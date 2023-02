La pop up en X-Madrid de Tablyer que ofrece delantales con diseños personalizados ideales para regalar en San Valentín Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 14:47 h (CET) Quienes se consideran apasionados por el mundo de la cocina, no hay nada que les agrade más que recibir prendas que puedan usar mientras preparan recetas.

Uno de los accesorios que no pueden faltar son los delantales, ya que estas piezas además de proteger la parte delantera del cuerpo contra salpicaduras y suciedad, mejora la imagen de los cocineros, chefs o camareros.

Como parte de la iniciativa por facilitar la compra de delantales de calidad, la marca española Tablyer, abrirá una tienda pop up en el centro comercial X-Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero, previos al tan esperado día de San Valentín, donde presentarán cinco nuevos modelos de la colección 2023, excelentes para regalar a la pareja.

La empresa de fabricación textil que apuesta por impulsar la expansión y el crecimiento de la marca Tablyer es una marca joven, pero con un futuro prometedor, que surgió de la idea de combinar el mundo de la hostelería con la moda. Todo con el objetivo de ofrecer a los profesionales del mundo gastronómico delantales con diseños únicos y personalizados que cumplen altos estándares de calidad y rendimiento en el trabajo.

Inicialmente, la empresa comenzó la comercialización de las prendas textiles a través del comercio electrónico. No obstante, debido a la valoración positiva que han recibido los productos dentro del sector, han decidido abrir nuevos espacios de comercialización para que cada día, tanto personal de restaurantes y bares, así como apasionados por la cocina en general, puedan hacer uso de los delantales.

Para eso, han abierto nuevas tiendas pop up en mercadillos y locales comerciales en lugares estratégicos de la capital. La finalidad es llegar a una mayor cantidad de clientes. De este modo, cumplen la misión de ofrecer prendas que se ajusten a la perfección a las necesidades de los amantes de la cocina, sean empresas o particulares.

Fabricación artesanal de delantales de calidad Manteniéndose a la vanguardia de las tendencias en el sector de la moda, pero manteniendo intactos los métodos de confección artesanal, el equipo de diseñadores y costureros de Tablyer, se han esmerado por diseñar delantales originales con telas y acabados de calidad.

La magia comienza en los talleres ubicados en Castilla-La Mancha, desde donde ponen en práctica los conocimientos y experiencias en la confección textil. Así elaboran prendas resistentes que pueden personalizarse a la medida de cualquier persona. Para lograr un acabado perfecto en cada una de las prendas, utilizan telas, correas de cuero, aros metálicos y cordones de calidad para que el resultado, sea una prenda resistente y segura.

En caso de que el cliente tenga dudas sobre cuál diseño y material elegir para la elaboración de los delantales, la empresa cuenta con un equipo de asesores que se encargan de orientar al cliente para que adquiera la prenda que más se ajuste a los gustos y necesidades.

Cualquier momento es una ocasión perfecta para regalar un detalle de alta usabilidad y seguridad como los delantales de Tablyer. Para conocer más de la variedad de modelos que ofrecen, los usuarios pueden acceder a la página web o visitar los puntos de ventas temporales disponibles en la ciudad de Madrid.

