Contra el Cáncer Valencia pide incluir la atención psicooncológica en el sistema sanitario público “En 2030, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer" Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de febrero de 2023, 11:27 h (CET)

La Asociación Española Contra el Cáncer Valencia ha pedido, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer (4 de febrero), incluir la atención psicooncológica en el sistema sanitario público. “Según el Observatorio de la Asociación, cada año 12.444 valencianos diagnosticados de cáncer precisan de esta atención, lo que supone un 40% de las personas diagnosticadas de cáncer en la Comunidad Valenciana. Hoy presentamos el programa político para defender a los valencianos con cáncer en los próximos cuatro años y, entre las prioridades, solicitamos que se incluya la atención psicooncólogica en la cobertura a los pacientes y sus familiares”, afirma Tomás Trenor, presidente de Contra el Cáncer Valencia.

Los psicooncólogos de Contra el Cáncer Valencia han realizado 32.770 atenciones a más de 4.460 personas en 2021, lo que supone un 18% más que el año anterior y el triple que en 2019. “La demanda sigue creciendo y no solo por la pandemia, que ha agudizado los síntomas de ansiedad y distrés emocional que genera el transcurso de la enfermedad. De por sí, el cáncer ya supone un alto impacto emocional que se ha de atender, tanto en pacientes como familiares. Estas cifras aumentarán cada año, con el incremento de la incidencia del cáncer, y necesitaremos más recursos para afrontar las necesidades emocionales de las personas afectadas por la enfermedad”, añade el presidente.

Respecto al perfil beneficiario de esta clase de atención, cuatro de cada cinco personas atendidas por los piscooncólogos son pacientes y el resto, familiares. Tal y como apunta el “Informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España” del Observatorio de la Asociación, el tratamiento activo de la enfermedad y la enfermedad avanzada, además del duelo, son los momentos de mayor malestar emocional y en los que se requiere de más apoyo para mejorar el afrontamiento del cáncer.

Ampliar la protección frente al tabaco y los cigarrillos electrónicos

Cada año 31.112 valencianos son diagnosticados de cáncer, siendo la Comunidad Valenciana la cuarta autonomía con mayor incidencia de esta enfermedad a nivel nacional, por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid. Por tipo de tumor, el cáncer colorrectal es el más frecuente (4,461 nuevos casos) seguido del cáncer de próstata (3.906), mama (3.712) y pulmón (3.268), tumores que también destacan también por su elevada mortalidad.

“Solo la eliminación del consumo de tabaco supondría reducir hasta el 30% de casos de cáncer. Queremos que desde el Gobierno y el Parlamento se impulsen sin demora y con determinación acciones para fomentar entornos saludables y proteger a la población frente al humo del tabaco y los aerosoles de los cigarrillos electrónicos, especialmente en la infancia y adolescencia. La ampliación de la Ley Antitabaco con más espacios sin humo, acompañada de acciones de sensibilización y concienciación, es la línea estratégica para los próximos cuatro años”, asegura el doctor Jose María Martín Moreno, miembro del Comité Técnico de Contra el Cáncer Valencia.

Según el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, en la Comunidad Valenciana 395.938 personas inhalan hasta cinco horas al día el humo ambiental del tabaco, que desprende más de 70 sustancias tóxicas, situándose como la primera comunidad autónoma con mayor exposición al humo. Además, 941.663 valencianos fuman, un 90% lo hace a diario, una cifra que sitúa a la autonomía como la cuarta, por detrás de Andalucía, Madrid y Cataluña, con mayor número de fumadores activos.

Superar el 65% de adhesión a los programas de cribado

Respecto a los programas de cribado poblacional, el doctor Martín Moreno insiste en implementar medidas para mejorar las cifras de adhesión a los programas de cáncer de colon y de cáncer de cérvix. Según los estándares europeos de calidad, para que el programa de cribado poblacional sea efectivo debe alcanzar, como mínimo, el 65% de la población diana.

“Respecto al cáncer de colon, pese a la implantación del cribado desde hace años en la Comunidad Valenciana, no se ha logrado una adhesión óptima: todavía 681.000 valencianos en edad de riesgo no participan en el programa, es decir, el 50% de la población diana, de 50 a 69 años. En el caso del cáncer de cérvix, instaurado el año pasado, se necesita aún hacer más esfuerzo para llegar a las valencianas de entre 25 y 65 años. Esto debe ser una prioridad en los programas electorales: cuánto mayor prevención y diagnóstico precoz, más probabilidades de reducir los casos de cáncer e incrementar la supervivencia”, afirma el doctor Martín Moreno.

Lazos humanos con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer

Para visibilizar el apoyo frente al cáncer y las personas afectadas por la enfermedad, esta mañana Contra el Cáncer Valencia ha articulado un lazo humano en el cauce del Río Turia, al que ha acompañado la lectura de un llamamiento a la movilización social y política frente al cáncer. El próximo sábado día 4 de febrero las Juntas Locales de la Asociación, junto a representantes institucionales, replicarán la acción en sus localidades.

“En 2030, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer. Por ello, desde la Asociación reclamamos que el cáncer sea una prioridad en los próximos cuatro años”, ha concluido el presidente, Tomás Trenor. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Contra el Cáncer Valencia pide incluir la atención psicooncológica en el sistema sanitario público “En 2030, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer" Los jóvenes también pueden sufrir enfermedades reumáticas Fundación Española de Reumatología lanza la segunda parte de la campaña “Una de cada cuatro" Ocho comidas que debes evitar si llevas brackets Conviene tener ciertas cautelas con determinados alimentos que pueden ser incompatibles con el uso de la ortodoncia Cómo la alimentación y el estilo de vida influyen en el peso Una dieta equilibrada, variada y sana ayuda a mantener un peso saludable El estudio genético y el análisis de los antecedentes familiares son clave en el diagnóstico precoz del cáncer Según las estadísticas médicas, entre un 5% y un 10% de los tumores posee un origen hereditario