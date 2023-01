​Abuso animal en Alfafar, nada nuevo Lo más triste es ver que incluso a una niña le han hecho partícipe por todo el pueblo subida de pie en un caballo Diego Nevado Martínez

Durante la feria medieval de Alfafar, volvemos a ver abuso a los animales por parte de gente sin empatía, políticos sin escrúpulos y visitantes cómplices que son los verdaderos culpables ya que sin ellos, todo esto no existiría. Lo que hemos visto, son imágenes de gente de pie en caballos. Literalmente, una persona haciendo espectáculos con caballos llenos de cuerdas y con un pie en cada caballo que por las imágenes, parece que están atados conjuntamente.

Lo más triste es ver que incluso a una niña le han hecho partícipe por todo el pueblo subida de pie en un caballo y adoctrinada en contra de su voluntad ya que nadie con unos 5 años decide por sí misma querer abusar de los animales y exponerse a ser fotografiada por todo el pueblo encima de un pobre animal indefenso. Tanto la infancia como los animales, son víctimas de la estupidez humana.

LOS VETERINARIOS SE PRONUNCIAN

Desconozco si en esta feria medieval de Alfafar tenían a más animales como las águilas encadenadas que suelen tener en este tipo de ferias, pero si se sabe que el día que bendicen a las "mascotas" también vemos caballos tirando del carro y hay informes veterinarios clarísimos del sufrimiento de esos equinos solamente con sacarles a un pueblo rodeado de gente chillando, lleno de cuerdas, dominado y obligado a aguantar todo lo que el egoísta que se lucra con su sufrimiento, decida.

En Alfafar también hacen los aberrantes festejos taurinos con fuego o cuerdas en los que un animal sufre torturas por la diversión de una minoría violenta y tremendamente machista puesto que van sin camiseta torturando a la víctima para parecer más machotes con 9.000€ más gastos indirectos de dinero público y enseñando a la infancia incluso a embolar toros.

Eso es lo que está haciendo de Alfafar el PP con el PSOE como cómplices y es urgente cambiar en las próximas elecciones priorizando el bienestar de la ciudadanía a la tortura disfrazada de tradición.

LOS QUE GANAN DINERO CON EL ABUSO ANIMAL, SE DEFIENDEN EN LAS REDES SOCIALES



La defensa que ha hecho la gente vinculada a esto, ha sido decir que a los caballos les dan de comer como si eso fuera justificación para lo que se hace durante el espectáculo y evidentemente, quieren que los caballos estén lo mejor posible para sacarles más beneficio en los pueblos y desconozco si con dinero público también puesto que no me han querido contestar.

Un ganadero se sentó hace poco ante el juez por dejar morir de hambre y sed a un montón de caballos por lo que ya vemos que la gente que usa a los animales, los considera basura y no saben educar a la infancia que eso refleja que ni siquiera quieren a sus propios hijos.

Ya en este medio publiqué también todo el abuso animal a equinos y bovinos durante la cabalgata de Picassent a lo que se suman muchos otros pueblos sin valores ni escrúpulos o que los tiene, pero no hace nada por demostrarlo mediante la movilización ni tampoco en su voto.

SACAREMOS LOS COLORES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE ALFAFAR RESPONSABLES

El gobierno municipal del PP, ha normalizado siempre todo uso animal en el pueblo con ayuda del PSOE que no se quiere posicionar ya que le interesa más los votos y en todo caso, gobiernan este país y permiten todo abuso animal.

En abril vamos a hacer una concentración próxima a las elecciones señalando sin ningún género de dudas a todos los partidos de Alfafar que permiten el uso de animales en cualquier espectáculo y vamos a pedir que no se les vote desde la plataforma antitaurina de Alfafar a la que represento.

Por otra parte, animales también son cerdos, peces, gallinas o vacas y las industrias dedicadas a explotarlas, son incluso más crueles que cualquier espectáculo anacrónico por lo que tu responsabilidad individual, es el veganismo con el que disfrutas de sabores deliciosos o incluso los mismos si los necesitas, pero sin que tu comida sea sangrienta, llena de gritos y súplicas hasta el final en el oscuro polígono industrial apartado de toda visibilidad, a altas horas de la madrugada como los que trafican con drogas y lugares que producen escalofríos puesto que las paredes están ensangrentadas y con animales colgando llegando incluso mucha gente a suicidarse por luego tener pesadillas recordando esos ojos y esa mirada de pánico. ¿Somos los veganos los que adoctrinamos a los niños o los que no le cuentan todo esto para que no quieran contribuir?.

Todas esas industrias, arrasan con el medio ambiente sin piedad,son culpables del hambre en el mundo ya que destinan indecentes recursos para alimentar y cebar a los animales traídos mediante inseminaciones por la fuerza en lugar de gastar muchos menos en alimentar directamente a la población y encima, un montón de enfermedades son consecuencia de consumir cadáveres y derivados.

El veganismo también evidentemente rechaza la experimentación animal, entretenimiento y vestimenta siendo lo más fácil del mundo vivir de manera compasiva si tienes un mínimo de sentimientos y coherencia.

En fin, ya vemos que Alfafar sigue siendo un lugar terrible para los animales por culpa de los dominantes y egoístas humanos más los políticos que hacen lo que les da la gana literalmente y no cuentan con el sentir de la mayoría que somos gente de bien y avanzados.

Al menos, si tienes la mínima decencia de informarte del veganismo, reducirás algo el infierno que hemos hecho para millones de animales que conocen lo peor durante toda su vida de sufrimiento, terror, hacinamiento, angustia y muerte.

