Comunidades de propietarios: cargadores para vehículos eléctricos a interés 0 Será necesario que sean las comunidades de vecinos las que den respuesta a las necesidades de los vehículos que duermen en sus garajes Redacción

martes, 7 de febrero de 2023, 11:56 h (CET)

Esa es la propuesta que acaba de hacer pública Multienergía Verde, la comercializadora de energía aragonesa que sigue el modelo de family equity, para las comunidades de propietarios.

Según el último informe de Bloomberg Energy Finance en relación a la evolución de la infraestructura de recarga, los datos muestran que la proporción entre vehículos y cargadores no termina de encajar. Las cifras hablan por sí solas. El año pasado, con las cifras de diciembre, se vendieron más de 22.000 vehículos híbridos, superando así en 2022 las 243.000 unidades vendidas. Lejos se está aún del objetivo que marcó el Gobierno de disponer en la red pública de más de 100.000 estaciones de carga por lo que son los propietarios los que están buscando su alternativa.

“No hay suficientes estaciones de carga para respaldar el crecimiento vehicular que los demanda y, para 2025, los fabricantes deberán reducir las emisiones hasta un 15% en comparación con los niveles de 2021, lo que hace que en 2 años el cambio del parque automovilístico, si no se apuesta por incrementar los puestos de carga, sea un problema” explican desde Multienergía Verde.



Es así como, para dar respuesta al 40% de cuota que se prevé alcancen los vehículos híbridos en estos dos próximos años, será necesario que sean las comunidades de vecinos las que también lleven a cabo la transición hacia este tipo de puestos de carga para responder a las necesidades de los vehículos que duermen en sus garajes.

Según la Ley de Propiedad Horizontal, LPH, artículo 17.5, “la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de energía correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma”. Sin embargo, son muchas las comunidades que prefieren hacer una acometida general para dar respuesta a todos los vecinos que, tarde o temprano, necesitarán de este tipo de soluciones.

Ante el aumento de demanda que han visto en la comercializadora, que supera hoy en día el 500%, se ha creado una división específica capaz de ofrecer soluciones personalizadas llave en mano con un proceso que es sencillo y gestionado de forma digital.



“Basta la visita de un técnico especialista que revisa y elabora el presupuesto que se debería aprobar en junta y, una vez pasado el trámite, en una semana estaría disponible el punto de recarga, instalado a interés 0% ya que lo que se busca es colaborar a que este trámite sea lo más llevadero posible y colabore en la transición energética social en la que se está inmerso actualmente a nivel vehicular” explican. NORMAS DE USO

