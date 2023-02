​Inauguración de la exposición "Rara avis in terra", de Pepa Salas En la galería Espacio Gala (Córdoba) hasta el domingo 12 de marzo de 2023 Redacción

miércoles, 1 de febrero de 2023, 13:11 h (CET)

La artista plástica Pepa Salas (Úbeda, Jaén, 1976) expone “Rara avis in terris” en Espacio Gala desde el día 2 de febrero hasta el 12 de marzo. En esta exposición, que visita Córdoba fruto de la colaboración entre la Fundación Antonio Gala y la Fundación Huerta de San Antonio, Pepa Salas muestra su reconocimiento hacia aquellos individuos que la sociedad suele ignorar por su diversidad. Seres extraordinarios que la artista considera imprescindibles en la sociedad y que ha situado en el centro de atención de esta exposición. La inauguración será el día 2 de febrero a las 19.00 horas.



La sociedad arrincona y señala con miedo todo aquello que excede los limites de lo que considera «normal». Suele verlo como un despropósito, una amenaza que hay que eliminar cuanto antes. Son innumerables los métodos de aniquilación de lo diferente en la historia de la humanidad, desde la crepitante hoguera medieval hasta el más sutil y moderno bullying.

“Rara avis in terris” es un gesto de reconocimiento a todas estas extrañas aves que pueblan el mundo. Un intento de reparar, desde el arte y la extraordinaria sensibilidad de Pepa Salas, el injusto tratamiento recibido. Albinos, dementes, extranjeros, deformes…, todos son representados por la artista de un modo sublime, exótico y estelar…, fuera de serie. Destacando el componente enriquecedor de la diversidad en nuestra sociedad.

Pepa Salas Vilar (Úbeda, 1976) inició sus estudios de arte en la Casa de las Torres de Úbeda, para continuar en la facultad de Bellas Artes en Granada, donde obtuvo el doctorado en el año 2016. Desde hace más de una década reside en la ciudad alemana de Hannover, donde tiene su estudio en la Eisfabrik.

Inauguración: jueves, 2 de febrero de 2023, a las 19:00 h. Clausura: domingo, 12 de marzo de 2023, a las 14:00 h. Lugar: Fundación Antonio Gala. Calle Ambrosio de Morales, 20. Córdoba.

