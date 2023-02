«Pienso que la paz no se gana a través de discursos. La paz sin justicia social es una estafa a la humanidad»

He tenido el placer de poder contactar y solicitar una entrevista al Dr. Carlos Hugo Garrido, Presidente de la Unión Hispanomundial de Escritores con presencia en 140 países; premio vivo de la humanidad, escritor de más de 45 libros y candidato a Premio Nobel de Literatura.





Tras conversar con él descubrí no sólo su talento, sino su gran humanidad, sencillez y espiritualidad. Sin grandes preámbulos, sino sólo ratificar que la genialidad es ese milagro que surge como chispa luminosa en donde se encuentran las excelentes aptitudes de la persona y la necesidad social en donde aplicarlas para el desempeño de misiones trascendentales.





La conversación con Carlos Hugo Garrido que aquí se transcribe, espero que os guste tanto como disfrute realizándola.





1- Académico de Número de la Academia Hispanoamericana de Letras de España, Académico de la Real Academia de Córdoba de España, en 2016, licenciado en Derecho y Periodismo yganador del premio mundial de Literatura "Andrés Bello", versión poesía, el año 2009. ¿Cómo surgió su amor hacia las letras y la literatura?

Puede decirse sin jactancias, que mi amor a las letras y la literatura, especialmente a la poesía, nació desde que en mi experiencia fetal, en las entrañas maternas, abrigado en los líquidos amnióticos de su esperanza, mis padres me hacían escuchar los poemas de Vallejo y a los grandes de la literatura inglesa y francesa; y entonces entendí que en esos avatares, en el denuedo cómo se alianzan las palabras con los gestos y se tramita la totalidad que te ofrece el universo, es posible concebir el amanece, el atardecer y la vida.





2- Dicen que la casualidad no existe y quien me iba a decir en 2019 , cuando leí su obra de poesía La Casa del Mamut un libro que me impacto y que contribuyo a que fuera mejor persona, ahora estaría entrevistándolo. Ha tocado todos los géneros,el ensayo con obras como La rebelión de los insignificantes o Los ángeles del viento ; novelas como El Muro del abismo. , La voz de la violencia, etc...-, el cuento con La sombra descubierta y numerosos libros de poesía ¿ Con cuál se identifica más ? ¿Con cuál se siente más cómodo a la hora de crear y escribir?

Las casualidades no existen. Solo las causalidades. Y en efecto he escrito obras en la mayoría de los géneros como de poesía, cuento, ensayo y novela (alguien dijo con razón o no que he agregado un nuevo género: el prólogo). Pero en dónde me siento más cómodo, es en la poesía, porque como soy impulsor de la corriente de la literatura de la totalidad, creo que es posible llevarla a todas las latitudes, juntar el cielo con el infierno, sin ser víctima de las posibles ataduras que plantee la semántica, la morfología o la sintaxis. Los poetas somos por eso los escritores más libres que existen en el universo. Y en cuanto a con qué libro me siento más cómodo, creo que con todos, per fundamentalmente con mis poemarios, desde el primero hasta el último, en los que para escribirlos, he puesto la vida.





3- Su primer libro Informes y Contiendas, del año 1969 y su última obra en 2019 ¿Cómo ha evolucionado el escritor y la persona? ¿Cómo veía la literatura entonces y cómo la ve ahora?

Creo que efectivamente desde mi primer libro a lo que escribo ahora, que nunca admite ser el último, he evolucionado absolutamente. Decir que soy el mismo de antes como creador, es negarme a mi mismo, pero sobre todo a la idea de que he arribado a un estilo que gracias a Dios y al trabajo intenso realizado, he conseguido y que es diferente al de los demás. Esa evolución es como persona y como poeta y escritor, porque ambos consumen el mismo oxígeno, que es el de la libertad creativa y la búsqueda prospectiva de nuevos caminos. Y es que nada es estático. Todo se mueve y hasta la piedra, en sus átomos más insospechados, evoluciona otro tipo de existencia, que siempre cambia, como cambian las estructuras de la tierra y el Universo al aproximarse a nuevas eras y u mejor destino.





4- ¿Una conversación –o una entrevista a un autor– es una obra del entrevistador o del entrevistado?

Puede convertirse en una obra literaria del entrevistador y el entrevistado, como ha sucedido con autores geniales de la historia.





5- Como poeta, es considerado comoun referente de la Poesía Continental y Mundial y ha sido considerado comola «nueva voz literaria» de América y el creador de la «Literatura de la Totalidad». De hecho, se le ha reconocido como el mejor poeta del mundo ¿Podría explicarnos el concepto de la Literatura de la Totalidad?

La Literatura de la totalidad, no es la poesía total. Es la poesía que se entiende a sí misma – desde los fosfatos de su insuperable fuerza creativa - para captar todo lo que le sirve y se encuentra a disposición del poeta o el escritor, no solo en la tierra, sino en el cielo, en el planeta que el hombre está deforestando, depredando y destruyendo, y que debemos salvar, y también en el mundo espiritual que no es percibido por cualquiera, pero que existe, para convertirla en una obra literaria.





6- Siempre ha destacado por su labor social. De hecho, fue Embajador Universal de la Paz en el Perú, del Círculo de Embajadores de la Paz de Ginebra-Suiza. ¿Cómo ve la situación que se está viviendo en el mundo en general?

Como decimos en el ensayo “Contrato Moral: Pacto de Naciones”, escrito con Jeanette E. Tiburcio Márquez, el mundo enfrenta la crisis ético moral, espiritual, social, política, económica y financiera más grande de su historia y solo se puede superar ese desfase que puede llevarnos a la destrucción, con un nuevo Código Moral que se imparta a través de la educación en las escuelas, colegios y universidades, que sirva de soporte al Contrato Social que sostiene a las Naciones, Estados y Reinos de los cinco Continentes, para trabajar en la recuperación de valores y la lucha contra la corrupción y lograr la verdadera paz con justicia social que necesita el Planeta, para lo cual es necesario reconceptuarlo y redefinirlo todo.





7- En su afán por mejorar el mundo como promotor cultural generó la Unión Hispanomundial de Escritores y que hermana a 140 países en el mundo ¿Cómo ha contribuido a mejorar esta sociedad?

Creo que nuestro aporte en 30 años de trabajo ininterrumpido ha contemplado la necesidad de asumir, a través de la educación y la literatura, cuatro compromisos; el primero con los idiomas, muchos de los cuales han sido envilecidos; el segundo con la literatura, que ha sido víctima de la rutina y la mediocridad; el tercero con la humanidad urgida de respuestas inmediatas y el cuarto con el planeta, que está siendo destruido por los mismos que hablan de paz y en las Organizaciones de Naciones forman los Comités de Seguridad, representados por las mismas Naciones que generan la industria de la guerra y de la muerte. En ese trabajo de desenmascaramiento imprescindible, hemos sido hasta amenazados de muerte, estigmatizados, pero seguimos imperturbable, pues hay silencios cómplices inconvenientes y urge tomar posiciones frente a los grandes desafíos que interesan a la sociedad global y al ser humano en especial.





8- Es usted un autor con numerosos reconocimientos y aunasí sigue siendo ese hombre que sueña con las letras y que vive la emoción de la palabra desde la humildad. El año pasado tuvo numerosos reconocimientos. ¿Sigue teniendo la misma ilusión que cuando comenzó a caminar en la aventura de escribir?

A mi no me animan los premios que he recibido sino los logros que personalmente he obtenido como creador de nuevos correlatos, de un estilo diferente. Es cierto que los premios alientan para seguir en la batalla – dicen que soy el poeta más laureado en el mundo en el 2022 – y de repente es verdad. Pero más me llena de júbilo, saber que la literatura es parte del ADN de Dios y que con él como instrumento, se puede mejorar el alma de los pueblos y levantar las murallas espirituales que se destruyen cuando nuestros países son gobernados por políticos deshonestos y corruptos. Si esos Premios siguen llegando, pues bienvenidos, si tras ellos viene también el reconocimiento a un trabajo en el que se identifican todos y sirvan para que nos lean cada vez más, sobre todo los jóvenes y niños del Planeta, en los cinco Continentes.





9- Ante estos tiempos tan convulsos que vivimos en los que prima el ego y la individualidad , ¿Qué consejos aportaría para mejorar este mundo en conflicto?

En este mundo, el que se ensoberbece pierde, porque la soberbia es hasta enemiga de Dios. El verdadero poeta y escritor, aunque se vea que su ego se enaltece, porque al ofrecer su obra necesita de una publicidad diferente, debe siempre conservar una humildad a toda prueba y jamás ser soberbio, ni excluyente ni racista, porque si se deja vencer por esas anormalidades, terminará siendo vencido por si mismo y a su vez despreciado por los demás.





10- ¿Qué sueños le quedan por cumplir? ¿Cómo ve el futuro de las letras y el mundo literario?

Los poetas y escritores somos propietarios de los sueños más increíbles. El que deja de soñar, deja de crear, porque en el sueño, entendido como una manera de caminar en la prospectiva, está el instinto y el denuedo, la intensidad y la entrega absoluta, sin cuyos ingredientes no funciona la sazón y a todos los paisajes los oscurece la malaventura. Por eso opino que este tiene que ser el siglo de la nueva literatura y las nuevas esperanzas y por supuesto de los sueños más epónimos. Esa es nuestra responsabilidad también ante la vida.





Para terminar, le agradezco no sólo la atención, sino la humildad que me ha mostrado en toda su entrevista. Algo que en mi humilde carrera de columnista no olvidaré.