viernes, 27 de enero de 2023, 12:35 h (CET)

El riesgo de una posible estanflación en la actualidad es recomendable preservar el patrimonio en fondos de inversión y SICAV evitando actuar con una vocación cortoplacista.

El presidente del Grupo Brigantina opina que ante el riesgo de una estanflación (una situación en la que apenas existe crecimiento mientras los precios no dejan de subir) es preferible optar por preservar el patrimonio en fondos de inversión y SICAV evitando actuar con una vocación cortoplacista. “En una situación como la actual, la estrategia obviamente pasará por ser defensiva para el inversor, se intentará minimizar el impacto de la depreciación en los patrimonios financieros en términos reales”, defiende el asturiano.

El experto en finanzas Juan González Herrero es fundador, que lleva más de una década ofreciendo soluciones de Inversión y Ahorro a medio y largo plazo, aportando alternativas en las principales compañías del Sector Asegurador Nacional e Internacional. Cabe destacar el premio nacional El Suplemento por tu fabulosa atención al cliente.

Aprender cómo no perder poder adquisitivo en una situación como la actual es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan no solo los inversores, sino cualquier ciudadano. Aunque parezca difícil capear la situación, existen estrategias que pueden ayudar a salir mejor parados.

En una entrevista reciente para la revista Forbes, el presidente del Grupo Herrero Brigantina, Juan González Herrero, aporta su visión sobre cuáles son, en su opinión, las mejores estrategias y productos para hacer frente a la situación actual de inestabilidad política y económica y en la cual los bancos centrales están optando por una subida de tipos de interés para paliar los efectos de la subida generalizada de precios.

En la publicación, el experto aconseja invertir en valores con cobertura ante la inflación, como los negocios vinculados a materias primas, pues verán un incremento exponencial de sus rentabilidades. “Será primordial invertir en compañías que cuenten con un alto poder de fijación de precios debido a su posición de liderazgo dentro de sus respectivos nichos o en aquellas que cuentan con una particular cobertura por la naturaleza de sus negocios. En definitiva, tener una cartera diversificada de compañías que en el largo plazo crezcan por sí mismas de forma estructural”, opina el líder del Grupo Herrero Brigantina.

Del mismo modo, otras opciones interesantes de inversión serían los activos reales como la vivienda, las infraestructuras o los bonos ligados a la inflación. También señala que invertir en empresas que venden productos utilizados por las familias y empresas es una buena opción.

Servicios que ofrece el grupo Herrero Brigantina:

SIALP y RENTA VITALICIA: se trata de dos Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo en el que se tiene una exención fiscal total en los rendimientos que se obtenga, siempre que no se efectúe disposición alguna del capital resultante de la póliza antes de finalizar el plazo mínimo de 5 años desde su apertura.

Unit Linked: acceder como inversor a los mercados financieros nacionales e internacionales a través de un portfolio con las diferentes modalidades de Seguros Unit Linked que se pueden encontrar en las principales Compañías Aseguradoras del Mercado.



PIAS: Se trata de un Plan Individual de Ahorro Sistemático que permite invertir en carteras de inversión según sea tu perfil de riesgo y obtener de este modo una atractiva rentabilidad, acumulando un capital y dando valor a un ahorro a largo plazo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

