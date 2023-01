Rounald Araica, el ingeniero de la literatura

"No solo de rima fue mi vida, también de copas, por saber entender que es la vida y saber lo que quiere ella... No fue fácil ser poeta, cuando en una botella llora y sin rumbo, ¿fue así?, ni yo mismo lo sé. Solo mi Dios que está en los cielos sabe qué es eso, y yo acá en un balcón apreciando las estrellas siendo prisionero de mis pensamientos, jugando ser vago por un momento, mientras mi pluma te desviste en mil sonetos".

La ingeniería y la poesía tal vez nunca han ido de la mano, pero en la historia de la literatura han sido pocos los que han demostrado lo contrario, como Novalis, poeta e ingeniero alemán, o Gabriel Celaya de España, o Raúl Zurita, de Chile. Pero en Nicaragua, también hay uno que mezcla dicha profesión con sus versos, es Rounald Araica, poeta e ingeniero nicaragüense, amante del romanticismo, quien, con cada verso contagia de pasión y sosiego.

Ronald José Araica López nació el 16 de enero de 1992 en Managua, Nicaragua, hijo de Ronald Narciso Araica Pérez y María Auxiliadora López Dávila. Desde la edad de 7 años descubrió su pasión por la poesía, empezando a escribir sus primeros versos bajo la influencia del vate Rubén Darío y Miguel de Cervantes.

Rounald estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT). En 2008 publicó su primer libro, titulado “Amigos literatos” y en 2016, “Locuras profanas”. El 23 de septiembre de 2017, participa en el Primer Festival de Poesía Emergente Cantos de Vida y Esperanza, que se llevó a cabo en el lobby del Teatro Nacional Rubén Darío.En febrero de 2018 recita en el encuentro de jóvenes poetas del Festival Internacional de Poesía de Granada y en el mes de noviembre, presenta lo mejor de su repertorio poético en el Restaurante El Mesón, junto a Julio Santamaría y Daniel Downs.

En mayo de 2019, es parte del Recital de Poesía Joven Motivacional Notas del Corazón, organizado por el también poeta Magdiel Guevara, en el mes de juniorecita en la Expo Bücherund Kunst 2019 Adicto a la Literatura, y en el mes de octubre de 2020, en el recital Entre el Son, el café y la Poesía.

En febrero de 2021, organiza el recital Letras de Amor, llevado a cabo en la casa cultural La Vitrola Café Bistró, en junio del 2022 es partícipe del XXVIII Encuentro Interuniversitario de Poesía de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN), en homenaje al poeta Carlos Martínez Rivas.

Pero este joven poeta, no solo es amante de las letras y la ingeniería, sino también del arte culinario, disfruta de preparar distintos platillos en su hogar, además que ha participado en muchas obras benéficas a favor de ancianos y niños de escasos recursos, con los que comparte un momento agradable, inculcándoles la lectura a través de la donación de libros.

“Hacía varios personajes que utilizaba para crear un ambiente humorístico para los jóvenes y demostrarle que la literatura no es aburrida como todos pueden pensar, mi personaje era Tromberto Araica un chico tímido y enamoradizo de las chicas bonitas, pero nadie le hacía caso por ser nerd. También por medio de este personaje promovía no al maltrato hacia la mujer. Con la poesía he hecho aporte a los jóvenes y ayudas sociales, no es tan fácil cuando no se cuenta patrocinadores, solo con el apoyos de los amigos y de Dios”, detalló Rounald.

Aunque su nombre es Ronald, se puso “Rounald” gracias a una señora que habitaba en un asilo de ancianos, y decidió adoptarlo como seudónimo tras su fallecimiento, nos afirma el literato.

Parte de su poesía ha sido publicada en revistas internacionales como Alma Mensajera de Argentina, y ha sido galardonado con reconocimientos por parte de colegios y universidades por su magnífica labor social y literaria.

Rounald está casado con Aloyma Trujillo, con quien procreó una hija llamada Dhara Araica, a quien considera su más bella inspiración.

Para este 2023, tiene previsto presentar su próxima producción literaria Vago Pasajero, dedicado a esos amores de estaciones que conocemos en este transcurso de la vida, detalló Araica.