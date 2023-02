Schneider Electric lanza su servicio de consultoría y transformación digital para el sector industrial Comunicae

jueves, 2 de febrero de 2023, 11:15 h (CET) Se trata de un servicio integral especializado para acelerar la planificación estratégica y la implantación de la transformación digital en las empresas industriales. El nuevo servicio cuenta con expertos en sostenibilidad, eficiencia industrial, actividades digitales y gestión energética para impulsar la transformación a nivel empresarial y local Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado sus nuevos Servicios de Transformación Digital Industrial, en el marco del 27º Foro Anual de Liderazgo de la Industria ARC, que se celebra en Orlando, Florida, del 6 al 9 de febrero. Este servicio global y especializado está diseñado para ayudar a las empresas industriales a lograr una transformación digital integral eficaz, sostenible, innovadora y con perspectivas de futuro.

Basados en una metodología escalable y contrastada para una digitalización industrial eficaz, los servicios incluyen el diagnóstico, la estrategia, el diseño, la implementación y el seguimiento de los resultados de los clientes. Ahora, las empresas industriales pueden aprovechar la amplia experiencia de Schneider Electric en el sector industrial y energético, respaldada por su paquete de soluciones de software industrial, para lograr un impacto tangible en una serie de ámbitos, entre los que se incluyen:

Eficiencia operacional y capacitación del personal

Sostenibilidad y eficiencia energética

Optimización de activos

Ciberseguridad Además de los servicios de transformación digital industrial para sus clientes, Schneider Electric es una de las pocas empresas del mundo que ha obtenido múltiples reconocimientos como Advanced Lighthouse de la 4ª Revolución Industrial (4IR) por parte del Foro Económico Mundial para sus propias fábricas inteligentes y centros de distribución globales. Los Lighthouses son fábricas que han llevado la tecnología 4IR desde la fase piloto a la integración a gran escala, para transformar las operaciones, las cadenas de valor y los modelos de negocio con el fin de obtener una rentabilidad financiera, operativa y de sostenibilidad competitiva.

Craig Resnick, VP de Consultoría en ARC Advisory Group, ha declarado: "Según nuestra investigación, alrededor del 83% de los usuarios finales y OEMs están avanzando en su viaje de transformación digital, pero sólo alrededor del 7% sienten que han completado el proceso. Por lo tanto, es imprescindible que los usuarios finales y los OEM consideren el uso de servicios de transformación digital, como los ofrecidos por Schneider Electric, para acelerar su viaje de transformación digital y obtener con mayor rapidez resultados económicos, al tiempo que disminuyen el tiempo de inactividad no planificado".

"La transformación digital industrial eficaz requiere una visión global que sea lo suficientemente ágil como para apoyar las necesidades locales", afirma Marc Fromager, SVP Industrial Automation Services, Schneider Electric. "Los programas que funcionan engloban la eficiencia, la sostenibilidad y la capacitación de los empleados, respaldados por una ciberseguridad sólida. Lo que distingue a Schneider Electric es nuestra inigualable combinación de experiencia en transformación digital a través de una gran variedad de industrias, con el apoyo de nuestra tecnología y software de automatización y gestión energética líder en el mundo, todo ello proporcionado por expertos locales con el pleno respaldo de nuestros equipos globales".

En su informe Taking Control of Industrial Transformation, OMDIA señala que "los encuestados consideran que la transformación digital no es solo un motor de reducción de costes, sino un componente esencial que ofrece un valor estratégico a sus empresas y, lo que es más importante, fomenta y apoya la innovación". Además, con las crisis climática y energética impulsando una mayor transformación digital como necesidad estratégica, las empresas industriales deben realizar progresos significativos en eficiencia energética, adquisición de energías renovables y electrificación.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.