El centro de desintoxicación con perspectiva de género, Instituto Mia

Contrariamente a lo que ciertas creencias populares y de gran parte del imaginario colectivo afirman sobre que uno es adicto por vicio o por elección, está comprobado que la mayoría de las drogas causan fuerte dependencia física, e incluso alteraciones químicas en el cerebro que impiden su funcionamiento normal. De hecho, adicto no es el que consume, sino el que no puede parar de consumir. En consecuencia, no es nada sencillo salir de una adicción.

Ahora bien, la ayuda que deben recibir las personas adictas debe ser profesional, especializada y de calidad, ya que hay grados de dependencia muy fuertes que acarrean otros problemas de naturaleza psiquiátrica. Esa ayuda debe atender a todas las particularidades del paciente y, no cabe duda, el género ocupa un lugar esencial en la propia autocomprensión de cada persona. Por eso, Grupo Guadalsalus presenta el Instituto Mia, un centro de desintoxicación femenino único en España.

Pioneros en el tratamiento de adicciones con perspectiva de género La mayoría de estudios, modelos de intervención terapéutica y propuestas de prevención de adicciones se enfocan en los hombres y sus hábitos de consumo masculinos. Como resultado, no se tiene en cuenta que existen diferencias en las adicciones en distintos géneros, tales como las motivaciones que llevan al consumo o las secuelas físicas, sociales y psíquicas.

Ante este panorama, surgió el Instituto Mia. Se trata del primer centro de desintoxicación femenino de España. Su metodología única aborda la terapia desde el tratamiento de adicciones con perspectiva de género. Este es un factor esencial para la rehabilitación en mujeres y personas transgénero femeninas, debido a la falta de recursos específicos ha generado una nueva desigualdad.

La metodología de tratamiento del Instituto Mia Los especialistas del Instituto Mia trabajan con los traumas y las emociones que subyacen bajo las conductas adictivas. A su vez, ponen de relieve la importancia del sistema familiar en la terapia de rehabilitación. Para ello, entienden la adicción no solo como una enfermedad, sino como el síntoma de un problema más profundo. Son las emociones enfermas las que motivan y alimentan las conductas adictivas.

De esta manera, se diferencian de otros centros al tratar la adicción desde una perspectiva emocional, con perspectiva de género y participación de la familia. Precisamente, el hecho de tratar las adicciones con perspectivas de género le ha permitido considerar a los profesionales de Instituto Mia una serie de factores clínicos que facilitan y agilizan la rehabilitación del paciente.

En consecuencia, Instituto Mia se ha conformado como un espacio terapéutico único en España para la rehabilitación de las conductas adictivas y dependientes en mujeres y personas transgénero femeninas. Además, sus instalaciones se encuentran en una urbanización residencial de lujo en Gelves, Sevilla, donde las pacientes conviven 24 horas al día con un equipo de profesionales terapéuticos en un lugar donde se respira ambiente familiar y de hogar.