La multinacional española de búsqueda de talento Catenon mantiene un ritmo de crecimiento superior al 30% desde 2020 Comunicae

miércoles, 1 de febrero de 2023, 10:52 h (CET) La multinacional española de búsqueda de talento Catenon, según el Informe de Research de la gestora de fondos GVC Gaesco, podría multiplicar por tres su facturación anual en 2025. La compañía, que cotiza en BME Growth, mantiene desde 2020 un aumento medio continuado de sus ventas superior al 30% anual Un modelo visionario al que el tiempo ha dado la razón

Catenon, la única compañía española de búsqueda de talento que cotiza en Bolsa, está presente en más de 20 países entre los que se encuentra en España y ha realizado búsquedas en más de 100 países. Trabaja para más de 1.000 clientes en todo el mundo, la mayoría grandes corporaciones, y facilita, de media, servicios en más de 10 países al 90% de sus clientes.

Desde su fundación en el 2000, Catenon ha aplicado un modelo de servicio global y disruptivo, centrado en el cliente y el candidato, que se apoya en tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial y la automatización de procesos, que permiten identificar, en cualquier parte del mundo, el candidato ideal para cada posición, en tiempo récord.

Catenon ha desarrollado una metodología única para buscar, evaluar y presentar candidatos en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Un modelo que se ha acelerado notablemente por la pandemia. Para Catenon no hay países mejores o peores, sino que la clave está en ser capaz de realizar una búsqueda del mejor candidato sin fronteras y dar servicio a sus clientes independientemente del país donde están. También fue pionera en el uso del vídeo en los procesos de selección, en los que ofrece total transparencia y participación activa de sus clientes.

"El 80% de la información que se genera en un proceso de selección es conocimiento, son datos y el manejo de datos nos permite identificar los mejores candidatos en cualquier parte del mundo. No hace falta que estén en LinkedIn. Nuestra metodología y tecnología nos ayuda a descubrir el mejor talento, a menudo oculto y ajeno a las bases de datos tradicionales, incluso de personas que no están en búsqueda activa", explica Miguel Ángel Navarro, CEO de Catenon.

Según Navarro, en apenas dos años, el mundo laboral ha cambiado radicalmente "y el modelo de Catenon es la respuesta a la creciente demanda de talento a nivel global de las empresas, que requieren de un partner que sea el único interlocutor que gestione la cuenta a nivel global asegurando la misma calidad de servicio en cualquier lugar del mundo. Un talento que se fuga o llega sin salir de casa. Un escenario que es una gran oportunidad para España, por su enorme atractivo para el talento internacional".

Tres grandes áreas de negocio

La multinacional tiene tres grandes áreas de negocio. La primera es Catenon, centrada en su actividad tradicional de procesos de búsqueda y selección de talento de ejecutivos cualificados y directivos en más de 100 países, actuando como partner clave del cliente en cualquier país, con un único interlocutor y mismas condiciones en todo el mundo.

La segunda, de nueva creación, es Talent Hackers, una solución end-to-end de reclutamiento de talento TI que, gracias a la tecnología del dato y a un modelo de referencias remuneradas, identifica a los mejores profesionales TI.

Finalmente, el área de Partners como modelo de crecimiento sin riesgo financiero ni operativo, donde actualmente agrupa a más de 15 empresas en países emergentes o con modelos de negocio disruptivos basados en talento donde Catenon aporta su tecnología, modelo de negocio y clientes con el objetivo de escalar estas compañías para su adquisición.

Sectores

La especialización en el cliente de Catenon está por encima de los conocimientos sectoriales, lo que le permite ofrecer servicios de recruitment en todos los grandes sectores de actividad como Industria, Turismo, Gran Consumo, Energía, Life Science, Retail, Transporte, Ingeniería y Construcción, Media, Telecom, Fondos de Inversión, Real Estate… entre otros y reforzará su foco en sectores emergentes como Analítica del Dato, Fintech, Insurtech, Realtech, Traveltech, Foodtech, el AgroBusiness, Ocio y Deporte. Asimismo, está desarrollando diferentes iniciativas orientadas a la capacitación digital de profesionales que, a pesar de su experiencia y conocimientos, han perdido sus puestos de trabajo por falta de competencias digitales.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Worldline amplía su colaboración a largo plazo con MSC Cruceros para satisfacer sus necesidades de pago en toda Europa ‘La Comunidad’: El primer colectivo comprometido en facilitar el alquiler de una vivienda digna a personas refugiadas y migrantes Las insurtechs, la puerta de entrada para la captación y retención del talento tecnológico en el sector de los seguros Atos seleccionada por el Ayuntamiento de Madrid como parte de su Plan Territorial de Emergencia para responder de manera más eficaz a los riesgos potenciales Repara tu Deuda Abogados cancela 206.011€ en Lugo (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad