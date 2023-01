Maribel Albalat, la alcaldesa que devolvió la tortura a Paiporta

Desde que asumió la alcaldía de Paiporta, Maribel Albalat (PSOE), no ha dejado de generar polémica y confrontaciones con sus socios de gobierno que representan a Compromís. Uno de los temas más polémicos del que no pude hablar en su momento para siglo XXI al no ser aún colaborador, es el tema de los festejos taurinos llamados "Bous al carrer" que autorizó Maribel de manera unilateral, sin consultar a sus socios de gobierno y pese a poner en el pacto de gobierno "PAIPORTA LIBRE DE MALTRATO ANIMAL", generando por parte de la alcaldesa y todo el grupo socialista, un nulo respeto por la lealtad a los votantes que por cierto, son menos los suyos que los de Compromís y también, supone un nulo respeto a los animales y la educación a la infancia.

Muy amiga de Carlos Fernández Bielsa que tiene investigado al técnico municipal del ayuntamiento de Mislata por 2 homicidios por imprudencia y lesiones por imprudencia tras la muerte de 2 niñas en el Hinchable ruinoso de la feria pidiéndose la imputación del concejal de fiestas y cuñado de Bielsa, Antonio Arenas. Allí el PSOE también ha carecido de transparencia y humanidad como he contado en varios artículos. Mientras pueblos como sueca o Tavernes de la valldigna han dejado de autorizar la tortura recientemente, la alcaldesa autoritaria de Paiporta haciendonos retroceder al contrario de los que avanzan.

LA VIOLENTA HISTORIA DE DEJAR DE AUTORIZAR ESTA ABERRACIÓN

en 2018, la tauromaquia mató a un chaval con toda la vida por delante que sí fuera por las personas avanzadas que no somos partidarios de la tortura, esa persona seguiría viva. Bien, desde entonces la alcaldesa valiente de Compromís Isabel Martin, dejó de autorizar unos festejos de los que, por otra parte, tampoco era partidaria y desde entonces, comenzó el acoso, persecución y amenazas de la extrema derecha representada por grupos como VOX o España 2.000 acosando y coaccionando a la alcaldesa hasta en la puerta de casa teniendo en cuenta, además, que viven menores en la misma.

En una reunión que salió a la luz, se escucha al comandante de la guardia civil decir que había mandado a personas a partirle las piernas a la alcaldesa y no fue nadie. Dichas palabras no tuvieron consecuencias penales y como premio a esto y otros antecedentes, lo mandaron a Patraix a seguir representando a quien debe velar por la seguridad y luchar contra lacras como la violencia machista.

Vicente Ibor (PP), también hizo una campaña contra la alcaldesa llegando incluso algunas amenazas al juzgado de instrucción de Torrent. En redes sociales, todo tipo de acoso y violencia de defensores de una fiesta de la cual vemos que la rodea la violencia, la extrema derecha, el machismo y grupos como el PSOE que se venden al mejor postor. Desde 2018 reinaba la paz en Paiporta hasta que la alcaldesa actual, decide devolver a los maltratadores de animales y acosadores de mujeres que en los festejos van sin camiseta mientras torturan a la víctima para parecer más machotes.

LUCHANDO POR VOLVER A ACABAR CON LA ABERRANTE TAUROMAQUIA EN PAIPORTA

Isabel Martin, fue una alcaldesa tremendamente valiente que no se dejó amedrentar y siguió firme en su decisión de no conceder permisos siendo confirmada la decisión por el juzgado de lo contencioso administrativo 6 de Valencia tras acudir los maltratadores de animales al juzgado. Todo este clima de confrontación y violencia, ha sido devuelto por Maribel Albalat del partido socialista por un puñado de votos que no va a conseguir ya que la gente aficionada, ya tiene su ideología como reconocieron en uno de los bochornosos plenos.

Compromís sorprendidos por la decisión misteriosa y reuniones a escondidas con las peñas, presenta una moción urgente para que Paiporta sea un pueblo libre de MALTRATO ANIMAL como firmaron, pero PP, Ciudadanos y PSOE votaron en contra de la urgencia y se trasladó al pleno de un mes después. Los representantes de Compromís, acudieron al primer pleno con unas camisetas que ponía cultura tachado por TORTURA y una frase por un pueblo libre de maltrato animal.

En el siguiente pleno, Compromís hace su exposición tanto por la inseguridad de los festejos como la tortura que supone y se vio la verdadera cara del resto de partidos políticos. El PSOE que gobierna encargó a su portavoz Esther Torrijos, hacer una defensa brutal del maltrato animal poniendo excusas incoherentes y diciendo que cumplen con su obligación legal cuando el juzgado confirmó el no autorizarse en su día teniendo la cara dura de decirle a sus socios que se vallan si quieren cuando están ahí gracias a ellos.



El PP defendió la tradición anacrónica con el apoyo y peloteo de los taurinos del público y falseando datos ya que decían que los accidentes son cada muchos años cuando este verano ha estado lleno de heridos y muertes que, además, serán ahora asumidas en la sanidad pública puesto que las aseguradoras no quieren cubrir tanta siniestralidad y en los mismos, aparecen menores implicados ilegalmente.

Por parte de Ciudadanos, también se votó en contra pidiendo a Compromís que no lleve las camisetas de TORTURA por lo que igual si ganan este año, le dirán a la gente como se debe vestir. Desde el público, VOX volvió a mostrar su desprecio por el colectivo LGTB pidiendo la retirada de una bandera que revindica sus derechos y volviendo a vincular asesinatos con la inmigración. Unidas podemos y Esquerra unida se sumaron a la lucha Animalista de Paiporta.

Más adelante, de hizo una protesta en la plaza mayor acudiendo diferentes protectoras, Compromís, Unidas podemos, Esquerra unida, PACMA y la plataforma antitaurina de Alfafar afirmando incluso la representación de Compromís que la alcaldesa llegó a decirle que lo del sufrimiento animal era una opinión personal suya para posteriormente, negar esas palabras la propia alcaldesa que se define como 'LA ALCALDESA DE TOTS Y DE TOTES" lo que es una imagen totalmente falsa ya que se reunió con las peñas y tomó esta incoherente decisión, sin preguntar el sentir de los habitantes del pueblo y tan siquiera, de sus socios de gobierno gracias a los que el PSOE, está ahí. El comité de derechos del niño de la ONU instó a España en 2018 a alejar a los menores de la violenta tauromaquia como lleva años pidiendo y reforzando PACMA, el reglamento de festejos taurinos impide la participación de menores y la Generalitat Valenciana prohíbe que los menores presencien violencia a los animales, pero del dicho al hecho...

También se firmó que a actos religiosos no se pudiera ir como representantes públicos y lo han incumplido ya que al Igual que en Mislata, son un gobierno oscuro y con total falta de lealtad a toda Paiporta y a sus mismos votantes que digo yo, que querrán que cumplan lo que se promete y firma. La alcaldesa utiliza a los medios de comunicación según su interés puesto que para la campaña o noticias que quieren que difundan, los usa mientras a la mayoría no les responde cuando le preguntan por estos temas.

Evidentemente, hay informes veterinarios más que de sobra que corroboran el sufrimiento y angustia de ese animal por culpa de políticos que normalizan y permiten la psicopatía.

LA TORTURA A LOS TOROS NO TIENES EL PODER DE EVITARLA, A LAS VACAS SÍ

Como no, las personas coherentes y con verdaderos sentimientos por los animales, no pagan a industrias como la láctea que es mil veces peor que torturar toros con fuego o cuerdas. Bebés separados de sus madres al nacer y ambos con impactantes sollozos de tristeza para inseminar a las vacas por la fuerza una y otra vez y que vivan una vida angustiosa, miserable e infladas a sustancias hasta que decidan que les corresponde terminar sus vidas en el angustioso viaje amontonadas en un camión como si fueran bolsas de basura y ya en el matadero, gritarán y lucharán por su vida hasta derramar hasta la última gota de sangre cuando hay tartas veganas, bebidas vegetales, queso vegano, lácteos vegetales...



Lo mismo con todas las industrias estafadoras que perjudican tu salud, son lo más contaminante del mundo, revientan animales y son responsables del hambre en países del tercer mundo por todos los recursos destinados a cebar a los animales que traen mediante inseminaciones por la fuerza. Las verdades son incómodas, pero eres tú el único responsable de todo esto mientras pagues por cualquier miseria que ocurra en las crueles granjas, los sangrientos mataderos o sádicos laboratorios que experimentan tortutando animales en nombre de la ciencia. Cualquier receta la puedes veganizar y cualquier sabor conseguirlo en su versión ética evitando todo lo mencionado si tienes un cuarto de corazón y medio dedo de frente.

Maribel Albalat es la alcaldesa del postureo y la mentira que ha hecho retroceder a Paiporta y al feminismo ya que a ninguna mujer le gustaría ser la protagonista de la historia enfermiza de mayoritariamente hombres acosando, coaccionando y amenazando a la alcaldesa valiente que hizo avanzar a Paiporta y tiene toda mi admiración.

Espero que intentes cambiar esto en las próximas elecciones y apúntate al acto que hacemos el 8 de abril a las 17:30 frente al ayuntamiento de Alfafar también para que no se vote a partidos que apoyan esa aberrante tradición. WhatsApp para el grupo contra la tauromaquia o información de veganismo: 691093886