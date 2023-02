Miles de farmacias de toda España se unen en una red digital frente al desabastecimiento de medicamentos Existen incidencias en el suministro de más de 680 presentaciones de medicamentos Redacción

martes, 7 de febrero de 2023

Los problemas de desabastecimiento de medicamentos en toda España son cada vez más recurrentes. En las últimas semanas, encontrar Ozempic, Tardyferon, Rivotril o suspensiones pediátricas de amoxicilina, junto a otros cientos de formas farmacéuticas, se ha convertido en toda una odisea para los pacientes.

Actualmente, existen incidencias en el suministro de más de 680 presentaciones de medicamentos, según datos recogidos por el Centro de Información de Medicamentos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (CIMA - AEMPS).

En este contexto, LUDA Partners, la primera y única red digital de farmacias, con presencia en las 50 provincias españolas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, presenta su nueva campaña con el lema ‘Detrás de cada falta, siempre hay un paciente’, cuyo objetivo es continuar aumentando su capilaridad en toda la geografía española para conectar a las más de 22.000 farmacias que desarrollan cada día su valiosa labor asistencial y ofreciendo, para ello, una herramienta 100 % tecnológica, pionera en el sector farmacéutico.

De una forma muy sencilla y eficaz, todas las oficinas de farmacia pueden localizar, en la botica más cercana, los medicamentos que sus pacientes necesitan y de los que no disponen en ese momento o que deben ser dispensados de forma urgente. En tan solo unos segundos y de manera no invasiva para la farmacia ni para el paciente, se evita depender de respuestas de terceros o acciones manuales, que aumentan el tiempo de espera, y se permite la continuidad de los tratamientos médicos pautados, sin riesgos para la salud.

Desde el año 2017, ante la solicitud de asociaciones verdaderamente profesionales y exclusivas del ámbito de la farmacia comunitaria y siendo precursores en digitalización farmacéutica, se desarrolla la red de LUDA Partners, que ya cuenta con cerca de 3.000 farmacias adheridas y más de 70.000 pacientes ayudados. Tras ver los buenos resultados de sus compañeros de sector, cada mes, una media de 200 boticas nuevas deciden sumarse al proyecto para aportar una solución real y estable frente al desabastecimiento de medicamentos.

El cofundador de LUDA Partners, Luis Martín Lázaro, destaca que “los farmacéuticos demandan ideas eficaces frente a las graves faltas de medicamentos, por lo que la tecnología en tiempo real es la única vía para poder aportar soluciones a estos problemas, evitando así la gran frustración e incertidumbre que este escenario genera en las propias farmacias y en los pacientes”. Además, asegura que “las farmacias comunitarias, a pesar de no ser las causantes de la situación actual, son las que están aportando las alternativas, como en la mayoría de las ocasiones”. Cabe destacar que las farmacias que usan la herramienta de LUDA encuentran los medicamentos que sus pacientes buscan en el 98% de las ocasiones.

Nueva campaña de LUDA Partners

La campaña ‘Detrás de cada falta, siempre hay un paciente’ se encuentra orientada a conseguir que miles de nuevas farmacias de toda España se adhieran a la red digital de LUDA Partners y comiencen a utilizar su herramienta de localización de medicamentos en falta, uniéndose a las cerca de 3.000 boticas que ya hacen uso de ella con grandes resultados.

La herramienta LUDA es una solución totalmente gratuita (sin costes de instalación ni de mantenimiento) y 100% tecnológica al servicio de todos los farmacéuticos españoles. Su utilización no lleva asociadas cuotas indirectas ni costes ocultos. Además, no solo permite la localización de medicamentos, sino que también incluye línea de veterinaria, parafarmacia, suplementos y otros productos sanitarios, hasta un total de 340.000 referencias.

LUDA Partners es una herramienta creada por y para farmacéuticos, que tiene siempre en su foco principal a las farmacias y a sus pacientes. Se trata de la única propuesta del mercado que, por contrato, explicita que no comercia con los datos de las boticas, un hecho que garantiza, en todo momento, su seguridad, tranquilidad y privacidad.

Se trata de una solución precisa y en tiempo real que impide el abandono de los tratamientos pautados y que, desde el punto de vista práctico, favorece la labor asistencial diaria de miles de farmacias, puesto que, gracias a su inmediatez en la obtención de resultados, no genera grandes esperas de pacientes in situ (en apenas unos segundos se resuelve el problema) ni exige que los profesionales farmacéuticos tengan que invertir gran parte de su tiempo en utilizar otros sistemas puramente comunicativos, rudimentarios y de limitada fiabilidad.

Así será la primavera para los alérgicos en España

Varias semanas antes de la llegada de la primavera, las miles de farmacias que utilizan la herramienta de LUDA yahan comenzado a detectar problemas en el suministro de Budesonida Pulmictan, un inhalador que se utiliza en el tratamiento del asma o para reacciones causadas por alérgenos transmitidos a través del aire. En el último mes, las búsquedas en LUDA de este medicamento han aumentado un 130%.

Además, según aparece recogido en el listado CIMA de medicamentos desabastecidos, en las próximas semanas existirán problemas para encontrar descongestionantes (píldoras y jarabes), que son los habituales antihistamínicos y corticoesteroides, utilizados para aliviar los síntomas de la inflamación relacionada con la alergia, en las farmacias españolas. En este sentido, medicamentos como Cetirizina, Reactine o Desloratadina 0,5 MG no verán solucionadas sus incidencias hasta finales del mes de marzo. NORMAS DE USO

