​La pérdida de la cultura del esfuerzo y la baja tolerancia ante las frustraciones, principales causas del abandono escolar Conclusines del ‘VI Informe Young Business Talents: La visión del profesor’ Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 8 de febrero de 2023, 11:02 h (CET)

Para el 59,3% de los profesores españoles, la pérdida de la cultura del esfuerzo y la baja tolerancia ante las frustraciones son las principales causas del abandono escolar en España entre los jóvenes de 14 a 18 años, según se desprende del ‘VI Informe Young Business Talents: La visión del profesor’ sobre la situación de la educación en España, desarrollado por ABANCA, ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT. La percepción que los profesores tienen sobre el aumento del abandono escolar, coincide con las últimas estadísticas oficiales al respecto, que ponen de manifiesto un problema creciente en España en el último año.



“La opinión del profesor cobra vital importancia al encontrarse en la primera línea. Es posible que esa pérdida de la cultura del esfuerzo y de la tolerancia a la frustración, venga dada por las escasas expectativas de futuro que tiene una parte importante de la juventud, en parte porque el desarrollo económico de España en las últimas décadas ha generado una sociedad más acomodada y por otro lado, porque los valores y referencias de los jóvenes han cambiado. Seguramente les atrae más, por ejemplo, la figura de Youtuber que la de físico, pensando además que para ser un Youtuber importante no son necesarios unos estudios y creyendo equivocadamente que no es necesario realizar un esfuerzo”, analiza Mario Martínez, director del Informe Young Business Talents. Entre los siguientes problemas que agravan el abandono escolar en la actualidad, para el 37,3% de los docentes se une también el bajo interés de los alumnos por los estudios; un uso excesivo de móviles, redes sociales y juegos online (35,88%); que los alumnos no sienten que estudiar les permitirá tener un mejor futuro (26,7%), y la saturación de las aulas que impide una atención más personalizada (24,8%). En este sentido, un 54,9% de los docentes considera que la tendencia sobre el abandono escolar no ha cambiado y que incluso ha aumentado en la última década.

Según Alberto Barrera, profesor de Economía de la Empresa en el Colegio Retamar de Madrid: “podemos observar que ha bajado enormemente la cultura del esfuerzo entre los jóvenes y se está generalizando una muy mala gestión de la frustración. Muchos padres quieren evitar a sus hijos cualquier sobresfuerzo y por supuesto todo sufrimiento. De esta forma, privan a sus hijos de una de las herramientas que ellos han tenido para madurar y crecer, puesto que un cierto grado de sufrimiento y no poco esfuerzo, son necesarios para el asentamiento humano, profesional y social”. Calidad de la enseñanza en la actualidad

Atendiendo a los resultados del Informe, por cuarto año consecutivo aumenta el porcentaje de profesores que considera que la educación ha empeorado en los últimos años. De esta forma, el 43,1% del profesorado español considera que la educación ha empeorado. Un resultado que experimenta una subida de casi 22 puntos con respecto a los datos arrojados en el informe del año pasado, donde el 31,6% opinaba que la calidad de la enseñanza está en descenso, y dato que contrasta también con los resultados del año 2018, donde solo el 21,6% de los profesores tenía esta percepción.

Para Vicent Mahiques, Coordinador de Proyectos de Innovación en el IES Tirant Lo Blanc de Gandía: “El sistema educativo español necesita un cambio metodológico urgente. No podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Cada vez el alumnado se distancia más de la educación por la falta de adaptación a los nuevos tiempos. Estamos utilizando el mismo sistema prehistórico para intentar enseñar a nuestros jóvenes en los tiempos actuales, ante un nuevo mundo que está surgiendo en estos años”.

En cuanto a la formación adquirida de cursos anteriores, el 31,9% de los profesores se muestra poco o nada satisfechos, y lo mismo ocurre con su percepción sobre la calidad de la enseñanza en el sistema educativo actual, donde un 24,2% tiene un nivel de satisfacción bajo.

El respaldo social a los profesores

Un aspecto destacable son los resultados respecto al sentimiento que tienen los docentes españoles sobre su propia situación laboral. Aunque sus condiciones de trabajo les parecen aceptablemente satisfactorias para el 32,7%, este porcentaje empeora respecto a hace un año, que era de un 35,3%. Analizando el respaldo que sienten por parte de las autoridades, un 55% de los docentes está poco o nada satisfecho al parecerles claramente insuficiente, descontento que ha aumentado con respecto al año anterior (53,1%).

Estos datos van en línea respecto al reconocimiento social por su labor docente, ya que existe una clara mayoría de profesores que se sienten poco nada satisfechos (49,7%). “Bajo mi punto de vista, muchas veces el bajo reconocimiento existente no es a los profesores, sino a la educación misma. Pienso que la sociedad y los poderes públicos podrían hacer mucho en este sentido: una especie de ‘MIR’ del profesorado que dé acceso a puestos mejor remunerados; vuelta a las calificaciones que premien el mérito y el esfuerzo; planes de formación para los que se incorporan o llevan menos años en la profesión docente, así como más autoridad frente a las familias”, recalca el docente Alberto Barrera.

Por otro lado, el 31,6% de los profesores se encuentra satisfecho con el interés que muestran los alumnos en su formación, frente al 22,2% que no opina de la misma manera. Además, la mayoría de los profesores, el 36,5%, valora positivamente el respeto que sienten por parte de los estudiantes.

Mejoras para la educación

El 76,7% de los profesores afirma que sus alumnos no están preparados para la vida laboral, aumentando ligeramente este dato respecto a los tres últimos años. Respecto a este problema, el 33,4% de los profesores se muestra insatisfecho con la adecuación de la educación al futuro laboral de los alumnos. “El principal motivo es por el desfase tan abismal que se produce entre la formación que reciben y el perfil profesional que demanda el mercado laboral. Para solucionarlo, desde las aulas tenemos que apostar por una metodología basada en la práctica experiencial, con proyectos educativos donde el alumnado aprenda de forma creativa, innovadora, de forma cooperativa, inclusiva, al igual que sucede en el mundo real”, explica el profesor Vicent Mahiques.

Prácticamente todos los profesores (77,4%), consideran de interés incorporar en la enseñanza programas y actividades de educación financiera, siendo la planificación y gestión de finanzas básicas personales, (ingresos, gastos, ahorro y consumo responsable), los temas que consideran de más interés para ser incorporados en la educación. Además, el 90,3% piensa que la enseñanza de temas relacionados con economía y empresas debería ser obligatoria.

Los profesores se muestran críticos con respecto a la formación práctica que ofrece el sistema educativo actual, y es que el 40,5% piensa que es insuficiente. Sobre esta cuestión, el 97,8% de los profesores considera necesaria una formación práctica en las aulas sobre el mundo de las empresas, para complementar la parte teórica; y el 94,2% valora muy positivamente el uso de simuladores como ayuda para poder preparar mejor a sus alumnos.

Para terminar, el 33,1% de los profesores se muestra optimista con el potencial de sus alumnos para llegar a ser futuros emprendedores. Además, piensan que entre las motivaciones que pueden tener los jóvenes de hoy para ser emprendedores, las tres principales son: poder enfocarse en las actividades que les gusta hacer (29,4%), garantizarse un empleo en tiempos de crisis (27,4%), y ser sus propios jefes para tener más libertad (21,5%).

Sobre el estudio

El objetivo del ‘VI Informe Young Business Talents: La visión del profesor’ es conocer la valoración que hace el profesorado español sobre diferentes cuestiones relativas a sus alumnos y a la educación en España. El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2022 a un total de 536 profesores de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y ciclos básico, medio y superior de Formación Profesional.

Esta investigación social ha sido promovida y realizada por ABANCA, ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT, organizadores del programa educativo Young Business Talents. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La pérdida de la cultura del esfuerzo y la baja tolerancia ante las frustraciones, principales causas del abandono escolar Conclusines del ‘VI Informe Young Business Talents: La visión del profesor’ Presidencia española del Consejo de la UE: una agenda cargada de oportunidades España asumirá este rol con la responsabilidad de cerrar negociaciones en curso de un gran número de expedientes ​Nofumadores defiende la ilegalización del cigarrillo a partir de 2030 El reto es que, a partir de ese momento, cualquier persona que cumpla 18 años en la Unión Europea “no pueda comprar legalmente tabaco” ¿Por qué Valencia es elegida la mejor ciudad del mundo para vivir? El clima, la comida, la diversión y la cultura son los principales atractivos de esta ciudad Bigote Arrocet, Edmundo: ese gran desconocido Entrevista al humorista y actor argentino-chileno afincado en España