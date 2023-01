Piscinas Lara desvela cuáles son las tendencias para piscinas para este 2023

Para todas aquellas personas que están pensando en incorporar una piscina en su hogar, la época del invierno y la primavera es la mejor época para hacerlo. Una empresa especialista en productos para piscinas explica cuáles serán las tendencias de este año La mejor época para la construcción de una piscina es en los primeros meses del año, para que cuando el calor llegue se pueda disfrutar de la misma sin perder ninguna semana de la época de baño. Algunos especialistas como Piscinas Lara incluso especifican que la primavera es quizás una época demasiado tardía para instalar o construir una piscina, puesto que, es probable que no se encuentre ninguna empresa de construcción disponible de forma tan repentina. Además, la primavera es en ocasiones algo inestable en lo que a clima se refiere, por lo que, no es una buena época para obras.

Piscinas Lara es la mayor tienda online de productos y accesorios para el mantenimiento de piscinas y tiene más de 50 años en el sector, por ese motivo aconseja a acerca de las tendencias de este sector durante este 2023. "Las piscinas con poca profundidad son una tendencia que hemos visto cada vez más en el sector durante el año 2022, por lo que, durante este año, serán una tendencia consolidada. Si además rodeamos la piscina de un entorno natural, triunfaremos con la piscina. Lo bueno es que son mucho más sencillas de limpiar e incluso podemos hacerlo con un limpiafondos manual. En cuanto a los revestimientos, las tonalidades oscuras prevalecen por encima del clásico azul cielo de las piscinas tradicionales", explica Piscinas Lara.

Por lo tanto, Piscinas Lara recomienda revestimientos de color oscuro, brillantes y con una forma geométrica superior a las clásicas baldosas pequeñas. Piscinas Lara también recomienda el revestimiento porcelánico para el revestimiento de la piscina y la piedra natural para los alrededores, dos productos que se pueden encontrar en su tienda web. Las piscinas wellness se llevan cada vez más y dentro de esta categoría Piscinas Lara destaca las piscinas con cascada, que, además de tener un gran potencial atractivo, son muy funcionales, cómodas, relajantes y refrescantes.

En cuanto a la forma de la piscina, los acabados irregulares o inusuales son también una tendencia estrella de este año 2023. Quedan atrás las piscinas con forma de riñón y debe predominar la creatividad, funcionalidad y espacio. Esta tendencia, según Pisicnas Lara, proviene del tiempo del confinamiento, donde las personas pasaban más tiempo dentro de casa y encontraron la necesidad de tener una piscina. No obstante, no todo el mundo puede tener una piscina en su hogar si no cuenta con el espacio necesario. Con las piscinas irregulares se puede jugar un poco con el espacio disponible para instalar una piscina en lugares con una dimensión a veces imposible, recomienda Piscinas Lara.