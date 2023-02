"Los jóvenes vuelven a sufrir el peor impacto, tanto en la evolución del desempleo (+3,96%) como en la caída de la contratación (-8,9%)" Comunicae

jueves, 2 de febrero de 2023, 13:27 h (CET) Ha declarado Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de The Adecco Group, que analiza los datos de paro conocidos hoy Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de enero y continúa la moderación del crecimiento en el número de afiliados a la Seguridad Social. Así, en el primer mes del año se contaron 20,08 millones de afiliados. En términos interanuales, el incremento se moderó hasta el 2,3%, el menor incremento desde marzo de 2021, equivalente a 454.100 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

En cuanto al número de parados registrados, es de 2,91 millones de personas, a los que pueden sumarse 499.100 con "disponibilidad limitada" y otras situaciones. El paro, en su "definición amplia", sería de 3,41 millones de personas. También prosigue la ralentización del descenso del paro registrado. Su caída interanual fue de un 6,9%, la más moderada desde junio de 2021.

En palabras de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute: "El mes de enero el desempleo sube 70.744 personas con respecto a diciembre, si bien la evolución con respecto a hace un año es positiva: 214.681 parados menos. Hay un comportamiento habitual de la afiliación para un mes de enero: caída de un 1,1% (215.000 ocupados menos), con incremento en 454.63 afiliados con respecto a enero de 2022".

"Mejora la estabilidad en el empleo creciendo los indefinidos -sobre todo el empleo a tiempo completo- un 14,3% intermensual, y con menor peso de los fijos discontinuos, que caen un 2,2%", señala el director de The Adecco Group Institute.

Además, Blasco añade que "los jóvenes vuelven a sufrir el peor impacto, tanto en la evolución del desempleo (+3,96% frente al +2,38% del resto de población) como en la caída de la contratación (-8,9% frente al +3,9% del resto de población)".

Por último, Javier Blasco prevé para el próximo y segundo mes del año que "en febrero tanto la afiliación como el paro tienden a subir, ambos con relación al mes anterior. El empleo sumaría 20,15 millones de ocupados (+2,3% interanual) y el paro alcanzaría a 2,91 millones de personas (-6,4% interanual) en su definición restringida y a 3,43 millones (-5,3%) en su definición amplia".

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en enero es de 2.908.397 personas, 70.744 más que el mes anterior (+2,5%). También prosigue la ralentización del descenso del paro registrado. Su caída interanual fue de un 6,9%, la más moderada desde junio de 2021.

Respecto a las personas en ERTE, parece que este colectivo sigue menguando, ahora son solo 15.000 personas en esa situación, 5.600 menos que el mes pasado.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, continúa moderando su crecimiento. Así en el pasado mes de enero se contaron 20.081.224 millones de afiliados, 215.047 menos que hace un mes (-1,06%) debido al fin de la campaña navideña, como es habitual en el primer mes del año. En términos interanuales, el incremento se moderó hasta el 2,3%, el menor incremento desde marzo de 2021, equivalente a 454.100 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

Por tercer mes consecutivo fue la Construcción la que encabezó el aumento del empleo (+4,2%). En cambio, el sector agropecuario perdió empleo por 18º mes consecutivo. El empleo asalariado (+2,8% interanual) continúa aumentando, pero el no asalariado tuvo su primera caída interanual desde marzo de 2021 (-0,1%).

La firma de contratos fijos-discontinuos representó el 14,5% del total de contratos firmados, la segunda menor proporción desde la puesta en marcha de la reforma laboral que los impulsó.

Sigue elevada la rotación entre contratos fijos: hace un año, cada contratado de forma indefinida firmaba 1,01 contratos; ahora, 1,08 (y 1,15 en el caso de los que firman contratos fijos de tiempo parcial).

El total de contratos firmados cayó por octavo mes consecutivo: -24,8% interanual. Toda la caída se explica por la menor firma de temporales, que llevan 11 meses de caídas; ahora de un 50,6%. En total se firmaron 1,20 millones de contratos. Quitando los meses del confinamiento, es el segundo número más bajo desde agosto de 2014.

Para más información, aquí está la webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://www.youtube.com/watch?v=pvyfOAo-icc

