Opground ayuda a las instituciones educativas a adaptar sus formaciones, apoyando el ODS 4 Comunicae

jueves, 26 de enero de 2023, 10:02 h (CET) Opground, el primer reclutador virtual que funciona a través de inteligencia artificial, lanza una plataforma para Universidades y entidades educativas, con el objetivo de que sus estudiantes puedan conseguir empleo de manera automática, al tiempo que les proporciona información para que adapten los planes formativos y que sus futuros profesionales estén más alineados con el trabajo que desean. Además, Opground lanzará una segunda ronda de financiación Opground es un reclutador virtual que conecta cada vacante con los perfiles IT más adecuados de forma eficiente, en menos de 5 minutos y de la misma manera que lo hacen las personas. Hasta la fecha, la compañía conectaba empresas y talento, pero, en la actualidad, buscan dar un paso más allá y superar otro reto que comienza con la educación: "uno de los principales problemas es que el talento creado en las universidades y demás centros educativos no siempre está alineado con lo que las empresas necesitan", asegura Eduard Teixidó, CEO de Opground. De esta manera, la empresa aporta luz en temas como las fortalezas y debilidades en los conocimientos de determinadas carreras, del mismo modo que los estudiantes pueden dar a conocer sus objetivos y deseos.

En definitiva, se trata de conocer, en tiempo real, el posicionamiento de los futuros profesionales dentro del mercado laboral según sus ambiciones. Y es que, lo que se ofrece en las formaciones no siempre está alineado con lo que buscan las empresas, y lo que necesitan las empresas no siempre encaja con lo que se ofrece en los centros educativos.

"Estamos muy comprometidos con el cumplimiento de los ODS y aquellos que se refieren a la educación están totalmente alineados con Opground, en concreto el 4 y el 8, que abogan por una educación cualitativa y por mejor calidad de empleo", en palabras de Teixidó.

Segunda ronda de financiación

Tras los más de €500.000 conseguidos a lo largo de 2021, Opground vuelve a salir al mercado para lanzar una segunda ronda. La primera empresa de recruiting automático que utiliza Inteligencia Artificial tiene como objetivo cerrar el deal antes de que finalice el primer semestre.

Eduard Teixidó explica: "durante el último año, hemos podido comprobar que somos capaces de generar un producto que cada vez ofrece mejores resultados. Es por ello que esta ronda nos va a ayudar a explotar al máximo unas vías de negocio que hemos comprobado que nos generan facturación y crecimiento orgánico". La startup busca inversores que se sientan cómodos en una empresa que, muy pronto, buscará financiación internacional. "Además, valoramos que los inversores aporten conocimientos del sector, ya sea tecnológico o de recursos humanos".

A lo largo de 2021, la startup consiguió levantar más de €500.000 en su primera ronda de financiación, liderada por FI Group, en la que también se consiguió financiación pública de Neotec, Startup Capital de Acció y Enisa, entre otros. La empresa ya tiene actividad en España y Latinoamérica y busca crecer, de manera inteligente, tanto en Europa como en América.

Sobre Opground

Opground fue fundada en 2020 por Eduard Teixidó, Jordi Vall y Marcel Gozalbo, con el fin de eliminar los currículums y automatizar la fase inicial de los procesos de selección. Se trata del primer reclutador virtual, y funciona a través de inteligencia artificial.

El objetivo es conectar cada vacante con los perfiles IT más adecuados de forma eficiente, agilizando los procesos de selección en un 80%. Los profesionales, a través de una única conversación con Opi, su chatbot, son automáticamente entrevistados por las más de 500 empresas que hay en la plataforma y, así, estas empresas consiguen el talento más adecuado en cuestión de minutos. Ahí entra en juego la tecnología, que es capaz de recoger más información de la que se consigue en las primeras entrevistas personales, creando la identidad virtual profesional de cada persona.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.