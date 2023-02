Ponerse en forma y reducir la grasa con la ayuda de Carlos Olmos Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Ponerse en forma es el gran desafío de cualquier persona. Para alcanzar este objetivo, por lo general, es necesario hacer ejercicio de manera regular y alimentarse equilibradamente. Sin embargo, eso no es tan fácil como parece porque se necesita de mucha disciplina, constancia y determinación, tres cosas que se pueden lograr cuando se tiene un estado mental óptimo.

Afortunadamente, hoy en día, existen profesionales que se dedican a ayudar a los individuos a tener la figura que tanto han soñado. Uno de ellos es Carlos Olmos, un entrenador que ha creado un método al que ha llamado 28 Días Transformación Total, reto con el que se puede perder desde 4 hasta 12 kilos.

Ponerse en forma y reducir grasa es posible de la mano de Carlos Olmos Carlos Olmos asegura que perder kilos de más y ponerse en forma en menos de un mes es posible con su método 28 Días Transformación Total. Además, explica que lo mejor de todo es que para reducir grasa no es necesario ejercitarse durante horas en el gimnasio, pasar hambre y mucho menos tomar batidos o consumir productos extraños.

Este método combina tres disciplinas: el mindfulness, una práctica que engloba ejercicios mentales que tienen como finalidad que una persona fije la atención en el presente para que sienta las cosas tal y como están sucediendo. El wellness coaching, la última tendencia del mundo deportivo que emplea diversas técnicas y procesos para potenciar habilidades y descubrir los obstáculos que no permiten avanzar. Finalmente, el fitness de alta intensidad, el cual combina ejercicios de fuerza y resistencia.

Este método se adapta a personas de todas las edades y condiciones físicas. Quienes decidan asumir el reto solo deben contactar a Olmos, quien promete resultados 100 % efectivos.

Cuáles son los resultados concretos que promete 28 Días Transformación Total 28 Días Transformación Total promete buenos resultados. Por un lado, ayuda a reducir la grasa localizada y a definir esas zonas que se desean lucir como, por ejemplo, el área abdominal. Sin embargo, cabe destacar que los cambios no solo son a nivel estético, ya que también se incrementa la energía y la vitalidad.

Asimismo, el método de Olmos tiene la particularidad de aliviar dolores crónicos y otros síntomas y mejorar significativamente el ánimo. En conclusión, con el reto, las personas pueden ser más felices, viéndose mejor, más jóvenes exteriormente y sintiéndose bien interiormente.

Los casos de éxito con el reto 28 Días Transformación Total son varios y para conocerlos se puede entrar en la cuenta en Facebook de Carlos Olmos. En esta, las personas que necesiten una transformación radical también pueden ponerse en contacto con el entrenador personal que trabaja con clientes de todo el país.

