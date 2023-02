Beneficios de tener una relación abierta

En la vida de pareja la compenetración, el entendimiento y el diálogo entre ambos miembros es fundamental, pero no es el único aspecto. El sexo es otro elemento importante, ya que se trata de una de las formas de relacionarnos con nuestra pareja en un ambiente más íntimo y privado.

Sin embargo, se tiende a pensar que las parejas han de guardarse exclusividad, uno con el otro, en cuanto a las relaciones sexuales, lo cual solo coarta y limita esta práctica en determinados aspectos. Cuando una pareja toma la decisión de no limitar con qué otras personas tiene relaciones sexuales y amplía su espectro de relacionamiento, hablamos de una pareja abierta. Un tipo de relación sin tabúes de fidelidad en cuanto a las relaciones sexuales.

Veamos a continuación algunos aspectos de las parejas abiertas y en qué podría ayudar a tu relación.

Beneficios de un matrimonio abierto

Es muy difícil que con nuestra pareja tengamos una complicidad al 100% en muchos aspectos, y entre ellos está el sexo. Sea motivado por unos u otros factores, un beneficio fundamental del matrimonio abierto es que se huye de la monotonía, ya que al tener relaciones con otras personas la variedad puede hacer que las relaciones sexuales sean más atractivas.

A la hora de disfrutar con tu pareja, también es posible que te encuentres con una situación distinta y alejada de lo habitual, lo que trae como resultado que te apetezca más intimar.

En caso de que tú y tu pareja tengan gustos distintos o no compartan algunos gustos a la hora del sexo, al ser una pareja abierta no tendrán por qué sentirse obligados a hacer cosas con los que no se sienten cómodos, sino que basta con encontrar a alguien con quién realizar estas prácticas para que tu vida sexual se vea completada.

Además, a la hora de practicar relaciones sexuales con otras personas no solo no te estás limitando por gustos, sino que también te estarás ampliando en diversas prácticas con las que puedes aprender y luego disfrutar con tu pareja.

¿Cuáles son las razones de las relaciones abiertas?

Algunas de las razones de las relaciones abiertas vienen motivadas por los aspectos anteriores. Principalmente, se puede entender como una nueva forma de disfrutar del sexo. Muchas parejas tienen distintos círculos de amigos que no comparten entre sí y con los que pasan tiempo libre separados. Esto también se puede aplicar a las relaciones de las parejas abiertas, a sus encuentros sexuales con otras personas y a considerar esta actividad como una forma de disfrutar del tiempo libre por separado y de ocio.

En algunos casos, las parejas abiertas tienen como uno de los motivos el morbo de saber que su pareja esté practicando sexo con otras personas e incluso, la curiosidad se convierte en un elemento interesante en la comunicación con su pareja por el querer saber datos sobre sus otras relaciones.

Habla con tu pareja de estas posibilidades y pueden evaluar juntos si los beneficios y atractivos de ser una pareja abierta les puede proporcionar una mejor experiencia sexual.