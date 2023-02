Los diversos beneficios de optar por patinetes eléctricos reacondicionados, con rhyde Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Los patinetes eléctricos son el futuro del transporte para distancias cortas, y empresas como rhyde están a la vanguardia de este movimiento, ofreciendo patinetes eléctricos de primera calidad.

rhyde es una de las tiendas online españolas líderes en la compra y venta de patinetes eléctricos premium reacondicionados que, recientemente, ha destacado por sus productos reacondicionados en excelentes condiciones. En España, hay más de un millón de patinetes eléctricos en manos de particulares y la mayoría de estos no se usan con frecuencia. rhyde considera que esta práctica constituye un enorme desperdicio de potencial, ya que estos patinetes pueden ser reacondicionados de forma mecánica, eléctrica, y estética. A través de este modelo de negocio circular, rhyde puede ofrecer algunos de los patinetes más sostenibles en el mercado, sin compromisos en la calidad del producto. Cada patinete que se compre de rhyde compensa más de 200 kg de CO₂, el equivalente a las emisiones asociadas con la fabricación de un patinete eléctrico de otras marcas.

Darle una segunda utilidad a patinetes eléctricos en cualquier estado Los patinetes eléctricos tienen un bajo impacto en el medioambiente, son fáciles de mantener, fáciles de reparar y, además, son sostenibles en comparación con los coches y las motocicletas, por lo que reacondicionarlos representa una alternativa ecológica, reduciendo el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles y disminuyendo la necesidad de gastar recursos creando nuevos productos.

La reparación de un patinete eléctrico se puede complicar por falta de piezas originales, conocimientos de mecánica o recursos económicos, no obstante, esto no implica que deban ser descartados inmediatamente. Los mecánicos profesionales de rhyde tienen el conocimiento de reparar y reacondicionar cualquier patinete, incluso cambios de baterías y motores cuando sea necesario. En lugar de dejar un patinete acumulando polvo en el garaje o guardarropa, es posible obtener ganancias del vehículo que en otras circunstancias perdería su utilidad.

La venta de un patinete no siempre se debe a que este se encuentre en condiciones deplorables. Es posible que simplemente se requiera un ingreso extra o el vendedor desee adquirir un modelo más nuevo. En cualquier caso, vender rhyde es una de las mejores maneras de deshacerse de patinetes viejos, rotos y dañados.

¿Por qué elegir rhyde para comprar patinetes eléctricos reacondicionados? rhyde es una de las tiendas online líderes en la venta de patinetes eléctricos reacondicionados gracias a su amplio alcance, ya que puede atraer fácilmente a una gran cantidad de clientes que buscan productos de calidad a un precio asequible. Todos los patinetes de rhyde son cubiertos por una garantía propia de 12+ meses. Además, comprar de rhyde es hacerlo 100 % sin riesgo porque ofrecen un periodo de prueba de 14 días sin compromisos, que significa que se puede usar el patinete comprado durante 14 días y si se quiere devolver por cualquier razón, se puede sin costes adicionales. La atención del cliente de rhyde siempre es fácilmente accesible a través de un chat, correo electrónico, o WhatsApp, para ayudar en cualquier duda o pregunta que pueda darse.

Los productos ofrecidos pasan por un exhaustivo control antes de ser aceptados. De este modo, aseguran calidad para los consumidores que desean comprar un patinete eléctrico reacondicionado, permitiéndoles ahorrar hasta un 50 % en comparación con un producto nuevo.

rhyde asegura una venta sin mayores inconvenientes, logrando una ganancia, contribuyendo al medioambiente y dando la oportunidad a otra persona de obtener el producto deseado.

