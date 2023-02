​La ciudadanía de Godetella exige seguir siendo agrícola

Las proyecciones de megaplantas energéticas y sus infraestructuras correspondientes, como las líneas de evacuación y la ampliación de subestaciones eléctricas, están afectando a la población de Godetella, un pueblo de la comarca de la Hoya de Buñol.



Nueve líneas de muy alta tensión fragmentarían el territorio viniendo desde municipios como Chiva, Buñol, Turís, Cheste y Villar del Arzobispo.Entre todas las nueve líneas suman más de 130 km de tendido eléctrico, infraestructura que no es necesaria para las instalaciones de autoconsumo individual o colectivo.

Amigues de la Terra apoya a la población de Godelleta para exigir la paralización de los proyectos de alta tensión en su término municipal. Se trata de uno más de los pueblos rurales afectados por los megaproyectos de energías renovables que se están planeando ejecutar desde diferentes empresas y fondos de inversión extranjeros y estatales sin el consentimiento de la ciudadanía.

Los grupos empresariales sitúan su interés en zonas rurales de interior donde el suelo es más barato y se aprovechan de la menor densidad poblacional para reducir la resistencia social. El caso de Godelleta es especial porque dentro de su término municipal se encuentra una de las subestaciones eléctricas con mayor potencia de la provincia de Valencia. Este hecho provoca que el municipio se vea afectado por la proyección de hasta 9 tendidos eléctricos viniendo de diversos municipios que pretenden verter la energía eléctrica generada en estos enclaves. 130 km de tendido eléctrico generarían un grave impacto a la salud de las personas que se encuentren cerca ya que se trata de tendidos eléctricos de muy alta tensión de 400 kilovoltios.

Los vecinos alertan del impacto ecológico y social de estos proyectos ya que sellarían suelo agrícola en plena producción, transformándolo en un terreno de uso industrial de generación de energía eléctrica. A su vez, destacan los daños provocados a aves, que en muchas ocasiones mueren al chocar contra la maraña de cables. Los vecinos y vecinas denuncian la poca transparencia con la que se han planteado estos proyectos y exigen que la participación ciudadana sea una parte central de la transición energética.

Victor Rodríguez, vecino del municipio y miembro de la plataforma vecinal Salvemos Godelleta, argumenta que “cada vez hay más personas que están participando en la transición energética a través del autoconsumo individual y colectivo, principalmente en sus tejados. No necesitamos estas macroinfraestructuras que fragmentan y destruyen nuestro territorio”.

Para llamar la atención sobre esta problemática y reunir a las personas afectadas de la comarca, el pasado domingo 29 de enero la plataforma realizó una actividad junto a Amigues de la Terra Valencia en la que realizaron un paseo a la subestación eléctrica para mostrar los graves impactos que generaría su ampliación. Posteriormente se hizo una degustación del vino de producción local como muestra del valor que genera ya este pueblo y que podría perderse de ejecutarse estos proyectos. Amanda Subiela, portavoz de Amigues de la Terra, asegura que “la ciudadanía se está organizando para formar autoconsumos colectivos que responden a necesidades concretas de ahorro de la factura eléctrica, reducción de las emisiones de CO2 y cohesión de las comunidades de vecinos. Los pueblos lo tienen claro: están a favor de las renovables pero no a esta gran escala y sin consultar a la ciudadanía”.

UNA BIÓLOGA DA LA RAZÓN A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS

Como sabéis las personas que leéis mis artículos, Rosa Más es una bióloga con amplios conocimientos sobre la naturaleza y los animales que siempre nos ayuda participando voluntariamente en lo que necesitemos corroborando que siempre debe actuarse con empatía tanto en lo que tenga que ver con la naturaleza como todas las especies de animales.

Uno de los colectivos a los que representa, es a la asociación Feumve que ya sabéis la defensa de la infancia vegana que llevan a cabo y por un menú vegano de calidad en todos los colegios ya que indigna el bullying a la infancia simplemente por tener ética y ya he contado en muchos artículos que son engañados y adoctrinados no por los veganos, si por la gente que no le dice a los pequeños la oscura y sangrienta realidad que se esconde tras la porquería que les dan en los colegios o en casa.

Rosa colabora también voluntariamente en Amigues de la terra Valencia entre muchos otros colectivos y preguntada al respecto de este caso, nos manda un contundente comunicado:

La necesaria transición desde energías altamente contaminantes como las obtenidas a partir del petróleo, gas, carbón o fisión nuclear a un modelo de menor impacto (ninguna energía es verde) no puede hacerse a costa de la destrucción de los ecosistemas, pues arrasar el medio y generar un volumen de contaminación que el planeta no puede asumir es lo que nos traído a esta situación.

Pretender seguir con el actual modelo de despilfarro a base de placas fotovoltaicas o de molinos es absurdo y, además, es inadmisible porque no podemos olvidar que nuestro presunto Estado de Bienestar se ha desarrollado y mantenido a costa del expolio de recursos del sur global, sobre la miseria de millones de personas de otros pueblos. Ningún modelo energético que no parta de un fuerte decrecimiento en la producción y en el consumo es viable ni éticamente aceptable.

Las grandes instalaciones fotovoltaicas destruyen el suelo fértil, un suelo que tarda en formarse entre miles y millones de años gracias a los organismos que lo habitan, y que queda destruido en un segundo, provocando la muerte de miles de animales. Los suelos agrícolas y forestales protegen y conectan las áreas más sensibles (zonas protegidas), formando parte de la Infraestructura Verde, que posibilita el libre tránsito de los animales permitiendo el desarrollo de ecosistemas saludables. Los cultivos, además de imprescindibles para la soberanía alimentaria, son, asimismo, ecosistemas, sobre todo los que se trabajan en ecológico, cada vez en mayor número. En ellos, encuentran hogar y alimento multitud de invertebrados, aves esteparias, reptiles y pequeños mamíferos. En consecuencia, los campos son un soporte de vida fundamental para los animales, los humanos y los no humanos.

Por último, la disyuntiva entre medio ambiente y modelo energético es falsa; no se resuelven problemas con la misma mentalidad con la que fueron creados y hay alternativas a las megainstalaciones: Decrecimiento, Comunidades Energéticas Locales y respeto al entorno y a sus habitantes.

Rosa defiende que en coherencia con el respeto que merecen los animales y nuestro medio ambiente, el veganismo es la posición ética que todo ciudadano debería asumir y por ello, acudirá a los actos de este fin de semana en Valencia que por una parte hay una concienciación sobre la realidad del consumo animal en pleno centro de Valencia el sábado (Valencia Animal save) y el domingo, la gran manifestación nacional contra la caza como conté en otro artículo para este mismo medio.



Por mi parte y de los colectivos que represento, siempre dedicaré mi tiempo a realizar activismo y dar voz en los medios que colabore a todo lo que realmente beneficie la naturaleza y a las especies que en ella viven.

Voy a aprovechar brevemente este artículo para decir que junto a la misma bióloga, contactamos con un periódico de Torrent desmontando lo de la plaga de cotorras que se quejó una sola persona ahí, pero no se sostiene bajo ningún concepto ni han causado el más mínimo problema y cuyo escrito publicaremos aquí en el caso de que decidan no gestionar las aves de forma ética ya que se trata de un solo vecino contra toda la gente que comentaba en el Facebook del periódico que esas aves no suponían ningún problema.

En cuanto al veganismo, es una filosofía ética de vida por la cual no te privas de nada más que hacer daño a la naturaleza, diferentes especies que viven un infierno, reduciría el hambre en el mundo y mejoraría tu propia salud.

En cuanto al tema principal que nos ocupa y denunciado desde el principio de este artículo, esperamos que se solucione como miles de personas pedimos mediante una manifestación multitudinaria llenando las calles de Valencia como también conté en un artículo de este medio. Cuidemos la naturaleza y a todas las especies de animales que tenemos la obligación moral de proteger.