Hidrata tu piel en invierno Propuestas para que tu rostro no sufra por el frío Ana Ruiz de Infante

viernes, 3 de febrero de 2023, 09:03 h (CET) La piel presenta diferentes necesidades en función de la estación del año, y el invierno es una de esas épocas en las que pide a gritos una buena hidratación. Si después de aplicarte tu crema habitual sientes sensación de tirantez, no hay duda, debes cambiar de productos e invertir en cosméticos que te aporten un extra de hidratación.

El viento, la lluvia, el frío y sobre todo los cambios bruscos de temperatura deshidratan la piel, incluso las más grasas, y es por ello que debemos prestar más atención y aplicarnos productos específicos para que luzca sana e hidratada.

Entre los cuidados de la piel en invierno, debemos prestar más atención en el cuidado del rostro que, en definitiva, es el que más sufre por estar más expuesto. Por aquí tenéis las últimas novedades:

CLARINS

Recién llegada, la nueva línea Hydra Essentiel (HA2), nos ofrece 6 diferentes tipos de texturas para el día y 1 para la noche.

Hydra Essentiel (HA2), aporta a la piel una hidratación óptima y duradera, en la que se han combinado 2 formas de ácidos hialurónico: de alto y bajo peso molecular que junto con kalanchoe bio (una planta con origen en Madagascar) es capaz de mantener un nivel óptimo de hidratación a pesar de los cambios de temperatura.

Cuando te la apliques sentirás una fragancia que mezcla notas de jazmín y rosa con aromas suaves de madera, vainilla y almizcle.



ALSKIN

ALSKIN MARINE SCIENCE SKIN, cosmética marina con productos formulados con microalgas, ricos en nutrientes, activos y extractos protectores antioxidantes junto con innovadores desarrollos biotecnológicos. Los laboratorios son Made in Spain, con sede en Gijón, donde tienen su gran store para poder probar todos sus productos.

Toda la línea de Alskin Marine Science Skincare posee la combinación perfecta de ingredientes premium de la más alta calidad, ayudando a mantener los niveles óptimos y naturales de hidratación. Además cuentan con vitaminas, minerales y omega-3, que reducen ellos signos de envejecimiento y potenciando su regeneración celular.

Comprometidos con la naturaleza, añadir que muchas de sus fórmulas cuentan con un 99% de ingredientes y principios activos procedentes de origen natural.

BIOEFFECT

BIOEFFECT, la firma cosmética con súper poderes llegada de Islandia, transforma la piel gracias al EGF, un factor de crecimiento epitelial natural, extraído de la cebada y que fue Premio Nobel de Medicina en 1986.

Son muchos los beneficios para la piel del EGF, además de ser un activador celular que mejora las arrugas y previene la pigmentación, hidrata, estimulando el crecimiento de nuevas células, mejorando la barrera de la piel, reteniendo mejor la humedad.

Este año BIOEFFECT estrena dos novedades:

EGF Power Serum , un sérum intensivo que refuerza la barrera cutánea y combate las arrugas, hiperpigmentación, deshidratación y flacidez,con 12 ingredientes entre los que están EGF de cebada, el nuevo KGF de cebada, ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares y NAG (N-Acetil Glucosamina).

, un sérum intensivo que refuerza la barrera cutánea y combate las arrugas, hiperpigmentación, deshidratación y flacidez,con 12 ingredientes entre los que están EGF de cebada, el nuevo KGF de cebada, ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares y NAG (N-Acetil Glucosamina). EGF Power Cream, premio “mejor crema antiedad con factor de crecimiento”, profundamente nutritiva, que une el poder del EGF de cebada junto con betaglucano de cebada, niacinamida y oridonina, actuando sobre los principales signos de envejecimiento: arrugas, manchas de la edad, pérdida de firmeza, densidad y deshidratación.



Productos recomendados a partir de los 35 años.



BIOEFFECT está a la venta en bioeffectspain.es, Perfumerías Nadia (Madrid), WOW Concept (Madrid), Laconicum, Mumona, Beauty The Shop (Granada), Backstage (Barcelona), Eduardo Souto (Barcelona), Perfumería Urbieta (San Sebastián), Le Salón (Palma de Mallorca), Farmacia Meritxell.

ELIZABETH ARDEN

Las pieles más jóvenes también necesitan hidratación, y para ello Elizabeth Arden lanzó no hace mucho su línea WHITE TEA SKIN SOLUTIONS, perfecta para los primeros signos de edad, con productos formulados con antioxidantes en el que el ingrediente protagonista es el té banco ecológico, que aporta a la piel una auténtica infusión de vitalidad y juventud y que hidratará tu rostro en estos días de frío.



La línea se completa con:

Tónico bifásico hidratante: tonifica, hidrata suaviza y calma la piel.

tonifica, hidrata suaviza y calma la piel. Limpieza Revitalizante, una fórmula en gel que combina ingredientes potenciadores de juventud y agentes limpiadores que purifican y revitalizan la piel.

una fórmula en gel que combina ingredientes potenciadores de juventud y agentes limpiadores que purifican y revitalizan la piel. Sérum Bifásico : entre sus ingredientes aceite y extracto de té blanco, extracto de alga Rainbow, Niacinamida y ácido hialurónico que potencia la hidratación.

: entre sus ingredientes aceite y extracto de té blanco, extracto de alga Rainbow, Niacinamida y ácido hialurónico que potencia la hidratación. Microgel Hidratante : con aceite y extracto de té blanco, extracto de Raíz de Angélica, Glicerina y Manteca de Karité, que potencia la hidratación y aporta un confort duradero.

: con aceite y extracto de té blanco, extracto de Raíz de Angélica, Glicerina y Manteca de Karité, que potencia la hidratación y aporta un confort duradero. Microgel Contorno de Ojos: con aceite y extracto de té blanco, extracto de Fucus, una combinación de Péptidos y Ácido Hialurónico y Glicerina.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hidrata tu piel en invierno Propuestas para que tu rostro no sufra por el frío ​Los cortes de pelo para 2023 según la forma del rostro Looks y tendencias para el cabello Algunas ideas y consejos para que los baños pequeños parezcan mucho más amplios Es muy importante elegir los materiales y colores más adecuados. Para sumar espacio tendremos que centrarnos en el color blanco Vuelve una nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Talent La entrega del premio se celebrará el domingo 19 de febrero La nueva tendencia para 2023 es la meditación en bañeras de hielo La meditación es una técnica que lleva practicándose miles de años para trabajar y mejorar el bienestar y la salud física y mental