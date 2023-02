Hexagon, campañas SEM automáticas en diez plataformas Este software consigue un ahorro del 60 % del tiempo que dedican agencias y empresas a las campañas de Paid Media Redacción

viernes, 10 de febrero de 2023, 09:28 h (CET) ● Este software permite crear, gestionar y optimizar de manera automatizada campañas de anuncios online en 10 plataformas como Google, Facebook, Spotify o Tik Tok. ● Consigue un ahorro del 60 % del tiempo que dedican agencias y empresas a las campañas de Paid Media.



En un mundo cada vez más digitalizado, la inversión en publicidad digital no para de crecer, llegando a los 4.000 millones de euros en España en 2021, según datos de IAB Spain. La necesidad ineludible de realizar campañas SEM para todas las empresas se enfrenta con la complejidad y multiplicidad de plataformas de anuncios y con una falta de personal especializado para realizar estas tareas.

Conscientes de estas cuestiones, la empresa de software Adboosters - con David Rodríguez, Rodrigo Álvarez y Pablo Naveiras al frente- con sus más de 18 años de experiencia en el sector de la publicidad digital decidió crear Hexagon, una herramienta de creación, gestión y optimización publicitaria que facilitara el trabajo con Ads para todo tipos de usuarios, desde agencias profesionales como empresas que gestionan su publicidad in house.

Esta solución tecnológica permite crear y optimizar campañas de publicidad online de manera automatizada en 10 plataformas sin conocimientos previos. Los anuncios aparecerán en las más tradicionales como Google, Facebook e Instagram, Twitter y Linkedin a otras como Tik Tok, Spotify, Publicidad Programática o Whatsapp Business.

La creación y gestión de las campañas se realiza desde un único panel, sin necesidad de conocimientos previos, y con la capacidad de acceder a estadísticas conjuntas de todas las campañas en todas las plataformas en tiempo real, lo que permite optimizar al máximo el presupuesto invertido.

¿Cómo funciona?

La creación de una campaña Paid Media se realiza en solo 5 pasos: Selección de público objetivo, presupuesto, elección de plataformas en las que se quiere ver la publicidad, subida de textos publicitarios y de creatividades.

Hexagon, con la supervisión de su equipo de especialistas, es capaz de lanzar la tipología de anuncios más adecuada a los fines del cliente. Su panel de control permite, no solo conocer la efectividad de la campaña, sino también controlar la inversión realizada en tiempo real.

Durante el desarrollo de las campañas la herramienta proporciona diversas indicaciones para optimizar su desempeño basada en el conocimiento acumulado en sus bases de datos. De este modo, se facilita la toma de decisiones basadas en datos en cualquier momento, así como el ajuste del presupuesto, en caso de que fuese necesario.

La ejecución automática de la campaña, clave en la optimización del tiempo de trabajo

La principal ventaja de Hexagon es la optimización del tiempo de quienes se dedican a la creación y gestión de publicidad online, ahorrando hasta un 60% de su trabajo SEM al mes al poder gestionar, ejecutar y optimizar sus anuncios de forma automática y acceder a plataformas publicitarias novedosas sin conocimientos previos.



Además, genera informes en formato pdf con todos los datos de las campañas y proporciona una factura única con IVA español por el importe de toda la inversión realizada en todas las plataformas.

