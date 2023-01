Tardía reacción de un ineficaz Betis Futsal (4-6) Victor Diaz

viernes, 27 de enero de 2023, 20:48 h (CET) El Betis Futsal ha perdido esta noche una buena ocasión de asaltar la octava plaza de la clasificación al caer derrotado por 4-6 frente al Movistar Inter en un partido en el que el equipo interista fue mucho más eficaz que un Betis nulo en acierto ofensivo y que, además, reaccionó demasiado tarde.

El primer tiempo tuvo dos partes bien diferenciadas, pero todas ellas marcadas por el carácter ofensivo que desplegaron tanto unos como otros. Hasta el minuto diez la tónica era la de que el Betis creaba las ocasiones y el Inter, simplemente, las metía.

Fue mucho mejor el cuadro de Bruno García en el inicio, pero la pelotita no quería entrar, o al menos los béticos eran incapaces de hacerla besar la red visitante. Y eso que el Betis pronto se adelantó, cuando Piqueras a los dos minutos incrustó en la red un balón procedente de un saque de banda de Raúl Jiménez (1-0).

Pero el Inter no tardó mucho en responder, también desde la estrategia. Drahovsky, de inapelable volea tras saque de esquina, empató el partido solo dos minutos más tarde (1-1). Y, a los siete, Cecilio marcó el 1-2 culminando una excelente acción colectiva en ataque.

El Betis llegaba, pero no marcaba. Fernando lanzó un zambombazo de falta que se estrelló en el palo, y ni Cristian Povea ni Éric Pérez, éste tras un sutil recurso con el tacón, eran capaces de marcar; lo que sí hizo, en un contragolpe y con mucha suerte, Éric Martel (1-3).

Era el minuto diez, y durante un ratito la tónica de juego cambió por completo. Nico Sarmiento comenzaba a aparecer, sacando dos balones a Fits y a Martel, mientras que su colega interista Jesús García dejaba de ser inquietado. Todo ello se tradujo en el 1-4, obra del ex bético Raúl Gómez, y otra vez a balón parado, desde la esquina (min 16).

Por suerte para el Betis Éric Pérez les volvió a meter en el partido un minuto más tarde, aprovechando un balón largo en profundidad tras un rápido saque de banda, estando el sistema defensivo interista poco menos que en pañales (2-4, min 17).

No obstante la ilusión duró no mucho en Amate, que regresaba puntualmente para ser el hogar del Betis Futsal por la indisponibilidad del pabellón San Pablo, instalación municipal. Tras el descanso sucedió lo mismo que durante buena parte de la primera mitad; es decir, el Betis fallaba sus ocasiones -dos buenas manos de Jesús García y un balón a las nubes de Charly- y el Inter ampliaba la renta a la primera.

Rubi, combinando con Drahovsky en una contra y a puerta vacía, marcaba el quinto de los azules, y poco a poco el Betis parecía venirse abajo del todo. Cecilio, a los treinta minutos, también a placer y a pase de Rubi puso el 2-6 y, pese a atacar de cinco primero con Povea y luego con Henmi, apenas si encontró huecos, estando durante algunos instantes más cerca el séptimo del Inter que el tercero de los verdiblancos.

Pero entonces surgió la magia del fútbol sala, esa que dice que el Betis, pese a estar cuatro abajo, tuvo opciones al menos de sacar un punto, aunque reaccionó tardíamente. Los de Bruno García encontraron dos veces consecutivas a Chano en el segundo palo para que el regresado pivote embocara en ambas ocasiones y le pusiera de este modo mucho picante al partido (4-6, min 37).

Y las tuvo el Betis, ya decimos. Fernando estrelló su segundo zurdazo de la noche en la base del poste, y la portería interista sufrió seriamente hasta el final el acoso de un equipo que, como en otras tantas fechas esta temporada, no fue eficaz en su ataque. De serlo, estaría bien asentado en puestos de play-off y clasificado para la Copa de España, pero la realidad es la que es.

El Betis, al menos, sigue en relativo desahogo con respecto a la zona de descenso, que no es poco; mientras que, por su parte, el Movistar Inter recorta provisionalmente distancias con respecto a los cuatro primeros de la tabla.



4 - REAL BETIS FUTSAL: Sarmiento; Piqueras, Lin, Raúl Jiménez, Éric Pérez -cinco inicial-, Rafa Henmi, Charly, Cristian Povea, Carrasco, Fernando, Chano, Raúl López y Pablo Otero. 6 - MOVISTAR INTER: Jesús García, Cecilio, Rubi, Raúl Gómez, Fits -cinco inicial-, Trípodi, Borja, Eric Martel, Sepe, Drahovsky, Pola, Kaito y Deko. GOLES: 1-0: Piqueras (min 2); 1-1: Drahovsky (min 4); 1-2: Cecilio (min 7); 1-3: Éric Martel (min 10); 1-4: Raúl Gómez (min 16); 2-4: Éric Pérez (min 17); 2-5: Rubi (min 22); 2-6: Cecilio (min 30); 3-6: Chano (min 36); 4-6: Chano (min 37). ÁRBITROS: Pablo Delgado (C. Valenciana) y Alejandro Martínez (Extremadura). Amarillas a los béticos Fernando, Lin y Chano; y a los interistas Deko, Cecilio y Sepe. INCIDENCIAS: Jornada 18ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla).

