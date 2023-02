CoolPack presenta sus mochilas BUZZER, resistentes, prácticas y perfectas para ir a la escuela Emprendedores de Hoy

sábado, 4 de febrero de 2023, 15:01 h (CET) Las mochilas eran elementos básicos utilizados principalmente para llevar libros y materiales escolares hace algunas décadas. Eran simples y contaban con un compartimento principal y un bolsillo frontal pequeño en la mayoría de los modelos.

Sin embargo, hoy en día, existen mochilas multifuncionales muy populares porque se adaptan a una gran variedad de necesidades y son fabricadas con materiales mejorados y que presentan diseños y estilos únicos.

Una de las marcas destacadas por presentar magníficos modelos de mochilas multifuncionales para niños es CoolPack. Recientemente, han lanzado al mercado las nuevas mochilas escolares BUZZER de CoolPack.

El nuevo modelo exitoso de mochilas escolares: mochilas BUZZER de CoolPack BUZZER es el nuevo modelo de mochilas con ruedas de CoolPack diseñada para niños de 6 a 11 años. Se trata de una mochila en talla XL que cuenta con diversos accesorios y compartimentos de gran utilidad y practicidad para los niños.

Disponen de dos compartimentos principales, uno de los cuales tiene un bolsillo para portátil; además, cuenta con dos compartimentos laterales diseñados para colocar bidones de agua. En su interior contiene un organizador para bolígrafos, gomas de borrar, sacapuntas y otros accesorios de papelería.

Esta mochila incorpora un carro a prueba de golpes para cuando se quieran utilizar las ruedas, además de tirantes acolchados. Otro de los accesorios que destaca es un protector de ruedas, que es especialmente útil para no ensuciar la ropa de quien la lleva si las ruedas se encuentran sucias, especialmente útil en días lluviosos.

Una de las características que hace tan diferentes a estas mochilas, de otras disponibles en el mercado, es que la espalda está protegida con almohadillas acolchadas de alta calidad para que cuando los niños la lleven a la espalda, no se noten los libros ni la propia estructura del mango telescópico por lo que son especialmente recomendables para salvaguardar la salud de la espalda de los pequeños.

Las mochilas BUZZER de CoolPack están fabricadas con poliéster de alta calidad, lo que permite mostrar colores vivos y brillantes en los múltiples estampados y diseños que presentan. Al adquirir esta mochila, el cliente disfrutará de 3 años de garantía y servicio de reparaciones.

Expertos en diseñar mochilas escolares de alta calidad CoolPack es una marca especializada en mochilas escolares, y se distingue en el mercado por presentar increíbles modelos innovadores y atractivos fabricados con materiales de alta calidad.

El catálogo de mochilas de la marca comprende modelos para todas las edades y etapas escolares, que no solo son prácticas, sino llamativas para los niños.

Las mochilas BUZZER de CoolPack son parte de las mochilas con carro que han tenido gran éxito en el mercado. De esta sección de productos, actualmente la firma dispone de los modelos Junior, Swift y Starr, con gran variedad de diseños para niños y niñas. Una de las características más atractivas de la marca es la relación calidad-precio de sus mochilas que, en comparación con otras alternativas, presenta una oferta muy atractiva.

Las nuevas mochilas BUZZER de CoolPack son productos versátiles, resistentes, duraderos y atractivos para todos los niños.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.