Vociferio 2023, la ergonomía de la desobediencia

La duodécima edición del Festival de Poesía de València, VOCIFERIO 2023, cuenta con 15 intensas jornadas que se celebran desde el 4 de febrero hasta el 5 de marzo, con la asistencia de más de un centenar de poetas, en diferentes sedes como el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC), la Sala Carme Teatre, el Auditorio Joan Plaça (Jardín Botánico), la Sociedad Coral el Micalet, el Kafcafé y el TEM (Teatre el Musical), donde se llevará a cabo la presentación de este.

Muestra de editoriales de poesía, presentación de libros, mesas redondas, recitales, conferencias, conciertos, proyecciones, talleres, performances poéticas, exposiciones y un acto de hermanamiento con el festival compostelano Luz Poética, configurarán este año VOCIFERIO 2023, que apuesta por llegar también al público adolescente con un taller y un concierto de CELIA BSOUL.

Declaraciones Rueda de Prensa

David Trashumante, codirector de VOCIFERIO 2023, ha abierto la rueda de prensa celebrada hoy mismo en la Sala Carme Teatre y ha presentado a cada uno de los integrantes que le acompañaban, además de agradecerles personalmente el apoyo que reciben de cada una de las instituciones. Hemos contado con la presencia de Rosa Codoñer (subdirectora general del Libro, Archivos y Bibliotecas); Maite Ibáñez (regidora delegada de Acción Cultural del Ayuntamiento de València) y José Luis Pérez Pont (director del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y del Centre del Carme), quienes, a su vez, han resaltado lo orgullosos que están de apoyar propuestas como el festival VOCIFERIO, al que consideran más que consolidado.

Rosa Codonyer

«Estamos ya en la XII Edición de Vociferio, una edición que comporta la consolidación de un proyecto que ha ido luchando y creciendo. Tenemos que felicitar al festival y darle nuestra enhorabuena. Des de la dirección general de cultura es verdad que siempre hemos apoyado actividades como esta, y es por eso, que estamos ahí, y que vayamos a seguir estando, habiendo hecho camino desde el principio, tanto con Vociferito como la Festa Alçaveu siempre en colaboración con la Biblioteca Pilar Faus, bajo el paraguas del plan València de fomento del libro y la lectura».

Maite Ibáñez

«Me gustaría comenzar destacando que ayer saliera en prensa que Valencia es la tercera ciudad en importancia en la cultura de España, y eso es algo que se ha hecho posible gracias al esfuerzo de todos los agentes culturales que trabajan en esta ciudad. La labor de Vociferio es por tanto una labor fundamental a nivel cultural, no solo para hacer llegar la poesía al público, más allá de lo escrito, trabajando especialmente la oralidad y la mezcolanza con otras artes, siempre en apoyo a autores emergentes, sino también identificando la poesía como imagen de la ciudad y construyendo territorio a través de la poesía que se recoge aquí, impulsando por tanto la reflexión y la creación literaria. En nuestro caso este año hemos sumado la colaboración del festival con el Teatre el Musical, y me gustaría poner en valor el trabajo de Juanma Artigot, su director, además con el impulso decidido por la poesía en escena a través del Cicle Rimbomba, que se presentará, conjuntamente, con Vociferio el próximo sábado día 4 en una jornada completa de poesía en el teatro».



José Luis Pérez Pont

«La realidad se transforma porque hay personas que queremos transformarla. Para mí es un gusto estar hoy aquí en esta presentación con todas vosotras, ya que, si algo se ha demostrado estos años en Valencia, es la capacidad para trabajar conjuntamente formando redes, y acompañando al crecimiento de estas iniciativas comunes, como Vociferio, a la cual hemos ido apoyando en los últimos años, porque es precisamente lo que debemos hacer. Me siento además tan identificado con las palabras que definen la "ergonomía poética" de esta edición del festival, porque son los objetivos que realmente nos motivan y por los que trabajamos en cultura, construyendo relatos críticos y ofreciendo a la ciudadanía otras referencias más allá de las habituales del mercado. Esa es la razón por la que trabajamos y hacemos más de lo que podemos y menos de lo que debemos, porque la ciudadanía lo reclama. Se nos ha vendido durante mucho tiempo que no había demanda de cultura en este sentido, pero, sin embargo, en los siete años que llevo en el CCCC, hemos demostrados que esto no es así y que el público no ha hecho más que crecer».



David Trashumante

«Podemos decir ya que somos uno de los cuatro mejores festivales de poesía de este país. Otros años hemos sido precavidos, pero por los años que llevamos trabajando y creciendo, así lo podemos decir con todas las letras, y por supuesto, respetando el criterio y bagaje de otros festivales, a los que seguimos y admiramos. Por otra parte, algo que nos diferencia de otros festivales, es que no hay ningún tipo de injerencia de las instituciones en la programación, construyendo siempre cada edición desde la libertad absoluta y al mismo tiempo sintiéndonos apoyados en todo momento por las mismas. Vociferio, que empezó desde el concepto de la poesía escénica, se ha ido abriendo para recoger las propuestas más ortodoxas, acogiendo todas las estéticas dentro de nuestro criterio poético siempre crítico y dentro de la multidisciplinariedad. No tenemos poetas en nómina, ni ninguna corriente poética que potenciemos por encima de las demás. Es más, nos encanta que cada año estemos abiertos a escrutinio para valorar las propuestas que venimos trayendo año tras año. No solo a nivel institucional aquí sino a través del trabajo intenso en la solicitud de las subvenciones que hacemos y que nos ha llevado a ser este año uno de los cinco festivales nacionales que ha obtenido la subvención del Ministerio de Cultura».

Ergonómicas o la Ergonomía de la Desobediencia

Bajo la bandera de Ergonómicas y el lema de La Ergonomía de la Desobediencia, VOCIFERIO 2023 encara su duodécima edición.

La ergonomía: dícese de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios para lograr una mayor comodidad y eficacia. Una silla de oficina ergonómica es una silla muy cómoda. Puedes trabajar diez horas seguidas delante del ordenador sin sentir molestias en la espalda o el cuello. Como la silla en la que nos hemos sentado para escribir este texto. Tan cómoda que nos invita, eficazmente, a seguir trabajando, pero ¿para quién? Y que nos dice «sigue escribiendo», pero ¿desde dónde?

Una poesía ergonómica podría entonces entenderse como una poesía perfectamente adaptada al cuerpo social que la lee y la consume. Una poesía confortable, que busca comunicar con claridad, ser entendida por todos y, por ende, ser una poesía que alimenta la fenomenología pop, repleta de lugares comunes, demagógica en su apología de la simpleza (que confunde con la sencillez) y que busca que el lector se identifique y se sienta reafirmado en su código de valores infantilizados. Una poesía útil como un mueble: una silla de oficina igual a un sillón de masaje.

Sin embargo, nosotrxs, en nuestro afán de resignificar el lenguaje, entendemos la ergonomía como una forma informe, mezcla de múltiples formas. Poesía creada para cada cuerpo disidente. Una poética del individuo no individualista, al margen de tendencias y modas, de cánones hegemónicos e intereses mercadotécnicos, que contribuya a generar un imaginario colectivo diverso, complejo, no gregario, antinarcisista y, por tanto, ni controlable ni corruptible por el sistema. Aquella que aun bien sentados no convence a un público inquieto, que busca nuevas formas de expresarse. Una poesía personal pero no personalista, singular, genuina, de imposibles epígonos; una poesía para el atemporal «a la minoría siempre» que dijera Juan Ramón, pero ofrecida al continuum colectivo desde el humilde trabajo con el lenguaje: el único hogar de lxsmaldecidxs por los bienpensantes.

«La poesía es un error necesario» nos dice César Antonio Molina sobre su cómoda poltrona desde el despacho de su ortopedia para pezuñas. Nosotrxs preferimos «la poesía es una derrota necesaria», la contracita de la desaparecida Guadalupe Grande, que enunció al vapor de su cama de púas. Porque las palabras pueden atrofiar el espíritu cuando se invocan desde la mezquina e hipócrita mansedumbre y llevarlo más allá de sí mismo cuando se juega a diluirse en el decir, aun a riesgo de crear un hechizo fallido.

Vindicamos este año la ergonomía de la desobediencia, la del hablar roto, raro, trufado de polisemias; la de incómoda lectura por críptica, por crítica, por compleja… por libre. La que requiere indeseables lectorxs, activxs, inquietxs como niñxs de mal asiento sobre la silla, para poder ser. La hoy más que nunca poesía retorcida, ninguneada por la cultura de masas. Esa poesía carente de followers, que no es propiedad de nadie porque siempre fue de todxs, múltiple como las omátidas de los ojos del insecto e insignificante a la mano del fan(ático) que la aplasta cada vez que la esencializa y estereotipa como garante de la radiofórmula de la pureza.

Por eso, este año, en VOCIFERIO 2023, os traemos a tantas poetas como úvulas. Todas a la búsqueda de la ergonomía de lo inefable; del bello diseño de la silla incómoda de la denuncia, de la que levantarse para continuar andando; de la empática forma de la escucha a lxsotrxs como parte de unxmismx y la reflexión silenciosa como horma del pie deforme del extrañamiento, capaz de incomodar a la realidad para, cada unx a su ritmo, crecer como personas sin dejar de problematizarnos juntxs. Y pasear por pasear, si aún es posible adaptar nuestros pies a las rejas del suelo.

Jornada de presentación y sedes de VOCIFERIO 2023

La jornada de presentación de VOCIFERIO 2023, fue el sábado 4 de febrero en el TEM (Teatre el Musical), donde se ha contado con una Muestra de editoriales de poesía valencianas y con los recitales íntimos y exclusivos con poetas sorpresa en el Espai Rimbomba. Por la tarde, tras la presentación propiamente dicha de VOCIFERIO 2023, la jornada terminó con la destacada actuación en concierto de Amparo Sánchez (líder de Amparanoia), con su espectáculo «Hermana y Cantaora», acompañada de Víctor Iniesta.

Cada una de las tres semanas que durará el festival ocupará sedes diferentes; la primera, del viernes 17 al domingo 19 de febrero, será el Auditorio Joan Plaça (Jardín Botánico), aunque esta comenzará con la Festa Alçaveu en Kafcafé el jueves 16 y se contará también con una jornada en la Societat Coral El Micalet el martes 21. La segunda semana, quizá la más multidisciplinar, será del miércoles 22 al domingo 26 en la Sala Carme Teatre, también con un acto extra en el Kafcafé la mañana del sábado 25. Y la tercera, dedicada a la poesía ecléctica, del jueves 2 de marzo al domingo 5, se llevará a cabo en el CCCC, donde a las 20:00 será la fiesta de clausura con la producción propia de VOCIFERIO 2023 «Retaguardia», del artista valenciano Juan Artuñedo AKA Polítiko.

No podemos dejar de destacar…

Una de las grandes novedades de VOCIFERIO 2023 es la convocatoria del I PREMIO DE VIDEOPOESÍA «OJO FIERO». El plazo de inscripción, así como la recepción de obras, comenzó el pasado lunes 30 de enero y finaliza el 19 de febrero. El premio, que tiene una dotación de 300€., será entregado por el famoso locutor de RNE, Radio 3, JUAN SUÁREZ, el miércoles 22 de febrero en la Sala Carme Teatre. La obra deberá presentarse mediante mail con enlace de descarga en info@vociferio.es Todos los detalles de las bases las puedes descargar y consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1PRJr9crsskoi-ZaGy1ns0WL72KTP1pxw?fbclid=IwAR1Zuoawm6zzgHWyrS9YQZ3NaZ__0s9WvHzGm6OFfX5X1Z09S5FYxE6BIrA.

Así mismo, este año, en VOCIFERIO 2023, recuperamos la sección ECOPOÉTICAS en nuestro compromiso de lucha contra el ecocidio y lo hacemos, entre otros, de la mano de, GABI MARTÍNEZ (considerado uno de los representantes españoles de la literatura de viajes y director de festivales sobre Nature Writing como Y SIBERIANA BAILA o LITERATURA), RAÚL DE TAPIA «ALCANDUERCA» y JOAQUÍN ARAUJO (dos de los divulgadores ecológicos más importantes del país. Colaboradores habituales de EL BOSQUE HABITADO) o LUCI ROMERO (a punto de publicar un ensayo sobre el tema).

Para hacer un repaso del PASADO-PRESENTE-FUTURO de la poesía en catalán contamos con ENRIC CASASSES (Premi Nacional de Literatura de Catalunya 2020), JOSEP PIERA (Creu de Sant Jordi desde 1991), NORA ALBERT, ÀNGELS GREGORI (académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua), JAUME PÉREZ MONTANER (Premid'Honor a la Trajectòria Literària de 2019 de la Plaça del llibre), JOAN DEUSA, SEBASTIÀ PORTELL (presidente de la AELC), AINA GARCÍA CARBÓ, ISMAEL SEMPERE, ESTHER CLIMENT, MARÍA SEVILLA, ANNA MALUQUER (directora de la Fundació Palau) + BIG BANG RAU RAU, RAQUEL SANTANERA, ORIOL SOULEDA, HUGO MAS y JOSEP PEDRALS + XAVI LLOSES. Comisariado por el joven poeta Víctor Benavides. VOCIFERIO 2023 se plantea en esta edición TODO UN HOMENAJE A LA TRADICIÓN ORAL con un diálogo en Cantd’Estil plurilingüe con los cantaores JONATAN PENALBA y ÁLVARO ROMERO junto a la regueifeira galega ALBA MARÍA.

De los CASI UN CENTENAR DE POETAS Y ARTISTAS que intervendrán en VOCIFERIO 2023, destacaríamos, por ejemplo, a JESÚS RUBIO GAMO (Premio MAX de Danza 2020), ANA ELENA PENA + GILBERTÁSTICO, HA VENIDO UN CIEGO, JULIO JARA, CLACOWSKY, LOS GALGOS SEDIENTOS Y LAS SOLFAMIDAS, EDU COMELLES, DÚA DE PEL, N3RDISTAN, ABRAHAM BOBA (León Benavente), ADRIANO GALANTE (Seward) o POLÍTIKO.

Y entre los POETAS ERGONÓMICOS/AS a MARIA ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ (Premio Nacional de la Crítica 2020), GSÚS BONILLA, DAVID LEO (poeta y ganador de Pasapalabra y actual «cazador» de La Noche de los Cazadores de TVE), MANEL COSTA, CÉSAR MARQUEZ TORMO, EVA HIERNAUX, NURIA RUIZ DE VIÑASPRE, BLANCA MOREL, EDDIE (J. BERMÚDEZ), MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ SAN JUÁN, RAQUEL RAMÍREZ DE ARELLANO, JULIO MAS ALCARAZ, JORGE ORTIZ ROBLA, CRISTINA MORANO, LARA LÓPEZ (RNE), SONSOLES SOTO MORIES, MIGUEL ÁNGEL CURIEL, JOSÉ MARÍA PARREÑO, ANTONIO MÉNDEZ RUBIO o CRISAL RODRÍGUEZ.

Pero también participarán JÓVENES VOCES como IRIA FARIÑAS, TXETXU GONZÁLEZ, MARÍA BELEÑA, DAVID SILVESTRE, ELSA MORENO o MIKI GAROFALO.

Como ya venimos haciendo las últimas ediciones, VOCIFERIO 2023 ABRAZA A LAS EDITORIALES DE POESÍA, con la Mostra del TEM y la Feria del CCCC en colaboración con la AEPV, Associació d’Editorials del País Valèncià.

En esta ocasión, el HERMANAMIENTO 2023 es con el FESTIVAL LUZ POÉTICA. Festival de poesía nova de Compostela, dirigido por DIEGO HORSCHOVSKI.

Además de todo lo que hemos destacado, y la programación completa de VOCIFERIO 2023 que podéis consultar en el dossier de prensa, no podemos dejar de mencionar la EXPOSICIÓN: SELECCIONANDO BUTACA, un proyecto site-specific de la artista valenciana Silvia Molinero, que se podrá visitar durante el festival en L’Angle de la Sala Carme Teatre.

PROGRAMACIÓN

JUEVES 16 FEBRERO_ KAFCAFÉ 19h. FESTA ALÇAVEU Poetry Slam de exhibición: Jesús Godifredo + UmaArizkun +Miki Garofalo, David Silvestre + Elsa Moreno + Catalina Isis + Paula Peris. Artista invitada: ANA ELENA PENA + GILBERTÁSTICO.

VIERNES 17FEBRERO_ AUDITORI JOAN PLAÇA (JARDÍ BOTÀNIC) 19h. Recital HUGO MAS. 20h. Recital FRANCISCO FERRER LERIN.

SÁBADO 18 FEBRERO_ AUDITORI JOAN PLAÇA (JARDÍ BOTÀNIC) 18:30 h. Mesa redonda«LITERNATURA». GABI MARTÍNEZ + LUCI ROMERO + MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ +MARIA JOSEP ESCRIBÁ. Modera: David Trashumante. 19:30 h. Conferencia-ecopoética. RAÚL DE TAPIA «ALCANDUERCA»+ JOAQUÍN ARAUJO.

DOMINGO 19 FEBRERO_ AUDITORI JOAN PLAÇA (JARDÍ BOTÀNIC) 12 h. Paseo«ANIMALES INVISIBLES». con GABI MARTÍNEZ + JORDI SERRALLONGA. 13:30 h. Recital-concierto«El cultivo de la singularidad»GSÚS BONILLA + JOSÉ ANTONIO CASTIÑEIRAS. Colabora Aula de Poesía U. V.

MARTES 21 FEBRERO_SOCIETAT CORAL EL MICALET 19:30 h. «A LA LLENGUA DE VALÈNCIA» ENRIC CASASSES + JOSEP PIERA+ NORA ALBERT. Colabora AELC.

MIÉRCOLES 22 FEBRERO_SALA CARME TEATRE 19h. Proyección «Muestra Palabra Voyeur» (Radio 3 Extra). 19:30 h. Proyección «La voz y el martillo» de CAJA BAJA. 20h. Proyección Finalistas «OJO FIERO» 1er PREMIO DE VIDEOPOESÍA DE VOCIFERIO 2023. 20:30 h. PRIMER PREMIO«OJO FIERO». Entrega JUAN SUÁREZ (RNE).

JUEVES 23 FEBRERO_SALA CARME TEATRE 19h. Mesa Redonda«POESÍA EN VALENCIÁ HOY». ÀNGELS GREGORI + JAUME PÉREZ MONTANER + JOAN DEUSA + SEBASTIÀ PORTELL. Modera VÍCTOR BENAVIDES. 20h. Recital AINA GARCÍA CARBÓ + ISMAEL SEMPERE + ESTHER CLIMENT.

VIERNES 24 FEBRERO _SALA CARME TEATRE «PALABRA QUE SE BAILA, CANTE QUE SE ESCUCHA…». 19h. «CANT D’ESTIL». ÁLVARO ROMERO+ ALBA MARÍA + JONATAN PENALBA. 20h.«EL HERMOSO MISTERIO QUE NOS UNE», deJESÚS RUBIO GAMO.

SÁBADO 25 FEBRERO_ KAFKAFÉ 12 h. «QUIEN EXTRAJO EL HUESO», de IRIA FARIÑAS. Presenta: Iris Almenara.

SÁBADO 25 FEBRERO_SALA CARME TEATRE 19h. ACTO HERMANAMIENTO con FESTIVAL LUZ POÉTICA de Santiago de Compostela. 20h. HA VENIDO UN CIEGO (HVUC). 21h. CLACOWSKY, LOS GALGOS SEDIENTOS Y LAS SOLFAMIDAS.

DOMINGO 26 FEBRERO_SALA CARME TEATRE 19h. TXETXU GONZÁLEZ + IRIA FARIÑAS + MARÍA BELEÑA + DAVID LEO. 20h. «FISURA», de PATRICIA FIGUERO. Interpretada por IANIRE MADARIAGA + BEGOÑA GRANDE.

JUEVES 2 MARZO_CCCC 19:30h. Recital MANEL COSTA. 20:00 h. Recital «EX) CENTRICIDAD: 11 EXOPOETAS QUE ABREN CAMINO EN LA POESÍA ESPAÑOLA I». Recital de CÉSAR MÁRQUEZ TORMO + EVA HIERNAUX + NIEVES SALVADOR BAYARRI. Presenta JOSÉ ANTONIO OLMEDO LÓPEZ-AMOR. 20:30 h. Recital-Concierto RAMÓN CAMPOS BARREDA + XAVI GÓMEZ. 21:00 h. Concierto. EDU COMELLES + MARINA DELICADO. En el Refectorio.

VIERNES 3 MARZO_CCCC 17-20 h. INAUGURACIÓN FERIA EDITORIALES DE POESIA. 17h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FRANCISCO BRINES. 18 h. Recital «EX) CENTRICIDAD: 11 EXOPOETAS QUE ABREN CAMINO EN LA POESÍA ESPAÑOLA II». Recital de NURIA RUIZ DE VIÑASPRE + BLANCA MOREL + EDDIE (J. BERMÚDEZ) + CLEOFÉ CAMPUZANO + DAVID ACEBES SAMPEDRO. 19:30 h. Recital de MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ SAN JUAN + RAQUEL RAMÍREZ DE ARELLANO. En el Claustro Gótico. Colabora AEPV. 20h.DÚA DE PEL. 21h. N3RDISTAN cantan a Mahmoud Darwich. En el Refectorio.

SÁBADO 4 MARZO_CCCC 11h. VOCIFERITO. Taller «Rap para soltar», de CELIA BSOUL (A partir de 12 años). En Espai D. 12:30 h. Concierto acústicode CELIA BSOUL. En Refectorio. 12-20 h. FERIA EDITORIALES DE POESIA + EXPOSICIÓN FRANCISCO BRINES. 12-14 h. PRESENTACIÓN LIBROS FERIA. 17 h. Recital de JORGE ORTIZ ROBLA + JULIO MAS ALCARAZ + CARLOS BUENO VERA. 18h. Recital de CRISTINA MORANO + MARÍA SEVILLA + LARA LÓPEZ + SONSOLES SOTO MORIES. 19 h. Recital de MIGUEL ÁNGEL CURIEL + JOSE MARÍA PARREÑO + ANTONIO MÉNDEZ RUBIO + MARIA ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ. En el Claustro Gótico. Colabora AEPV. 20h. ADRIANO GALANTE. 21h. ABRAHAM BOBA. En el Refectorio.

DOMINGO 5 MARZO_CCCC 11 h. VOCIFERITO. Taller familiar «Borjour l’impossible (Inventarse un cuerpo para la danza)», de CHRISTINE CLOUX. En Espai D. 12:00 h. VOCIFERITO. Taller de escritura creativa «El niño de los zapatos rojos» (5-12 años) de TIRSO PRISCILO VALLECILLOS. 12:30 h. VOCIFERITO. Performance poética «Bailamos con zapatos rojos» con CLARA CRESPO DOMINGO,TIRSO PRISCILO VALLECILLOS GARCÍA y JOAN MEI. En el Refectorio. 12-20 h. FERIA EDITORIALES DE POESIA + EXPOSICIÓN FRANCISCO BRINES. 12:30 h. Recital ANNA MALUQUER + BIG BANG RAU RAU. 16 h. PRESENTACIÓN LIBROS. 18h. Recital de RAQUEL SANTANERA + ORIOL SOULEDA. 19h. Recital «PEDRALS 25» de JOSEP PEDRALS + XAVI LLOSES En el Claustro Gótico. 20h. FIESTA DE CLAUSURA. «RETAGUARDIA» de POLÍTIKO (ProducciónPropia VOCIFERIO 2023). En el Refectorio. EXPOSICIÓN DURANTE EL FESTIVAL__SALA CARME TEATRE SELECCIONANDO BUTACA. Un proyecto de Silvia Molinero Domingo.