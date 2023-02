Balón gástrico, efectividad y funcionamiento

Imagen de senivpetro en Freepik

La obesidad y el sobrepeso se han convertido en dos de las grandes enfermedades que más se sufren en la actualidad. Si nos centramos en el porcentaje de España, más del 50% de la población sufre alguno de ellos. Cientos de adultos y niños padecen estos problemas de exceso de peso y, por lo tanto, a la orden del día está buscar soluciones para combatirlos.

Existen diferentes grados de obesidad y cada uno de ellos se agrupa en un nivel o en otro en función del IMC, índice de masa corporal. Desde el grado I siendo obesidad de bajo riesgo hasta el 4 aumentando con creces la gravedad.

Está comprobado que estos trastornos relacionados con el exceso de peso provocan el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, aumentan la mortalidad y, además, disminuyen con creces la calidad de vida de las personas.



Por lo tanto, cada vez son más los pacientes que acuden a centros médicos especializados con la intención de buscar alternativas que les ayuden a recuperar su saludable estado de salud. Son muchas las opciones, quirúrgicas y no quirúrgicas, con las que deshacerse de los kilos de más. Sin embargo, si hay uno que destaca sobre los demás es el balón gástrico.

Balón gástrico, el tratamiento estrella para perder peso



El procedimiento médico por excelencia y el más demandado por la población con obesidad es el balón gástrico. Es la técnica más famosa y en la que más confían los pacientes para adelgazar de manera sencilla y poder alcanzar, por fin, una saludable calidad de vida.

El objetivo principal del balón gástrico es conseguir que el paciente se sienta mucho más saciado consumiendo una menor cantidad de alimentos. La realidad es que las personas que deciden someterse a métodos de este tipo están preocupados por si el hambre formará parte del proceso. Pues bien, lo más importante y lo más destacado de esta técnica de pérdida de peso sin cirugía es que, pase lo que pase, en ningún momento se pasará hambre.

Son dos los tipos de balones gástricos disponibles y que se recomiendan según las necesidades de cada persona. Pero, también, existe otro balón con características bastante innovadoras.

Balón gástrico de 6 meses El balón gástrico de 6 meses es ideal para todas aquellas personas que tienen un IMC mayor a 30 y cuyo objetivo prioritario es disminuir su peso entre 20 y 25 kilos. Es decir, los pacientes que padecen de obesidad tipo I son los más indicados para este balón con duración de medio año.

Balón gástrico de 12 meses En el caso de personas con un IMC superior a 35, el balón gástrico de 12 meses será el más idóneo. Al estar más tiempo dentro del estómago tiene la capacidad de ayudar a perder de 30 a 35 kilos. Con él se pueden conseguir resultados mucho más drásticos y con los que mejorar la calidad de vida sin complicaciones.

Balón gástrico Elipse de 4 meses El más moderno, innovador y con el que perder peso con más rapidez. El balón gástrico elipse permite reducir los kilos en un periodo de 4 meses. Es el procedimiento diseñado para todas aquellas personas que quieren reducir hasta el 50% de su exceso de peso.

Funcionamiento de balón gástrico

El funcionamiento del balón gástrico es más sencillo de lo que se puede imaginar. Es una técnica que se lleva a cabo por medio de una endoscopia vía oral. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de peligro y no es invasivo ni dañino para el organismo. Además, es una intervención que no dura más de 30 minutos y que, después de someterse a ella, no te impedirá volver a las rutinas habituales.

Ventajas y efectividad de un balón gástrico

Si el balón gástrico es el tratamiento estrella con el que combatir la obesidad es por su gran capacidad para cumplir su función. Ofrece muchas ventajas que han hecho que esta técnica se encuentre en el top 3 de tratamientos de pérdida de peso sin cirugía.

Sus beneficios más destacados son los siguientes:

Pérdida de peso adaptada a cada persona.

No se realiza cirugía.

No requiere ingreso hospitalario.

Duración aproximada de 30 minutos.

Se pueden llegar a perder hasta 35 kilos, dependiendo de la necesidad del paciente y del balón elegido.

En centros especializados te hacen un seguimiento nutricional después de la intervención para no sufrir ningún efecto rebote.

Postoperatorio rápido sin complicaciones ni posibilidades de infección.

¿Es el balón gástrico un método efectivo de pérdida de peso?

Como mencionado con anterioridad, el balón se coloca vía oral a través de endoscopia y, por lo tanto, cuando el balón esté correctamente colocado en el estómago el paciente sentirá saciedad con mayor rapidez.



Todo esto deja bien claro que si estás buscando un método con el que perder peso de forma rápida y te preguntas si el balón gástrico es un método efectivo para conseguirlo la respuesta es sí, sí lo es. Efectivo, sencillo y sin complicaciones.