"Una lección criminal": estudiando al asesino

Filmin estrena el próximo viernes 10 de febrero, en exclusiva en España, el thriller asiático "Una lección criminal" de Kazuya Shiraishi ("The Blood of Wolves"). La película, de gran éxito en Japón, adapta la novela homónima del maestro del misterio Riu Kushiki.

"Una lección criminal" sigue la historia de un universitario, Masaya Kakei (Kenshi Okada), que recibe una carta de un asesino en serie condenado a muerte, Yamato Haimura (Sadao Abe). Antes de ser detenido, Yamato tenía una panadería, a la que Masaya acudía con frecuencia. Ahora, según la carta, el criminal confiesa haber cometido los asesinatos que se le imputan, excepto uno. El joven empieza una investigación por su cuenta que le llevará a destapar la impactante verdad.

La película, un cara a cara entre dos personajes completamente imprevisibles, tiene ecos de la relación entre Hannibal Lecter y la agente Clarice Starling en "El silencio de los corderos". Una vez más, como ya se ha palpado en cintas como "Confession of Murder" o "Midnight", el cine asiático demuestra su valía para hacer grandes thrillers psicológicos.

Una lección criminal Título original: Shikei ni itaru yamai (Lesson in Murder) País y año de producción: Japón, 2022. Duración: 129 minutos. Dirección: Kazuya Shiraishi. Guion: Ryô Takada; basado en la novela de Ryû Kushiki. Fotografía: Naoya Ikeda. Reparto: Sadao Abe, Shimako Iwai, Takanori Iwata, Yu Miyazaki, Miho Nakayama.

Kazuya Shiraishi DIRECTOR Japón, 1974. Su debut "Lost Paradise in Tokyo" fue seleccionado en el Festival de Busan, así como en otros festivales internacionales. "The Devil's Path", premiada en multitud de certámenes, le posicionó como uno de los directores japoneses del momento. Más tarde, "The Blood of Wolves" fue un éxito de taquilla en su país. "Una lección criminal" es su último largometraje.