Cómo funcionan los sistemas de seguridad antiintrusión y las luces activadas por movimiento

Los detectores de movimiento se pueden hacer de varias formas. Por ejemplo:

Las tiendas suelen tener un fotosensor a un lado del espacio y un haz de luz a través de la tienda cerca de la puerta. El fotosensor detecta la diferencia en la intensidad de la luz causada por un cliente que rompe el haz y hace sonar una campana.

Muchas tiendas de comestibles cuentan con puertas que se abren automáticamente al detectar a alguien acercándose a la puerta porque utilizan un tipo de radar muy básico. Se dispara una ráfaga de radioenergía de microondas desde la caja sobre la puerta, y luego espera a que la energía regrese después de ser reflejada. La cantidad de energía reflejada o el tiempo que tarda en llegar el reflejo varía cuando una persona entra en el campo de energía de microondas y la caja abre. Estos dispositivos a menudo activan detectores de radar porque emplean un radar.

Las ondas de sonido ultrasónicas se pueden usar de manera similar al rebotar en un objeto y luego escuchar los ecos.

Todos estos son detectores activos. Para detectar un cambio de cualquier tipo, introducen energía (luz, microondas o sonido) en el espacio circundante.

La mayoría de los dispositivos de iluminación (y los sistemas de seguridad) tienen un sistema pasivo de "detección de movimiento" que busca energía infrarroja. Como resultado, estos detectores a menudo se llaman detectores infrarrojos pasivos o detectores PIR. Hace que el detector sea sensible a la temperatura del cuerpo humano para crear un detector que pueda identificar a una persona. Con una temperatura de la piel de aproximadamente 93 °F, las personas emiten luz infrarroja con una longitud de onda de 9–10 micrómetros. Como resultado, el rango típico de sensibilidad de los detectores es de 8–12 micrómetros.

Los dispositivos en sí son partes electrónicas sencillas similares a un fotosensor. Se puede detectar y amplificar una señal a partir de los electrones golpeados que la luz infrarroja hace que dejen un sustrato.

Puede que haya notado que aunque una persona en movimiento atrae la luz, la que permanece inmóvil no lo hará. Esto es para que el paquete electrónico del sensor pueda detectar un cambio bastante rápido en la cantidad de energía infrarroja que está detectando. La cantidad de energía infrarroja en el campo de visión cambia rápidamente y es claramente visible cuando alguien pasa. El sensor no debería detectar cambios más lentos como un pavimento que se enfría por la noche.

La lente de luz del detector de movimiento lo protege, dándole un amplio campo de visión. Dado que la radiación infrarroja es un tipo de luz, se pueden usar lentes de plástico para concentrarla y doblarla. Sin embargo, no hay dentro una matriz 2-D de detectores. Uno (u ocasionalmente dos) detectores en los interiores están atentos a las variaciones en la energía infrarroja.

Si tiene un sistema de seguridad antiintrusión con detectores de movimiento, es posible que haya descubierto que cuando está al aire libre y mira a través de una ventana, los detectores de movimiento no pueden "verlo". Esto se debe al hecho de que el vidrio no transmite muy bien la luz infrarroja. Por cierto, esta es la estructura de un invernadero. A través del vidrio, la luz ingresa al invernadero y calienta el ambiente allí. Luego, el calor queda atrapado dentro del invernadero, ya que el vidrio es opaco a la energía infrarroja que liberan estos objetos que se calientan. Esto explica por qué un detector de movimiento infrarrojo no puede ver a través del vidrio.