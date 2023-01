Tania Saavedra, mujer emprendedora y amante del arte

“La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte”. Leonardo da Vinci (1452-1519)



La belleza ha sido inspiración de grandes obras artísticas, y hemos visto a lo largo de la historia las personas que se encargan de enaltecer la belleza de la mujer, como Helena Rubinstein, fundadora de la marca de maquillaje que lleva su nombre, y en Nicaragua, hay una mujer que es un ejemplo de emprendimiento, y sobre todo en el arte de la belleza. Es Tania Saavedra, empresaria y fundadora de Natural Beauty Academia, un espacio donde cada mujer aprende, se capacita y emprende su propio camino en el arte de la belleza general, conozcamos un poco de esta dama.

Tania Sugey Saavedra Estrada nació el 22 de julio de 1980 en Managua, Nicaragua, hija de Rudy Saavedra y Mayra Estrada, desde pequeña le atrajo el mundo de la belleza, y a los 12 añostomó cursosde belleza, pasión que la atrapó de por vida; nos cuenta que a la primera que maquilló fue a una prima, con quien asistía a las clases.

Estudió Comunicación social en Atlantic University, laboró como Directora de Relaciones Públicas en una Alma Mater y posteriormente como Directora de comunicaciones institucionales en unainstitución educativa. Pero además de ejercer su profesión, le atrajo el mundo del teatro, empezando a estudiar dicho arte por una corta temporada en el 2015,año en que inicia su propio negocio: el Salón Natural Beauty, que para el 2016se convirtió en Academia,un proyecto que dio frutos, y para el 2017, se dedica por completo a su empresa de belleza, que ahora llevaba por nombre “Natural Beauty Academia”.

“Cuando uno empieza las cosas, tiene idea de lo que quiere, y mi visión era ser la directora, siendo encargada de las relaciones públicas y administración entre otras cosas, así empecé a contratar maestras para un curso de belleza general, hice un proceso de selección, elegí a una profesional, quien me llamó para decirme que no tomaría el trabajo, habiendo muchas personas que estaban inscritas, y no podía cancelar, pero dada mi experiencia como docente en la universidad, aunque me temblaban las piernas (ríe), me dije que yo podía hacerlo, surgiendo así, la profe Tania. Ideé esta academia para que se convirtiera en la que a mí me hubiera gustado estudiar”, expresa con emoción Tania.



Tania emprendió una carrera como empresaria y maestra, profundizando más en el tema de la belleza, tomando cursos y especializándose en el área de cabellos y colorimetría, para así ofrecer diversas temáticas a las jóvenes estudiantes.

“Nos centramos en un mercado de solo mujeres, una academia de mujeres para mujeres, porque es la mujer en Nicaragua quien lleva la batuta en su hogar, y así yo le podía dar a una mujer la oportunidad de mejorar sus condiciones de ingresos a través del conocimiento, por eso ideé esta academia de mujeres para mujeres, detalló Tania.

Para el año 2017, Natural Beauty Academia recibió a muchas jóvenes interesadas en la rama, cada vez aumentaban las alumnas, ofreciéndoles a la vez acceso a materiales de trabajo para realizar sus prácticas, teniendo como objetivo verlas como emprendedoras de la belleza.

Tania con su equipo de trabajo ha brindado su apoyo a magnos eventos de pasarela como: EXPO Moda Nicaragua, RunwayFashion-Nicaragua, MisterTeen Universe, actividades de voluntariado social o modelos independientes que serán partícipes de un evento de belleza.

En octubre de 2022, fueron los encargados del maquillaje artístico del elenco de la obra teatral Epitafio en blanco y negro, estrenada en la Sala Pilar del Teatro Nacional Rubén Darío. En la actualidad Natural Beauty Academia ofrece una amplia gama de cursos de belleza general, podología, uñas acrílicas y demodelaje y pasarela profesional.

El 21 de enero de 2023, realizó su primera pasarela didáctica Re-Fashion Show, donde se dieron cita más de 40 modelos, además, la poesía y la música fueron parte de esa noche de gala, que pretende presentar anualmente en los meses de enero, este como objetivo que las estudiantes de belleza general, maquillaje y modelaje, tengan la oportunidad de tener prácticas profesionales de altura.

Tania nos cuenta que lo que también la llena de orgullo, es ver a sus estudiantes sobresalir como estilistas en otras partes del mundo, como: España, Estados Unidos, Panamá y México. “Vean la belleza como una profesión; estudiar belleza tiene rasgos de complejidad y estudios profundos, insto a todas estas generaciones de mujeres de todas las edades, que vean la belleza como la oportunidad de tener una profesión independiente, porque la belleza es universal y la puedes ejercer donde sea”, expresó Tania, quien está casada con el músico Erick Samayoa, con quien tiene dos hermosos hijos. “Tania es una mujer de las que salvan el ideal de la mujer nicaragüense.

La manera de invitarlas a que se pronuncien y levanten la voz de la forma más inteligente, ya sea a través de la pasarela, el arte o el emprendimiento”, expresó la poeta y diseñadora Albert Hernández. Tania recientemente empezó a trabajar en su marca personal como Tania Educadora, generando contenido por medio de artículos de interés sobre la belleza, publicados en su blog y plataforma digital.