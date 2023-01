Nozomi Networks lanza el primer sensor de seguridad endpoint de la industria para entornos OT e IoT Comunicae

jueves, 26 de enero de 2023, 11:06 h (CET) Nozomi Arc mejora la resiliencia de las operaciones aumentando considerablemente la visibilidad en toda la superficie de ataque, reduciendo drásticamente las amenazas de seguridad y acelerando su despliegue en cualquier tipo de instalación Nozomi Networks Inc, el líder en seguridad OT e IoT, ha presentado hoy Nozomi Arc, el primer sensor de seguridad endpoint de la industria diseñado para acelerar exponencialmente el tiempo en que las organizaciones alcanzan la resiliencia operativa plena. Diseñado para su implementación automática en un gran número de instalaciones y dispositivos sobre los que las organizaciones necesiten visibilidad, Nozomi Arc añade datos e información crucial sobre las instalaciones claves y los dispositivos endpoint de la red. Esta información puede utilizarse para analizar y frenar las amenazas, así como para correlacionar la actividad de los usuarios, todo ello sin sobrecargar los recursos actuales ni impactar en las redes de misión crítica.

Arc cambia las reglas del juego en lo que respecta a la visibilidad completa de los activos, la velocidad de implementación y alcance a través de las complejas redes remotas OT e IoT. Nozomi Arc está diseñado para:

Analizar las vulnerabilidades endpoint

Identificar alojamientos comprometidos

Ser implementado remotamente

Acelerar la supervisión de implementaciones en los sistemas de misión crítica "La resiliencia operativa es la principal prioridad para las organizaciones de infraestructura crítica, y solo puede lograrse reduciendo los riesgos cibernéticos y aumentando la seguridad", comenta Andrea Carcano, cofundador y Chief Product Officer (CPO) de Nozomi Networks. "Nozomi Arc reduce el tiempo para alcanzar la resiliencia mediante la transformación de cada ordenador conectado a la red en un sensor de seguridad OT. Esto permite ampliar rápidamente la visibilidad de superficies de ataque y las amenazas dentro de los alojamientos de los endpoints y sus redes locales. Con Nozomi Arc, los usuarios pueden correlacionar rápidamente más información de más fuentes para obtener mejores diagnósticos y un tiempo de respuesta más rápido".

Según el reciente SANS ICS security report, dos de los principales desafíos a los que se enfrentan los centros profesionales de seguridad son la falta de recursos de seguridad y la incapacidad para rastrear las aplicaciones y dispositivos de control industrial. Nozomi Networks Arc está diseñado con el propósito de abordar ambos problemas, a la vez que complementa el análisis basado en la red que proporcionan las plataformas Vantage y Guardian de Nozomi Networks.

Con Nozomi Arc, los usuarios se benefician de:

Mayor rapidez para alcanzar la resiliencia: Nozomi Arc elimina las limitaciones de tiempo, recursos, geográficas y de política interna que conllevan los despliegues basados en red. Conecta rápidamente nuevas instalaciones a la red y permite supervisar y analizar conexiones y redes que antes no se gestionaban o no se podían alcanzar.

Nozomi Arc elimina las limitaciones de tiempo, recursos, geográficas y de política interna que conllevan los despliegues basados en red. Conecta rápidamente nuevas instalaciones a la red y permite supervisar y analizar conexiones y redes que antes no se gestionaban o no se podían alcanzar. Menos ciber-riesgo y aumento de la seguridad: Nozomi Arc es la única solución OT en el mercado que detecta hardware malicioso. Es la primera solución que ofrece visibilidad continua de los activos de red y de los principales atributos endpoint, así como información sobre quién los está usando, independientemente de si están activos o inactivos. Con acceso a toda la superficie de ataque de los hosts, Arc proporciona un análisis de amenazas más completo y supervisa los posibles puntos de entrada de ataques sólo con un sensor basado en red. También ofrece visibilidad sobre otros puntos de acceso, como unidades USB conectadas y archivos de registro.

Nozomi Arc es la única solución OT en el mercado que detecta hardware malicioso. Es la primera solución que ofrece visibilidad continua de los activos de red y de los principales atributos endpoint, así como información sobre quién los está usando, independientemente de si están activos o inactivos. Con acceso a toda la superficie de ataque de los hosts, Arc proporciona un análisis de amenazas más completo y supervisa los posibles puntos de entrada de ataques sólo con un sensor basado en red. También ofrece visibilidad sobre otros puntos de acceso, como unidades USB conectadas y archivos de registro. Mayor visibilidad y contexto: Además de arrojar luz sobre más activos y dispositivos y posibles vulnerabilidades, Arc identifica anomalías en los procesos y actividades sospechosas de cualquier usuario. De este modo, se reduce la posibilidad de que se produzcan amenazas internas o de que los hosts se vean comprometidos. Arc también añade capacidades de supervisión continua para los dispositivos endpoint, supervisión que no es posible solo con los sensores de red.

Además de arrojar luz sobre más activos y dispositivos y posibles vulnerabilidades, Arc identifica anomalías en los procesos y actividades sospechosas de cualquier usuario. De este modo, se reduce la posibilidad de que se produzcan amenazas internas o de que los hosts se vean comprometidos. Arc también añade capacidades de supervisión continua para los dispositivos endpoint, supervisión que no es posible solo con los sensores de red. Baja sobrecarga operativa: Como puede implementarse en remoto con una simple descarga de software, Nozomi Arc no requiere grandes cambios en la red para su despliegue en cualquier lugar del mundo, por remoto que sea. Y permite gestionar cientos de dispositivos endpoint a través de múltiples webs sin aumentar la carga administrativa. Puede automatizarse su despliegue en distintos entornos, tanto si forman parte de un entorno operativo estándar como si se despliegan periódicamente para recopilar datos y luego se retiran. "Nozomi Arc permite fortalecer rápidamente la ciberseguridad y la resiliencia ampliando la visibilidad de los enpoints, instalaciones y dispositivos que necesiten las organizaciones", argumenta Danielle VanZandt, Industry Manager de Commercial and Public Security de Frost & Sullivan. "Nozomi Networks está de nuevo a la vanguardia de la industria con una solución que ayuda a los clientes de infraestructuras críticas a fortalecer sus modelos de ciberseguridad sin sobrecargar los recursos internos de ciberseguridad".

Nozomi Networks ya está disponible a través de la suscripción de Nozomi Networks y su amplia red mundial de socios de canal. Su precio depende del número de activos supervisados.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas DEKRA lanza su nueva convocatoria de cursos en seguridad de procesos Vogel’s sigue a la vanguardia en soluciones audiovisuales en ISE 2023 Schneider Electric recibe el reconocimiento "Lighthouse" en Diversidad, Equidad e Inclusión del Foro Económico Mundial "Tantrum CBD se destaca como uno de los pocos fabricantes de aceite CBD full spectrum en España" Schneider Electric, entre las 100 empresas más sostenibles del mundo por 12º año consecutivo