Información y asesoramiento para la correcta limpieza profesional, por PULIGAVIOTA

viernes, 3 de febrero de 2023, 14:07 h (CET) Este artículo pretende responder a todas las preguntas que puedan plantearse las empresas que buscan una empresa de limpieza profesional para sus locales y negocios ¿Cómo elegir una empresa de limpieza?¿Qué tipos de limpieza son posibles?¿Qué máquinas se utilizan para la limpieza?¿Cuáles son los protocolos de limpieza en las zonas sensibles? Todas las respuestas se detallan en esta completa guía de limpieza profesional, junto con consejos que ayudarán a seleccionar las mejores opciones de empresas de limpieza Madrid.

Elegir y contratar una empresa de limpieza

La limpieza de pisos y locales es un imperativo en los edificios profesionales. Aunque la empresa no reciba clientes, es esencial asegurarse de que sus empleados mantengan limpios los lugares de trabajo.

Sin embargo, puede resultar complicado organizar internamente el mantenimiento de los locales profesionales. Por eso se suele preferir recurrir a una empresa de limpieza.

¿Cómo elegir una empresa de limpieza?

Para elegir la empresa de limpieza más adecuada, 5 criterios permiten tener en cuenta todos los aspectos:

Favorecer a una empresa local : los gastos de desplazamiento de los limpiadores no corren a cargo de la empresa usuaria. Sin embargo, afectan necesariamente al rendimiento global.

: los gastos de desplazamiento de los limpiadores no corren a cargo de la empresa usuaria. Sin embargo, afectan necesariamente al rendimiento global. Elegir un proveedor de servicios con el tamaño y los servicios adecuados : ¿cuantos empleados tiene? ¿Qué equipos y productos de limpieza utiliza? ¿Se requiere una limpieza específica?

: ¿cuantos empleados tiene? ¿Qué equipos y productos de limpieza utiliza? ¿Se requiere una limpieza específica? Comprobar la reputación de la empresa de limpieza en empresas vecinas o en Internet ayuda a evitar sorpresas desagradables.

en empresas vecinas o en Internet ayuda a evitar sorpresas desagradables. Asegurarse de las etiquetas y certificaciones del proveedor de servicios.

del proveedor de servicios. Comparar precios en relación con el servicio requerido. ¿Cómo funciona una empresa de limpieza?

Una empresa de limpieza profesional ofrece una amplia gama de servicios. Abarcan desde el mantenimiento de oficinas hasta la limpieza de desastres, pasando por la limpieza de ventanas o almacenes.

Sus servicios se dirigen tanto a particulares como a todo tipo de empresas o colectividades (hospitales, escuelas, etc.). No obstante, pueden exigirse certificaciones específicas para operar en los sectores médico y agroalimentario.

Conseguir un buen presupuesto de limpieza

Deben hacerse algunas preguntas para evaluar un presupuesto de limpieza con la mayor precisión posible, como, por ejemplo:

¿El proveedor de servicios es serio y fiable? ¿Se incluye la información legal en el presupuesto?

¿Los servicios ofrecidos se ajustan a la solicitud (naturaleza, plazo, contenido, tiempo de tránsito, etc.)?

¿El precio anunciado incluye todos los servicios previstos? ¿Habrá servicios facturados como opción (a menudo más caros)? Cuando se elija entre presupuestos de distintas empresas de limpieza, hay que asegurarse de comparar para los mismos servicios.

Decidirse únicamente por el precio puede ser un error de cálculo, si luego los servicios se facturan como opciones u horas extra.

¿Por qué recurrir a una empresa de limpieza?

Recurrir a una empresa de limpieza para el mantenimiento de sus instalaciones tiene varias ventajas.

Beneficiarse de una mirada profesional y de un servicio adaptado a las necesidades de la empresa usuaria, incluso en el caso de tareas de limpieza específicas.

y de un servicio adaptado a las necesidades de la empresa usuaria, incluso en el caso de tareas de limpieza específicas. Garantizar una limpieza conforme a las normas y obligaciones.

y obligaciones. Beneficiarse de equipos y productos de limpieza de calidad proporcionados por el proveedor de servicios.

proporcionados por el proveedor de servicios. Ahorrar tiempo delegando en profesionales la organización de la limpieza y la logística. Papel del personal de limpieza y mantenimiento: ¿por qué es tan importante?

Los limpiadores están específicamente formados para la limpieza de todo tipo de superficies: suelos de todo tipo, limpieza de oficinas y aseos, equipos electrónicos, superficies de cristal, vajillas, etc. Saben cómo manipular con seguridad todo tipo de equipos.

Saben manejar con seguridad los equipos de mantenimiento y los productos de limpieza.

Los distintos tipos de limpieza profesional

La limpieza profesional implica una amplia gama de servicios, cada uno con sus propias especificidades.

Las empresas están obligadas a poner a disposición de sus empleados locales en constante estado de limpieza y que cumplan las normas de salud e higiene.

Además, la limpieza periódica evita la proliferación de bacterias patógenas.

Por último, trabajar en un entorno limpio y ordenado mejora considerablemente la calidad de vida en el trabajo y, por tanto, la productividad de los empleados.

¿Cómo organizarse para evitar que la limpieza afecte a la empresa y al personal?

Aunque mantener un lugar de trabajo limpio es importante para la comodidad de los empleados, es importante pensar en los mejores momentos para limpiar los locales comerciales.

Por tanto, es necesario evitar perturbar la productividad de los empleados con el ruido de la aspiración, por ejemplo. Asimismo, la limpieza en húmedo de los suelos debe realizarse fuera de las horas de paso o presencia de clientes.

Por ello, es aconsejable reservar la limpieza en húmedo en horarios escalonados (antes o después de la jornada laboral o a mediodía, cuando los empleados hayan salido a comer). Otros servicios pueden realizarse durante el resto del día.

¿Qué es la limpieza previa? ¿Por qué es útil para la empresa de limpieza?

La limpieza previa es la acción de despejar la superficie (retirar residuos y muebles) y eliminar las manchas visibles más grandes antes de limpiar toda la superficie.

Esta acción aumenta la eficacia de la fase de limpieza al ir más rápido y tratar toda la superficie a la vez, sin interrupciones.

En resumen, la limpieza profesional es importante porque ayuda a mantener un ambiente saludable y presentable, reduciendo los riesgos de enfermedades y alergias.

También mejora la apariencia y la imagen de un lugar, lo que puede ser esencial para ciertos negocios y edificios públicos.

Además, una limpieza profesional eficiente ahorra tiempo y esfuerzo en comparación con la limpieza por cuenta propia, lo que permite concentrarse en otras tareas importantes.

En resumen, la limpieza profesional es fundamental para garantizar un ambiente saludable, seguro y atractivo.

