cosas suceden como un imán, que atrae a las partes a encontrarse milagrosamente en la vida. Para mí fue y sigue siendo un verdadero regalo conocer a John y a Teresa Mascarenhas el clic que se creó nos lanzó a la aventura de componer algunas de mis canciones; ellos son unos verdaderos y fascinantes amigos, personas muy auténticas comprometidas y apasionadas con su trabajo al cien por ciento, grandes compositores y arreglistas musicales.

Todo un privilegio y un honor para mí haberles conocido y coincidido con ellos para dar a conocer mi faceta como compositora. Así que, todos los méritos y las infinitas gracias para John y Teresa Mascarenhas.

—Estimados amigos Teresa Mascarenhas y John Adam: ¿Qué representa para ustedes trabajar con Ligia Calderón, unir tanto talento y crear esta gran composición para el mundo? Teresa: —Cuando hablamos de la tierra, hablamos de nosotros mismos, de nuestras raíces, de nuestra sangre, de nuestra cultura. Nuestra identidad.

La gran capacidad y libertad de palabra para expresar todos esos sentimientos y transmitirlos en un poema. Que ese mismo poema viaje largas distancias hasta llegar a ti, envolverte con sus versos, en su color, en su sabor y de pronto ya no estás aquí, estás en esa tierra lejana, sintiendo su abrazo y su voz, con los cinco sentidos, es pura magia. Y eso mismo es lo que me hizo sentir este poema de Ligia Calderón la primera vez que lo leí, me sentí enormemente cerca de una tierra que nunca visité, y la amé.

Eso es lo más hermoso que un poema pueda hacer con uno mismo. Llevarte al mismo corazón de él. Yo Vengo, es una canción que lleva en cada verso el rostro y el sentimiento de Costa Rica. Trabajar una vez más con Ligia, al lado de tan distinguida artista, ha sido un orgullo y un placer. En esta canción ella muestra de nuevo toda su sensibilidad y fuerza y sobre todo, el amor y la gran pasión hacia su tierra.

Colaborar con los pequeños arreglos de los versos de este poema para hacerlo canción, ponerles voz a algunos de los versos de Ligia, colaborar junto a mi marido en esta composición musical y edición del video, es para mí una gran satisfacción y orgullo. Solo espero con mucha ilusión que esta canción sea escuchada y acogida por todos con el mismo cariño y dedicación con la que los tres la compusimos.

John Adam: —La primera vez que leí el poema Yo Vengo, escrito por la gran artista Ligia Calderón Valerín, me transportó directamente a Costa Rica, sentí esa lejana tierra como si caminara por ella misma, me llegó al corazón. Enseguida nos dimos cuenta de que ese poema podría convertirse en una gran canción.

Yo vengo nació en Costa Rica como un maravilloso poema, y creció en Gibraltar, convirtiéndose en una gran canción. Yo vengo, ha sido un proyecto muy bonito creado por dos culturas diferentes a muchos kilómetros de distancia.

Sin la ayuda de mi esposa Teresa, Yo Vengo como canción no existiría, ha sido una gran ayuda con sus ideas, edición del video, etc. Un abrazo muy fuerte para esta tierra hermosa, Costa Rica.