Las ventajas de utilizar las escaleras de caracol en el hogar, con Enesca Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 13:00 h (CET) Un elemento arquitectónico y decorativo que no solo llama mucho la atención de las personas, sino que además ofrece ventajas prácticas y una versatilidad impresionante, son las escaleras de caracol.

Por esta razón, son muchos los que se deciden a utilizarlas, dada su excelente combinación entre funcionalidad y diseño.

La empresa Enesca, especializada en el diseño y producción de escaleras prefabricadas, modulares y a medida, con más de 50 años de experiencia en el área, describe cuáles son los principales beneficios de las escaleras de caracol y por qué son una buena alternativa.

Ventajas de las escaleras de caracol Las escaleras, independientemente de su tipo, no solo representan una solución para conectar una planta con otra, sino que además tienen el poder de definir el estilo y la decoración de un espacio. Las escaleras de caracol tienen un encanto propio y esto se debe, en gran medida, a las ventajas que ofrecen. En primer lugar, son escaleras especialmente ideales para lugares pequeños. Y es que a diferencia de las escaleras rectas, estas ocupan mucho menos espacio, dejando disponible un área más grande que servirá, por ejemplo, para ampliar las habitaciones o cualquier otra estancia de la vivienda. Pero además de eso, las escaleras de caracol también tienen un potente impacto a nivel estético, aportando un aspecto moderno, elegante y sofisticado, que aportan un plus al estilo de cualquier hogar.

Otra de sus ventajas es que suelen ser más económicas que las escaleras rectas y su ensamble es, además, mucho más sencillo y rápido. En otras palabras, significa que por menos dinero y en menos tiempo, una persona podrá tener una escalera perfectamente funcional y práctica para conectar una planta con un piso superior.

Escaleras de caracol hechas a medida por expertos Enesca es una firma española que desde 1970 se ha dedicado al diseño, fabricación, venta e instalación de todo tipo de escaleras. Entre sus especialidades, están las escaleras prefabricadas de caracol, las cuales fabrica en madera o metal de la mejor calidad. La empresa dispone de un catálogo amplio con todo un mundo de opciones diferentes de diseño, ideales para adaptarse a cualquier estilo o tipo de decoración. Por otro lado, la empresa también ofrece soluciones personalizadas, con escaleras hechas totalmente a medida. De esta manera, se asegura que el cliente obtenga una escalera de caracol completamente exclusiva, con las especificaciones que desee para su hogar en cuanto a diseño y materiales de fabricación.

Para conocer todo el catálogo de escaleras de caracol del que dispone Enesca, solo hay que visitar su sitio web. Allí el cliente encontrará un amplio abanico de opciones, desde escaleras de decoración, hasta gamas más asequibles. Además, en el sitio se encuentran también los canales de contacto disponibles para contratar sus servicios o realizar cualquier consulta directamente a la empresa.

