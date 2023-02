VASS supera los 272 millones de facturación y crece de forma orgánica más de un 20% durante 2022 Comunicae

viernes, 10 de febrero de 2023, 11:16 h (CET) Vass, presidida por Francisco Javier Latasa, registra un destacado crecimiento durante el 2022 y se afianza como empresa líder en el desarrollo de soluciones digitales. El objetivo para 2023 es alcanzar los 400 millones de facturación e impulsar su liderazgo a nivel internacional La digitalización y las nuevas tecnologías siguen siendo una pieza clave para el negocio y el crecimiento de muchas compañías, tal y como ha demostrado VASSdurante el año 2022. Así, la empresa líder en soluciones digitales ha cerrado este ejercicio con una facturación de 272 millones de euros (324 millones proforma incluyendo las adquisiciones), logrando un crecimiento orgánico de más del 20% respecto al año anterior y un 35% en términos totales -considerando el inorgánico-. El 52% de la facturación de la compañía ya es de origen internacional, un porcentaje que sube al 60% en cuanto a sus beneficios.

Este crecimiento se debe a la visión de internacionalización de VASS, que tiene el objetivo de convertir a la compañía en un player global líder en servicios de transformación digital y que le ha llevado a estar presente en la actualidad en 26 países en 4 continentes.

"Estas cifras son posibles gracias a la confianza de nuestros clientes y al gran equipo de profesionales que conforman VASS y no son más que la culminación de un ejercicio extraordinario y la consolidación del plan VASS@400 iniciado hace un año, nuestra ambiciosa hoja de ruta para reforzar nuestra presencia internacional y convertirnos en uno de los principales players mundiales en el marco del desarrollo de soluciones digitales y tecnológicas" señala Fco. Javier Latasa, presidente y CEO de VASS.

Para poder seguir escalando y creciendo a nivel internacional VASS comienza el año estableciendo un nuevo modelo de negocio global con 3 mercados principales, denominados GEOs, España, EMEA & APJ (Europa, Oriente Medio y África - Asia Pacífico y Japón) y AMERICAs (Norteamérica y Latam)y nombrando a los tres CEOs que liderarán dichas áreas: Eduardo Lorente (GEO España), Markus Bohme (GEO EMEA) y Álvaro Sánchez Pozuelo (GEO AMERICAs).

Esta nueva etapa estratégica de consolidación internacional que da comienzo este año ha sido denominada ‘VASS Global Play’, donde se espera poner rumbo hacia la consecución de un objetivo de facturación de mil millones de euros para los próximos años.

Durante el plan estratégico "VASS@400", la empresa adquirió en 2022 un total de 5 empresas. En primer lugar, One Inside, una empresa suiza de consultoría de IT especializada en la tecnología Adobe, con un fuerte enfoque en soluciones de experiencia del cliente. A continuación, se firmó la adquisición de Movetia, empresa con sede en Barcelona y líder en el desarrollo de soluciones digitales para los verticales de finanzas y automoción, y de la mexicana Hexagon, especializada en soluciones y servicios de marketing digital enfocados en ‘customer targeting’ y ‘customer analytics’. Las últimas adquisiciones del 2022 fueron: Zington, una prestigiosa consultora sueca en el ámbito tecnológico y la consultoría de gestión, e Intelygenz, una compañía española referente en tecnologías en Inteligencia Artificial y especializada en soluciones y servicios de automatización.

En tan solo un año, la plantilla de la compañía -con un amplio ecosistema de empresas formado por NATEEVO, Serbatic, vdSHOP, T4S, además de las empresas adquiridas- ha crecido un 32% más que el pasado ejercicio.

Las adquisiciones llevadas a cabo junto con el ambicioso nuevo plan de expansión internacional refuerzan el objetivo de VASS de convertirse en un líder del sector, tras la entrada de forma mayoritaria en el accionariado de One Equity Partners (OEP) para impulsar el plan estratégico de crecimiento de la empresa. Con estos buenos resultados y siguiendo este nuevo plan estratégico "VASS GLOBAL PLAY" la compañía espera cerrar el presente año con una facturación de 400 millones de euros.

