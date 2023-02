¿Cómo llevar un estilo de vida fitness en el 2023? Es básico mantener la motivación y no caer en mitos Redacción

jueves, 9 de febrero de 2023, 11:03 h (CET)

Con la llegada de un nuevo año, muchos se trazan metas y resoluciones para los 365 días venideros, una de las más comunes es llevar un estilo de vida saludable. Es así que todos los gimnasios Basic-Fit de España comienzan a sumar miembros entre enero y febrero, personas que, antes de marzo, pierden la voluntad.

En este sentido el consejo primordial para cambiarse a la vida fitness es mantener la motivación y no caer en mitos o mentiras de personas que sólo buscan generar dinero.

La constancia es la clave

Abandonar este estilo de vida es más sencillo de lo que se cree. Aunque lo común es emprender llenos de ganas y con altas expectativas, al poco tiempo surge el deseo de abandonar.

Al igual que sucede con las dietas, los resultados obtenidos durante los primeros días de entrenamiento mantienen motivados, pero, una vez que el proceso se atasca, invade el pensamiento “todo o nada”. Es ahí donde conviene tomar un descanso en lugar de desistir.

El fitness debe asumirse como una montaña rusa, a veces se está arriba, otras abajo, lo importante es encontrar el equilibrio suficiente para sentirse bien tanto desde el punto de vista físico, como mental y emocional.

Buscar asesoría especializada

Uno de los errores recurrentes de quienes emprenden en el mundo del fitness es dejarse llevar por los consejos de terceros. Prestar atención a recomendaciones que carecen de fundamentos científicos ponen en peligro la salud e integridad.

Sobran las personas que opinan cosas que no pasan de ser mitos, así como aquellas que sólo persiguen ganar dinero ofreciendo productos innecesarios capaces de comprometer el bienestar general.

Mantenerse informado resulta igual de básico que consultar a un experto en caso de dudas respecto al entrenamiento, la alimentación y, sobre todo, la suplementación.

Mantener el enfoque

En este estilo de vida no hay espacio para las dificultades, el objetivo debe estar siempre a la vista como motor de impulso. Es importante que las metas trazadas sean realistas y establecer otras, conforme se van alcanzando.



Finalmente, entender que el fitness no es una moda, sino un estilo de vida del que todos pueden formar parte siempre que se lo propongan. NORMAS DE USO

