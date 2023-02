El equipo de Elia Gutiérrez Mozo, Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura de la Fundació Mies van der Rohe Comunicae

martes, 7 de febrero de 2023, 16:16 h (CET) Por la propuesta 'Anna Bofill Levi. La arquitectura como contracanto (1977-1996)' liderando el trabajo de un grupo de investigación consolidado de la Universidad de Alicante La tercera edición de la beca Lilly Reich (2018-2020 y ahora 2022), que tiene como objetivo apoyar el estudio, divulgación y visibilización de aportaciones a la arquitectura que han sido discriminadas, relegadas y olvidadas, ha sido concedida a la propuesta 'Anna Bofill Levi. La arquitectura como contracanto (1977-1996)’ proyecto de un grupo investigador consolidado, perteneciente a la Universidad de Alicante, dirigido por la arquitecta colegiada en Albacete, yrepresentante del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) en la comisión de género del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Elia Gutiérrez Mozo, del que forman parte igualmente José Parra Martínez, Ana Gilsanz Díaz y Joaquín Arnau Amo.

La beca, con una dotación de 9.000 euros,la concede la Fundació Mies van der Rohe (Barcelona), en su pretensión de generar investigación y debate sobre la arquitectura moderna y contemporánea de manera permeable a los cambios de paradigma, y muy especialmente en relación con conceptos que hoy son fundamentales como la identidad, la inclusión social y todas las vertientes de la sostenibilidad.

Después de valorar las 12 propuestas recibidas desde Reino Unido, España, Países Bajos, Chile, Australia, Costa Rica, Italia y EEUU, el jurado seleccionó esta propuesta en torno a la producción de Anna Bofill Levi que integra la arquitectura, la música y la literatura. El equipo de investigación que dirige Elia Gutiérrez Mozo tuvo la oportunidad de presentarla el pasado 15 de diciembre en la sede de la Fundació: el Pabellón Mies van der Rohe, en la Ciudad Condal.

Elia Gutiérrez Mozo agradeció, en primer lugar, a la Fundació la convocatoria de estas becas-premio en la categoría de investigación académica, y, a continuación, al jurado su decisión. Pero, sobre todo, la arquitecta e investigadora subrayó la generosidad de Anna Bofill (Barcelona, 1944) "porque sin la apertura de su trabajo, de su casa, de su corazón incluso, generosa e incondicional, la propuesta no habría sido posible", señaló.

Se refirió también Elia a que el grupo de investigación que dirige está llevando a cabo el proyecto 'Miradas Situadas: Arquitectura de Mujer en España desde Perspectivas Periféricas 1978-2008' en tres anualidades (2021-2023). Financiado por la Generalitat Valenciana, es a este proyecto de investigación -dadas las posibilidades que ofrece al grupo- al que se circunscribe la propuesta ahora becada.

El trabajo del grupo de investigación no despega el contexto del hecho arquitectónico, "puesto que sólo desde el contexto se pueden poner en valor aportaciones como las de Anna Bofill, ninguneadas, invisibilizadas o relegadas directamente". El proyecto le plantea una crisis al canon establecido que ha dicho lo que está bien y mal en Arquitectura en un doble sentido. "La periferia ha sido relegada por la condición de género, en primer lugar, pero también por la ubicación. Tradicionalmente, se nos ha dicho lo que está bien y mal en Arquitectura desde el centro del país, y, por lo tanto, nos parecía el momento de revisar los relatos hegemónicos que ha dictado el canon desde la libertad y la cierta osadía de una joven Escuela de Arquitectura como es la de Alicante", añadía Elia en la presentación, reconociendo, a continuación, que la propuesta galardonada tuvo su origen en la lectura de la "deliciosa entrevista" que la también arquitecta, Itziar González Virós, le hizo a Anna Bofill.

Sobre Anna Bofill

Anna Bofill Levi (1944) es una arquitecta y compositora española, miembro de la Asociación de Mujeres en la Música, de la International Alliance for Women in Music y de la Associació Catalana de Compositors, además de participar en varios proyectos sobre las mujeres en la Historia de la Música.

Anna Bofill realizó sus estudios de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, finalizando en 1972, siendo la mujer número 28 en graduarse en dicho centro. Posteriormente, se doctoró en arquitectura en 1975 con una tesis sobre Generación geométrica de formas arquitectónicas y urbanas. Obtiene el título de arquitecta en Francia en 1981.

Entre 1964 y 1980 trabajó en el Taller de Arquitectura y es coautora del Barrio Gaudí de Reus y del edificio de viviendas Walden 7 en San Justo Desvern. En 1980 presentó la conferencia Mujer y arquitectura en las Jornadas de Feministas Independientes de Cataluña. En 1981 abandonó el Taller de Arquitectura y crea su estudio propio. Fue entonces cuando se inició su experiencia feminista relacionada con la arquitectura y la ciudad. En estos años, construyó la estación de trenes de Plaza Cataluña, viviendas y equipamientos.

En el año 2009 recibió la medalla al trabajo President Macià de la Generalidad de Cataluña.

Para el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, "la obtención de esta beca es, en primer lugar, un orgullo para nuestra institución por el que felicitamos sinceramente a Elia Gutiérrez Mozo puesto que supone un hito más en su destacada y dilatada trayectoria en la defensa de la perspectiva de género de la Arquitectura", señala Elena Guijarro, decana del COACM. Asimismo, el logro impulsa al COACM a dar a conocer el trabajo de Elia, acercando así la obra de arquitectas brillantes, con personalidades fascinantes, a la sociedad.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.