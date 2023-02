'Piérdete para encontrarte', el libro que funciona como un viaje de transformación y despertar espiritual

La Editorial Caligrama coloca en el mercado una obra plena de lucidez y que lanza un guante al lector para ayudarlo a alcanzar su mejor versión y lograr sus metas.

Comenzando por paladear la dedicatoria: «Dedicado a cada persona en busca de su camino, cada persona que se encuentre en el proceso de sanación o en su viaje de transformación, cada persona que esté pasando por alguna situación tormentosa, cada persona que quiera hacer un cambio en su vida y cada persona que busque hacer un mundo mejor». Bellísimo alegato de partida para una obra que aterriza en el actualmente atiborrado mercado literario para marcar un antes y un después en las vidas de sus potenciales (y numerosos) lectores. Por muchos motivos, los lectores se encuentran ante un libro que rompe los moldes de lo que se espera de una obra de autoayuda. Piérdete para encontrarte es mucho más. Posiblemente, porque su mirada sea larga, muy larga.

Es la propia autora la que se encarga de transmitir el tesoro de crecimiento en consciencia que atesoran sus páginas: «Quería compartir con todos aquellos que necesitan solamente algo en lo que creer para no perder la esperanza, creer en sí mismos y volver a ser felices; conectar con uno mismo nuevamente y saber exactamente qué es lo que queremos en la vida. No hablo de personas o cosas, sino de ti, tu propósito, tus metas, lo que quieres llegar a ser y lo que quieres alcanzar, por más grande e imposible que pueda sonar». El guante está lanzado y ya es cuestión del lector si recogerlo o no.

El sentido de la lectura es «liberarte de esa esclavitud mental para entender que puedes lograr todo lo que te propongas, el origen proviene desde ti, desde adentro, desde tu chip mental». Para lograrlo, la autora se sirve de una técnica narrativa que mezcla cercanía y calidez con un conocimiento profundo, que se presenta sin impostura ni carácter dogmático. El lector tendrá la sensación de mantener una valiosa conversación con una amiga confiable.

En sus propias palabras: «Todo lo que comento en este libro es bajo mi propia experiencia y bajo mi perspectiva; con esto no quiero decir ni quiero que suene como si yo impusiera lo que debe o no debe ser. Eso realmente nadie lo sabe, porque todos tenemos perspectivas diferentes de la vida y nadie sabe realmente lo que es la vida; eso es justo lo que estamos todos intentando descubrir en este viaje de transformación y despertar espiritual. Toma lo que te parezca prudente y lo que no, espero que se quede en tu mente y te pueda ayudar en algún punto durante tu crecimiento personal». Así, se está ante un libro capaz de cambiar su vida.

La autora: Katya Harfuch (Ciudad de México 1996) Katya Harfuch es activista social y columnista en favor del medioambiente. Es organizadora del Grupo Especializado de Sustentabilidad de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México CANACO, promoviendo #CANACOenAcciónPorElClima, uno de los proyectos más importantes; asimismo, forma parte de la mesa directiva de la Cámara de Comercio. Por otro lado, la autora también es miembro de la Rama 51 «Consultoría Ambiental» del Sector Verde, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA.

Tras nacer en México, se fue a Victoria, BC (Canadá) en 2017. Allí emprendió un viaje que la llenó de experiencias de vida diferentes, lo que la llevó a sufrir una importante depresión y, a la vez, momentos de mayor satisfacción. Como consecuencia, Katya se reivindica la importancia de la salud mental, sobre todo entre los jóvenes, además de concienciar sobre el medioambiente.

En 2020 creó Industrias AlusheOrg, compañía ecológica donde fusionó la salud mental con la sostenibilidad como una ideología y estilo de vida para cuidar el bienestar emocional, físico y mental mientras se cuida también del planeta.